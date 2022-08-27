'Ngọc nữ' có vòng eo nhỏ nhất VTV: Đi làm 365 ngày không bộ nào trùng bộ nào

Hậu trường 27/08/2022 17:30

Khác hẳn với dáng vẻ chỉn chu, thanh lịch trên sóng truyền hình, MC Mai Ngọc ngoài đời cực thích diện đồ khoe eo thon gọn, nổi danh với việc đi làm 365 ngày không trùng bất kì bộ quần áo nào.

Nhắc đến những "bóng hồng" sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng với lối dẫn duyên dáng của "vũ trụ VTV", ta không thể nào bỏ qua cô nàng Mai Ngọc. Nữ MC sinh năm 1990 này cũng là một trong những nhân vật sở hữu lượt theo dõi "khủng" trên mạng xã hội, cô được nhiều người yêu thích nhờ vào loạt bí quyết làm đẹp hiệu quả, lành mạnh. 

'Ngọc nữ' có vòng eo nhỏ nhất VTV: Đi làm 365 ngày không bộ nào trùng bộ nào - Ảnh 1
Mai Ngọc có tên đầy đủ là Nguyễn Mai Ngọc, cô nàng bắt đầu cộng tác với nhà đài từ khi còn là sinh viên năm tư Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh: Internet

Không chỉ sở hữu cho mình một chất giọng ngọt ngào và vẻ ngoài khiến bao anh chàng phải "đổ gục", nữ MC này còn là một những nhân vật đam mê ăn diện bậc nhất đến từ nhà VTV. Theo đó, Mai Ngọc thường xuyên được đồng nghiệp "tố" là một cô nàng "điệu đà", không bao giờ chịu mặc một bộ trang phục đi làm hai lần. 

'Ngọc nữ' có vòng eo nhỏ nhất VTV: Đi làm 365 ngày không bộ nào trùng bộ nào - Ảnh 2
Mỗi lần xuất hiện trên sóng truyền hình, Mai Ngọc đều mang đến một hình ảnh xinh xắn, nhẹ nhàng - Ảnh: Internet

 'Ngọc nữ' có vòng eo nhỏ nhất VTV: Đi làm 365 ngày không bộ nào trùng bộ nào - Ảnh 3'Ngọc nữ' có vòng eo nhỏ nhất VTV: Đi làm 365 ngày không bộ nào trùng bộ nào - Ảnh 4

Hàng chục năm làm trong nghề, hầu như chưa có lần nào Mai Ngọc gặp sự cố về trang phục trên sóng truyền hình. Mới đây, cô vừa có chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Mỗi ngày đi làm là một điểm nhấn, 300 ngày đi làm 1 năm là 300 chiếc váy. Kiểu tóc thay đổi hằng ngày, make up từ trưa đến tối nhưng trộm vía đến giờ da vẫn mịn, tóc vẫn dài mượt mà".

Tuy nhiên, chia sẻ với phóng viên, "ngọc nữ VTV" hé lộ thực tế số đồ cô mặc lên sóng còn hơn thế nữa. Một ngày cô lên sóng tới 2 ca, đúng ra con số thực tế phải 500 bộ váy áo.

'Ngọc nữ' có vòng eo nhỏ nhất VTV: Đi làm 365 ngày không bộ nào trùng bộ nào - Ảnh 5

'Ngọc nữ' có vòng eo nhỏ nhất VTV: Đi làm 365 ngày không bộ nào trùng bộ nào - Ảnh 6
Được biết, mỗi năm cô MC ưa ăn diện này lên sóng với hơn 500 bộ váy áo khác nhau - Ảnh: Internet

Đi kèm với lời chia sẻ là loạt ảnh Mai Ngọc với vẻ ngoài thay đổi như "tắc kè hoa" mỗi lần lên sóng. Tuy nhiên, dù liên tục đổi mới bản thân, cô vẫn giữ đúng quy chuẩn trang phục lịch sự, nền nã, không có nhiều hoa văn và thiết kế trẻ trung, sành điệu. Về kiểu tóc, dù thả tóc, búi tóc, làm xoăn bồng bềnh hay để suôn mượt nhẹ nhàng, Mai Ngọc vẫn vô cùng sang trọng và cuốn hút.

Khác với những hình ảnh nền nã, lịch sự trên sóng truyền hình, Mai Ngọc ngoài đời lại là người đẹp năng động và không kém phần sexy. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảng khắc đi du lịch sang chảnh, diện đồ gợi cảm khoe vóc dáng gọn gàng. 

'Ngọc nữ' có vòng eo nhỏ nhất VTV: Đi làm 365 ngày không bộ nào trùng bộ nào - Ảnh 7
Vừa khuất máy quay, cô MC này lại nhanh chóng lên facebook "khoe" eo thon - Ảnh: Internet

 'Ngọc nữ' có vòng eo nhỏ nhất VTV: Đi làm 365 ngày không bộ nào trùng bộ nào - Ảnh 8'Ngọc nữ' có vòng eo nhỏ nhất VTV: Đi làm 365 ngày không bộ nào trùng bộ nào - Ảnh 9

Nữ MC của VTV từng tiết lộ, cô sở hữu vòng eo chỉ vỏn vẹn 56,5 cm nhờ chăm chỉ tập gym, golf mỗi ngày, bất kể mưa nắng. "Đã hết rồi cái thời nhịn ăn để cơ thể gầy như ốm đói, phụ nữ hiện đại body không mỡ thừa nhưng phải khỏe mạnh. Rất nhiều người dù không béo những chỉ số mỡ cao, cơ thấp và không thể ngờ mình lại bị bệnh tiểu đường, mỡ máu... đó đều là từ thói quen sống, cách ăn uống mà thành", Mai Ngọc chia sẻ về cách giữ dáng khỏe đẹp. 

Không chỉ có nhan sắc xinh đẹp và sự nghiệp thành công, Mai Ngọc còn sở hữu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Lê Hoài Nam. Ông xã của "Cô gái thời tiết" là một thiếu gia xuất thân trong gia đình sở hữu chuỗi nhà hàng lớn, nổi tiếng ở Hà Nội. Cả hai đã yêu nhau 10 năm trước khi tổ chức hôn lễ lãng mạn vào cuối năm 2016.

'Ngọc nữ' có vòng eo nhỏ nhất VTV: Đi làm 365 ngày không bộ nào trùng bộ nào - Ảnh 10
Mai Ngọc còn sở hữu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Lê Hoài Nam - Ảnh: Internet

 'Ngọc nữ' có vòng eo nhỏ nhất VTV: Đi làm 365 ngày không bộ nào trùng bộ nào - Ảnh 11

Hiện tại, dù đã trải qua 16 năm gắn bó nhưng Mai Ngọc và ông xã vẫn vô cùng ngọt ngào. Họ đồng hành cùng nhau trong công việc và thường xuyên có những chuyến du lịch để hâm nóng tình cảm. Ở tuổi 32, Mai Ngọc sở hữu đủ combo khiến bao người phụ nữ phải ao ước: xinh đẹp, thành công và hạnh phúc. 

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Từ khóa:   MC Mai Ngọc MC VTV Xinh đẹp

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