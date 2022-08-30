Á hậu Kim Duyên và Hoa hậu Ngọc Châu được fan quốc tế 'khen lấy khen để' trong hình ảnh nhuận sắc với tà áo dài trắng

Hậu trường 30/08/2022 19:32

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và Á hậu 2 Siêu quốc gia chung một khung hình, được lên hẳn chuyên trang sắc đẹp lớn nhất nhì thế giới.

Mới đây, với tư cách ban giám khảo Á hậu Kim Duyên và Hoa hậu Ngọc Châu đã có cuộc hội ngộ tại vòng sơ khảo của cuộc thi cuộc thi Hoa Khôi Sông Vàm 2022. Cả hai đều muốn đề cao vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt bằng cách diện tà áo dài trắng giản dị, thuần khiết. 

Á hậu Kim Duyên và Hoa hậu Ngọc Châu được fan quốc tế 'khen lấy khen để' trong hình ảnh nhuận sắc với tà áo dài trắng - Ảnh 1
Á hậu Kim Duyên và Hoa hậu Ngọc Châu cùng hội ngộ tại vòng sơ khảo của cuộc thi Hoa Khôi Sông Vàm 2022 - Ảnh: Internet

Ngay lập tức chuyên trang sắc đẹp Missosology của Philippines đăng tải hình ảnh của hai người đẹp lên fanpage của họ, dưới bài đăng, nhan sắc mặn mà của Kim Duyên - Ngọc Châu thu về hàng loạt bình luận khen ngợi của cộng đồng sắc đẹp quốc tế. 

Á hậu Kim Duyên và Hoa hậu Ngọc Châu được fan quốc tế 'khen lấy khen để' trong hình ảnh nhuận sắc với tà áo dài trắng - Ảnh 2
Chuyên trang sắc đẹp Missosology của Philippines ngay lập tức đăng tải hình ảnh của hai người đẹp lên fanpage - Ảnh: Internet

Trong tà áo dài trắng đường cong của Á hậu 2 Siêu quốc gia và đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được khoe trọn "không lệch một ly" tựa nữ sinh trong trẻo. Không cần váy áo xa hoa, lấp lánh - cả hai mỹ nhân đều có thể tỏa sắc hoàn hảo với trang phục truyền thống Việt.

Á hậu Kim Duyên và Hoa hậu Ngọc Châu được fan quốc tế 'khen lấy khen để' trong hình ảnh nhuận sắc với tà áo dài trắng - Ảnh 3
Nhiều bình luận khen từ người hâm mộ nước ngoài dành cho hai mỹ nhân đình đám của làng hậu Việt - Ảnh: Internet

Ngồi ghế ban giám khảo của một cuộc thi nhan sắc, Kim Duyên lẫn Ngọc Châu tinh tế chọn layout make-up nhẹ nhàng với tông cam, thể hiện được sự trẻ trung đầy tươi tắn. 

Á hậu Kim Duyên và Hoa hậu Ngọc Châu được fan quốc tế 'khen lấy khen để' trong hình ảnh nhuận sắc với tà áo dài trắng - Ảnh 4
Kim Duyên lẫn Ngọc Châu tinh tế chọn layout make-up nhẹ nhàng khi ngồi ghế ban giám khảo của một cuộc thi nhan sắc - Ảnh: Internet

Kể từ khi đạt được danh hiệu cao tại hai đấu trường nhan sắc danh giá, Ngọc Châu - Kim Duyên đều nhận được sự quan tâm của người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế. Người đẹp Cần Thơ Kim Duyên vừa hoàn thành xong sứ mệnh của bản thân tại Miss Suprational 2022 với vị trí á hậu 2, cuối năm người đẹp sẽ trao lại sash Miss Universe cho Ngọc Châu để người chị em của mình tiếp tục đại diện quốc gia tiến đến sân chơi sắc đẹp danh giá nhất hành tinh. 

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Từ khóa:   á hậu Kim Duyên Hoa hậu Ngọc Châu Chuyên trang sắc đẹp

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