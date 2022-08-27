Trước khi hẹn hò với Shark Bình, Phương Oanh từng một mực khẳng định: 'Tôi sợ đàn ông đặc biệt đại gia'

Vào chiều ngày 26/8, thông tin diễn viên Phương Oanh hẹn hò cùng shark Bình - ông Nguyễn Hòa Bình đã "gây sốt" cộng đồng mạng. Ngay lập tức, những phát ngôn của nữ diễn viên về tình yêu cũng thu hút nhiều sự chú ý của dư luận.

Trong một chia sẻ trước đây, khi được hỏi về mẫu bạn trai lý tưởng, Phương Oanh đã không ngần ngại đáp trả: "Hiện tại, tôi đang sợ đàn ông, đặc biệt là rất sợ đại gia. Sau khi trải nghiệm cuộc sống cũng như là những biến cố xảy ra với mình. Hiện tại tôi đang rất e ngại và sợ trước những người đàn ông giàu có. Nhiều người đặt câu hỏi rằng, liệu người yêu tiếp theo của tôi có phải là đại gia không? Chẳng qua không phải là tôi chọn đại gia để yêu. Nhưng tất cả mọi người bình thường, khi duyên đến thì mình nhận, hết duyên thì đường ai nấy đi. Bản thân tôi là người biết bằng lòng, bởi vậy tôi không đòi hỏi quá cao sang và tham vọng quá lớn. Thời điểm hiện tại, tôi đang rất hạnh phúc về những gì mình đang có và vẫn ngại yêu".