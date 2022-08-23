Diệp Lâm Anh trải lòng sau lùm xùm hôn nhân, buồn nhưng không trách người cũ mà tự nhìn nhận lại bản thân

Nhắc về sóng gió hôn nhân thời gian qua, Diệp Lâm Anh thừa nhận cô cũng khá ngại khi chuyện cá nhân trở thành đề tài của dư luận. Tuy nhiên, người đẹp hiểu rằng việc đời tư được quan tâm là điều không thể tránh khỏi khi làm nghề.

Sau 2 tập đầu tiên nhận được nhiều phản hồi tích cực, tập 3 của series "Talk&Go" do MC Thanh Thanh Huyền tự sản xuất và dẫn dắt tiếp tục đưa người xem khám phá bộ môn cưỡi ngựa với sự xuất hiện đặc biệt của khách mời Diệp Lâm Anh . Tại đây, nữ MC có dịp trải lòng về cuộc sống.

Thanh Thanh Huyền liền đặt câu hỏi cho đàn chị: "Nhiều người hay trách đàn ông là vừa mới nói yêu người này nhưng thời gian sau lại nói yêu người khác. Chị có thấy tình yêu khó giải thích đúng không?".

Cô tâm sự: "Khi có chuyện xảy ra thì không thể nào không buồn được. Mọi người thấy tôi tươi cười, nói những điều tích cực nhưng đó chỉ là cái mà tôi muốn mang đến, vì không muốn ảnh hưởng tâm trạng của mọi người".

Là một người vừa trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, Diệp Lâm Anh có cho mình không ít trải nghiệm trong cuộc sống. Với câu hỏi này, Diệp Lâm Anh thoải mái tâm sự: "Chuyện tình cảm khó nói lắm. Có những người 10 năm người ta vẫn yêu nhau, người ta cần cái người đấy thôi. Vì người ta cảm thấy có đi đâu chăng nữa, người ta cũng chỉ muốn trở về với một người. Còn có những cái, ví dụ như là bạn trai đang yêu em đi nhưng một hai tháng sau, tình yêu sẽ thay đổi vì vấn đề liên quan đến cảm xúc, khó nói lắm".

Cả hai còn có màn đua ngựa vô cùng kịch tính ở cuối tập 3 - Ảnh: Internet

Diệp Lâm Anh thừa nhận rất buồn bởi chuyện tình cảm nhưng cô không trách người cũ mà tự nhìn nhận lại bản thân. Diệp Lâm Anh trải lòng: "Mình không nên trách người ta. Nhiều khi mình phải tự hỏi bản thân đã làm đủ tốt chưa hay là mình có gì sai hay không? Còn nếu đối với quãng thời gian đó, mình đã cố gắng đủ rồi thì cứ nhẹ nhàng thôi, không thuộc về nhau thôi. Mình cảm thấy người sống bên cạnh mình không thấy hạnh phúc thì mình nên cho người ta tìm được hạnh phúc mới".

Sau những phút tâm tình, Diệp Lâm Anh và Thanh Thanh Huyền đã có dịp trải nghiệm cưỡi ngựa dưới ánh hoàng hôn - Ảnh: Internet

Trải qua biến cố, Diệp Lâm Anh khẳng định cô vẫn tin có nhiều người tốt, chỉ là chưa gặp đúng mà thôi. Khi MC Thanh Thanh Huyền hỏi về chuyện tình yêu đồng giới, Diệp Lâm Anh cho biết cô rất thoải mái về chuyện giới tính, chỉ cần gặp người mình muốn gắn bó, "xa là nhớ gặp nhau là cười" và chỉ muốn ở cạnh người đó thì giới tính nào không quan trọng.