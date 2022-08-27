Giữa drama tình ái rối ren, luật sư khẳng định: 'Shark Bình chưa được xác định là người độc thân'

Hậu trường 27/08/2022 09:38

Luật sư cho biết vợ chồng Shark Bình mới đồng thuận ly hôn và nộp đơn ra tòa án. Cả hai vẫn đang chờ quyết định thuận tình ly hôn từ tòa.

Từ chiều hôm qua 26/8, dân tình không khỏi xôn xao trước loạt hình ảnh hẹn hò tình tứ của diễn viên Phương Oanh và doanh nhân Shark Bình bị rò rỉ khắp mạng xã hội. Từ đó, nữ diễn viên Phương Oanh liên tục bị réo tên mỉa mai là "tiểu tam", xem vào hạnh phúc gia đình của Shark Bình và vợ là doanh nhân Đào Lan Hương.

Giữa drama tình ái rối ren, luật sư khẳng định: 'Shark Bình chưa được xác định là người độc thân' - Ảnh 1
Bức ảnh thân mật giữa Phương Oanh và Shark Bình gây xôn xao mạng xã hội suốt nhiều giờ qua - Ảnh: Internet

Giữa lúc tâm điểm đổ dồn chỉ trích, cả Shark Bình và Phương Oanh đều đã lên tiếng xác nhận đang hẹn hò với nhau và khẳng định cho nam doanh nhân đã độc thân hơn hai năm qua nên không có chuyện Phương Oanh là "tiểu tam". Câu chuyện tới đây tưởng chừng đã xoa dịu được dư luận thế nhưng doanh nhân Đào Lan Hương bất ngờ phản bác lại thông tin trên và cho biết vợ chồng bà chưa ly hôn, chưa ra tòa.

Ngay sau đó, tiếp nối drama tình ái này, Shark Bình đã một lần nữa lên tiếng rõ về mối quan hệ hiện tại của mình và vợ cũ là đã ly thân nhiều năm nay và cả 2 đã ký bản hợp đồng thoả thuận ly hôn, phân chia tài sản và chăm sóc con cái. Cụ thể, Shark Bình cho biết: "Chúng tôi đã thoả thuận bằng miệng với nhau rằng trong thời gian ly thân, bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn đồng thuận ly hôn đã ký để chấm dứt tình trạng hôn nhân. Sau này vì cảm thấy không thể cứu vãn nên tôi nộp đơn ra toà án nhân dân quận để chờ quyết định. Trong thời gian này mỗi bên đều có quyền tìm hiểu và có những mối quan hệ riêng”.

Trước diễn biến mới này, bà Lan Hương tỏ ra tâm trạng khá buồn trên mạng xã hội và cho biết hiện chưa sẵn sàng để trả lời thêm về sự việc này.

Giữa drama tình ái rối ren, luật sư khẳng định: 'Shark Bình chưa được xác định là người độc thân' - Ảnh 2
Shark Bình tung bản thoả thuận ly hôn với vợ và cho biết đang chờ quyết định của toà án - Ảnh: FBNV

Liên quan đến vấn đề hôn nhân hiện tại giữa Shark Bình và vợ, trao đổi với Zingnews, luật sư Trần Trọng Hiếu (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết rõ hơn: Căn cứ vào Điều 55 của Luật hôn nhân gia đình 2014, trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì tòa án công nhận thuận tình ly hôn. Nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì tòa án giải quyết việc ly hôn. Theo điều 57, trong trường hợp quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ ngày quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật.

“Trong trường hợp này, Shark Bình và vợ mới nộp đơn ra tòa, chưa ly hôn. Vì thế Shark Bình chưa được xác định là người độc thân” - luật sư nói.

Giữa drama tình ái rối ren, luật sư khẳng định: 'Shark Bình chưa được xác định là người độc thân' - Ảnh 3
Luật sư cho biết: “Shark Bình và vợ mới nộp đơn ra tòa, chưa ly hôn. Vì thế Shark Bình chưa được xác định là người độc thân” - Ảnh: Internet

Trước đó, Shark Bình được biết đến nhiều hơn khi tham gia ngồi ghế nóng chương trình Shark Tank (Thương vụ bạc tỷ) với vai trò đầu tư. Anh hiện là Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Doanh nhân Đào Lan Hương từng là Phó chủ tịch của tập đoàn này. Về phía Phương Oanh, cô nàng nổi tiếng và được biết đến qua vai Quỳnh trong phim Quỳnh búp bê. Ngoài ra, cô cũng tham gia nhiều phim khác như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và gần đây nhất là Hương vị tình thân.

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