Á hậu Kim Duyên và Hoa hậu Ngọc Châu được fan quốc tế 'khen lấy khen để' trong hình ảnh nhuận sắc với tà áo dài trắng

Mới đây, với tư cách ban giám khảo Á hậu Kim Duyên và Hoa hậu Ngọc Châu đã có cuộc hội ngộ tại vòng sơ khảo của cuộc thi cuộc thi Hoa Khôi Sông Vàm 2022. Cả hai đều muốn đề cao vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt bằng cách diện tà áo dài trắng giản dị, thuần khiết.

Á hậu Kim Duyên và Hoa hậu Ngọc Châu cùng hội ngộ tại vòng sơ khảo của cuộc thi Hoa Khôi Sông Vàm 2022 - Ảnh: Internet

Ngay lập tức chuyên trang sắc đẹp Missosology của Philippines đăng tải hình ảnh của hai người đẹp lên fanpage của họ, dưới bài đăng, nhan sắc mặn mà của Kim Duyên - Ngọc Châu thu về hàng loạt bình luận khen ngợi của cộng đồng sắc đẹp quốc tế.