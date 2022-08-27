Shark Bình công bố đơn đồng thuận ly hôn, khẳng định hôn nhân không thể cứu vãn

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình cho biết ông và vợ cũ đã ký đơn đồng thuận ly hôn, thỏa thuận việc phân chia tài sản. Do đó, ông không sai khi bước vào mối quan hệ mới.

Mới đây, Shark Bình - ông Nguyễn Hòa Bình đã có những chia sẻ chính thức trên trang cá nhân. Tại đây, anh công bố đơn đồng thuận ly hôn, trong đó có chữ ký của doanh nhân Đào Lan Hương. Nội dung đơn bao gồm nguyên nhân xin giải quyết ly hôn, các thoả thuận phân chia về con cái, tài sản chung, nhà ở, các khoản vay... Nguyên văn Shark Bình chia sẻ: "Như nhiều người đã biết, cá tính của tôi xưa nay vốn luôn kín tiếng chuyện đời tư. Tuy nhiên, vừa qua có một số thông tin lan truyền trên mạng về việc cá nhân, có thể gây ra đồn đoán sai sự thật về tôi và những người liên quan. Vậy nên đây là dịp hiếm hoi tôi xin chia sẻ thông tin từ người trong cuộc nhằm tránh các hiểu lầm.

1- Từ cuối năm 2018 chúng tôi đã có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống nên đã ký đơn đồng thuận ly hôn, chia tài sản và thời gian chăm sóc con cái để mỗi người xây dựng cuộc sống và sự nghiệp riêng (ảnh trong bình luận). 2- Sau một thời gian cố gắng, đến giữa năm 2020 thì chúng tôi chính thức không còn chung sống nữa. Cho đến khi cảm thấy không thể cứu vãn thì tôi đã nộp đơn đồng thuận ly hôn ra toà để chờ xét xử và ra quyết định theo trình tự thủ tục.

Shark Bình công khai đơn đồng thuận ly hôn đã ký - Ảnh: FBNV 3- Tình trạng độc thân của tôi có thể được xác nhận bởi nhiều bạn bè, đồng nghiệp và gia đình hai bên. Trong thời gian đó chúng tôi có thể đã xác lập các mối quan hệ riêng tư cá nhân. 4- Thời gian gần đây tôi có quen biết, tìm hiểu và hẹn hò với diễn viên Phương Oanh. Chúng tôi xuất hiện tại nhiều nơi cùng nhau, nhưng không chủ động chia sẻ công khai mối quan hệ vì muốn tránh sự ồn ào và chú ý. 5- Việc nam nữ độc thân tìm hiểu và thiết lập mối quan hệ là chuyện bình thường trong cuộc sống. Chúng tôi mới quen biết nhau sau một thời gian độc thân khá dài, nên chắc chắn không có chuyện "người thứ ba" trong sự việc này. Sống trên đời ai rồi cũng có hoàn cảnh và câu chuyện riêng tư, vậy nên tôi kính mong mọi người tôn trọng cuộc sống cá nhân của chúng tôi cũng như của cá nhân mình. Tôi xin phép dừng câu chuyện tại đây và quay trở lại lối sống riêng tư kín đáo để tập trung cho sự nghiệp chuyển đổi số và đầu tư hỗ trợ startup Việt". Trước khi tiến tới mối quan hệ tình cảm với diễn viên Phương Oanh, ông đã sống độc thân hai năm nay - Ảnh: Internet Bản thân shark Bình cũng chia sẻ rằng, ông và vợ đã đồng thuận nộp đơn ra tòa án để tiến hành các thủ tục ly hôn. Trước khi tiến tới mối quan hệ tình cảm với Phương Oanh, ông đã sống độc thân hai năm nay. Hiện tại, chuyện tình cảm giữa Shark Bình và diễn viên Phương Oanh vẫn đang là tâm điểm dư luận bàn tán.

Shark Bình vào tận chia sẻ của vợ để thanh minh chuyện hẹn hò, dân mạng tranh cãi dữ dội Dưới bài viết chia sẻ về thuở hàn vi của vợ - bà Đào Lan Hương, Shark Bình đã có bình luận gây chú ý.

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