Diệp Lâm Anh và chồng ra tòa ly hôn sau hơn 4 năm sống chung: 'Nỗ lực hàn gắn hôn nhân nhưng không thành'

Hậu trường 12/08/2022 16:00

Vào sáng ngày 11/8, Diệp Lâm Anh cùng doanh nhân Đức Phạm và luật sư có mặt tại tòa. Đây là lần thứ hai cả hai có mặt để tiến hành hòa giải theo quy định.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, đại diện của Diệp Lâm Anh cho biết, vào sáng 11/8, cô cùng doanh nhân Đức Phạm và luật sư có mặt tại tòa. Đây là lần thứ hai họ có mặt để tiến hành hòa giải theo quy định. Theo tiết lộ, chính doanh nhân Đức Phạm là người đưa đơn ly hôn.

Đại diện Diệp Lâm Anh chia sẻ: "Trước đó, Diệp Lâm Anh đã nỗ lực hàn gắn hôn nhân nhưng không được. Nguyện vọng của Diệp Lâm Anh là muốn được nuôi cả hai con vì các bé đều còn quá nhỏ. Diệp Lâm Anh và chồng cũng muốn giải quyết chuyện ly hôn một cách đơn giản, không phải tranh chấp, kiện cáo nhiều. Ngoài hai con thì cả hai còn một số tài sản chung. Mọi thứ đang trong quá trình thỏa thuận và chờ phán quyết của tòa".

 

Diệp Lâm Anh và chồng ra tòa ly hôn sau hơn 4 năm sống chung: 'Nỗ lực hàn gắn hôn nhân nhưng không thành' - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh xuất hiện cùng thiếu gia Nghiêm Đức tại tòa - Ảnh: Vietnamnet

Sau khi dọn ra khỏi nhà chồng, hiện tại Diệp Lâm Anh đang thuê một căn chung cư để sống cùng hai con. Người đẹp hiện vẫn giữ mối quan hệ tốt với gia đình nhà chồng. Cô một mình lo cho các con và chưa nhận được sự chu cấp gì từ phía doanh nhân Đức Phạm.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Zing, buổi làm việc ngày 11/8 để hòa giải, thỏa thuận các vấn đề liên quan đến tài sản, con cái. Đại diện của Diệp Lam Anh cho biết: "Quan điểm của Diệp Lâm Anh là muốn được quyền nuôi dạy hai con còn tài sản thì do phía nhà chồng đề xuất. Trước mặt thẩm phán, Đức Phạm cũng công nhận một số tài sản chung của cả hai".

Diệp Lâm Anh và chồng ra tòa ly hôn sau hơn 4 năm sống chung: 'Nỗ lực hàn gắn hôn nhân nhưng không thành' - Ảnh 2
Diệp Lâm Anh và hai con đang sống ở một căn hộ chung cư cao cấp tại TP.HCM - Ảnh: FBNV

Sau khi công khai thông tin hôn nhân đổ vỡ, Diệp Lâm Anh có nhiều hoạt động hơn. Cô đã nhận được nhiều lời mời tham gia sự kiện, chương trình giải trí. Đây cũng là công việc giúp người đẹp có nguồn thu nhập để nuôi con. Ngoài ra, cô cũng có công việc kinh doanh. 

 

Trước đó, Diệp Lâm Anh kết hôn cùng doanh nhân Đức Phạm vào năm 2018 và sinh hai con là Boorin, B.Boy. Hồi tháng 8/2021, cặp đôi vướng tin đồn hôn nhân trục trặc và nghi vấn do người thứ ba. Đến tháng 10/2021, chính doanh nhân Đức Phạm chia sẻ trên trang cá nhân rằng anh và Diệp Lâm Anh ly thân từ tháng 1/2021. Về phía Diệp Lâm Anh, cô cũng xác nhận hôn nhân giữa cô và doanh nhân Đức Phạm gặp trục trặc, đã ly thân nhưng vẫn sống chung nhà. Một thời gian sau, người đẹp quyết định dọn ra một căn hộ sống cùng hai con

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