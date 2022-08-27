Biến căng đét, Đoàn Văn Hậu bị mắng 'cục súc, bố láo'

Hậu trường 27/08/2022 12:37

Sau thời gian dài nghỉ vì chấn thương, lần trở lại sân cỏ này của Đoàn Văn Hậu nhận ý kiến trái chiều.

Sau thời gian dài nghỉ vì chấn thương, lần trở lại sân cỏ này của Đoàn Văn Hậu nhận ý kiến trái chiều, đặc biệt là những pha chơi xấu. Trở về từ Hà Lan sau 1 năm thi đấu theo dạng cho mượn, chân sút Thái Bình khoác áo CLB Hà Nội - đơn vị chủ quản của 9X suốt thời gian qua.

Biến căng đét, Đoàn Văn Hậu bị mắng 'cục súc, bố láo' - Ảnh 1
Trở về từ Hà Lan sau 1 năm, chân sút Thái Bình khoác áo CLB Hà Nội - Ảnh: Internet

Thi đấu được một thời gian, chàng cầu thủ rời sân cỏ vì chấn thương sụn chêm đầu gối, phải sang Hàn Quốc phẫu thuật. Hậu phẫu, anh cùng các chuyên gia thể lực thực hiện các bài tập phục hồi.

Biến căng đét, Đoàn Văn Hậu bị mắng 'cục súc, bố láo' - Ảnh 2

Biến căng đét, Đoàn Văn Hậu bị mắng 'cục súc, bố láo' - Ảnh 3
Văn Hậu nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả - Ảnh: Zing

Trở lại sân cỏ, Văn Hậu vẫn cho khán giả chứng kiến những màn thi đấu lăn xả nhưng chân sút Thái Bình nhận nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, ở một số trận Đoàn Văn Hậu đã có những "tiểu xảo" phạm lỗi với đối thủ. Đặc biệt, cư dân mạng còn ghi lại được hình ảnh Văn Hậu "đánh nguội" vào mặt Văn Toàn trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai.

Biến căng đét, Đoàn Văn Hậu bị mắng 'cục súc, bố láo' - Ảnh 4
Việc làm này của Văn Hậu khiến một bộ phận người hâm mộ không hài lòng - Ảnh: Internet

Biến căng đét, Đoàn Văn Hậu bị mắng 'cục súc, bố láo' - Ảnh 5

Biến căng đét, Đoàn Văn Hậu bị mắng 'cục súc, bố láo' - Ảnh 6
Ghi nhận một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Chưa hết, Văn Hậu còn "xấu chơi" khi cố tình giật củi trỏ với Văn Thanh ngay trước mặt trọng tài. Việc làm này của Văn Hậu khiến một bộ phận người hâm mộ không hài lòng. Bởi vậy, trên fanpage chính thức của bạn trai Doãn Hải My, rất nhiều fans vào tổng tấn công.

Biến căng đét, Đoàn Văn Hậu bị mắng 'cục súc, bố láo' - Ảnh 7

Ngoài khuyên Văn Hậu nên giữ cái đầu lạnh khi chơi bóng, tránh những pha phạm lỗi thô bạo, số khác gay gắt mắng thẳng mặt Văn Hậu "cục súc", "đạo đức xấu". Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận người hâm mộ vào động viên, khuyên Văn Hậu hãy cố gắng hết mình, theo đuổi ước mơ, cống hiến những trận đấu hay cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Trước những ý kiến trái chiều, Văn Hậu không có bất cứ phản hồi nào. Trên fanpage anh vẫn đều đặn cập nhật những hình ảnh bên đồng đội là các thành viên CLB Hà Nội khi họ mang về những chiến thắng cho đội bóng thủ đô.

Biến căng đét, Đoàn Văn Hậu bị mắng 'cục súc, bố láo' - Ảnh 8
Ngoài khuyên Văn Hậu nên giữ cái đầu lạnh khi chơi bóng, tránh những pha phạm lỗi thô bạo, số khác gay gắt mắng thẳng mặt Văn Hậu "cục súc", "đạo đức xấu" - Ảnh: Internet

Đoàn Văn Hậu (SN 1999) đến từ Thái Bình, là một trong những chân sút trẻ nhận về nhiều quan tâm của người hâm mộ trái bóng tròn thời điểm hiện tại. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu luôn là sự lựa chọn ưu tiên của HLV Park Hang Seo ở cấp tuyển quốc gia, tham dự các giải đấu quan trọng.

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