Trước khi hẹn hò với Shark Bình, Phương Oanh từng một mực khẳng định: 'Tôi sợ đàn ông đặc biệt đại gia'

Hậu trường 27/08/2022 09:10

Mới đây, phát ngôn của Phương Oanh được "đào lại" và bàn tán xôn xao khi nữ diễn viên công khai hẹn hò cùng shark Bình.

Vào chiều ngày 26/8, thông tin diễn viên Phương Oanh hẹn hò cùng shark Bình - ông Nguyễn Hòa Bình đã "gây sốt" cộng đồng mạng. Ngay lập tức, những phát ngôn của nữ diễn viên về tình yêu cũng thu hút nhiều sự chú ý của dư luận.

Trong một chia sẻ trước đây, khi được hỏi về mẫu bạn trai lý tưởng, Phương Oanh đã không ngần ngại đáp trả: "Hiện tại, tôi đang sợ đàn ông, đặc biệt là rất sợ đại gia. Sau khi trải nghiệm cuộc sống cũng như là những biến cố xảy ra với mình. Hiện tại tôi đang rất e ngại và sợ trước những người đàn ông giàu có. Nhiều người đặt câu hỏi rằng, liệu người yêu tiếp theo của tôi có phải là đại gia không? Chẳng qua không phải là tôi chọn đại gia để yêu. Nhưng tất cả mọi người bình thường, khi duyên đến thì mình nhận, hết duyên thì đường ai nấy đi. Bản thân tôi là người biết bằng lòng, bởi vậy tôi không đòi hỏi quá cao sang và tham vọng quá lớn. Thời điểm hiện tại, tôi đang rất hạnh phúc về những gì mình đang có và vẫn ngại yêu".

Trước khi hẹn hò với Shark Bình, Phương Oanh từng một mực khẳng định: 'Tôi sợ đàn ông đặc biệt đại gia' - Ảnh 1
Phương Oanh tiết lộ mẫu bạn trai lý tưởng - Ảnh: Internet

Vốn dĩ nữ diễn viên chia sẻ quan điểm này vì từng có thời điểm cô phải đối mặt với vấn đề tâm lý sau chia tay bạn trai đại gia. Ngay tại thời điểm đó, cô đã nhấn mạnh sẽ không lựa chọn đại gia để yêu mà chỉ yêu dựa vào cảm xúc. Bẵng đi một thời gian, cô nhanh chóng lấy lại cân bằng cuộc sống và bắt tay ngay vào công việc. Và với những nỗ lực không ngừng nghỉ, cô có được cuộc sống sung túc ở hiện tại.

Trước khi hẹn hò với Shark Bình, Phương Oanh từng một mực khẳng định: 'Tôi sợ đàn ông đặc biệt đại gia' - Ảnh 2
Nữ diễn viên từng phải đối mặt với vấn đề tâm lý sau chia tay bạn trai đại gia - Ảnh: FBNV

Phương Oanh là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình Việt Nam. Trước khi đến với nghề diễn viên, cô là một người mẫu tự do. Cô đảm nhận vai chính trong nhiều phim truyền hình như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận. Bộ phim nổi tiếng nhất Phương Oanh tham gia là Quỳnh búp bê và Hương vị tình thân mới lên sóng. Sau Hương vị tình thân, Phương Oanh chưa có dự án phim mới và tập trung cho công việc kinh doanh.

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Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình Shark Bình và Phương Oanh

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