Sau ồn ào hôn nhân, chồng Diệp Lâm Anh xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ khiến dân tình 'ngã ngửa'

Hậu trường 16/06/2022 14:37

Đây là hiếm hoi thiếu gia Đức Phạm lộ diện sau khi bị vợ tố 'tòm tem' với nhân tình bên ngoài.

Mới đây, Matt Liu - bạn trai của Hương Giang Idol bất ngờ đăng ảnh đi đánh golf với chồng Diệp Lâm Anh. Khoảnh khắc thân thiết của hai doanh nhân này ngay lập tức thu hút sự chú ý. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên họ đăng ảnh chụp chung trên mạng xã hội, không nhiều người nghĩ họ có mối quan hệ thân thiết đến như vậy.

Sau ồn ào hôn nhân, chồng Diệp Lâm Anh xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ khiến dân tình 'ngã ngửa' - Ảnh 1
Đức Phạm xuất hiện thân thiết bên Matt Liu - bạn trai Hương Giang Idol. Ảnh: FB Matt Liu

 

Tuy nhiên, khiến dân mạng chú ý đặc biệt là hình ảnh Matt Liu cùng Đức Phạm tạo dáng chụp hình trên sân golf.

Chiếm trọn spotlight là chiếc khẩu trang trên gương mặt ông xã Diệp Lâm Anh. Nhiều người hoang mang, không biết công dụng của chiếc khẩu trang này là gì khi cắt khoét cả vùng mũi và vùng miệng.

"Ông kia sợ người khác không biết mình đeo khẩu trang hay gì?"; "Để ý mỗi cái khẩu trang"; "Ánh mắt tui đã va phải chiếc khẩu trang ấy"; "Anh kia đeo khẩu trang vui vậy"..., ai nấy bật cười vì thiếu gia Đức Phạm.

Sau ồn ào hôn nhân, chồng Diệp Lâm Anh xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ khiến dân tình 'ngã ngửa' - Ảnh 2
Sau ồn ào hôn nhân, chồng Diệp Lâm Anh xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ khiến dân tình 'ngã ngửa' - Ảnh 3
Dân tình "té ngửa" với chiếc khẩu trang "đeo như không" của chồng Diệp Lâm Anh. Ảnh: Chụp màn hình

 

Thời gian qua, cuộc hôn nhân của người mẫu Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm nhận được sự quan tâm từ công chúng. Sau những hình ảnh thân mật của Đức Phạm và một chân dài trong showbiz bị rò rỉ ra bên ngoài, chính Diệp Lâm Anh đã lên tiếng thừa nhận chồng có người mới bên ngoài.

Bà mẹ 2 con cho biết thời điểm clip Đức Phạm thân mật bên "tiểu tam" bị rò rỉ, cô đã vô cùng suy sụp. Bởi lúc đó, người đẹp đang cố hàn gắn hôn nhân trong khi chồng lại hẹn hò người khác. Đó cũng là giọt nước tràn ly khiến Diệp Lâm Anh không thể chịu đựng thêm nữa. 

Sau nhiều nỗ lực cứu vãn hôn nhân bất thành, Diệp Lâm Anh xác nhận đã chính thức ly thân thiếu gia Đức Phạm, cô cũng đã dọn khỏi nhà chồng. 

Sau ồn ào hôn nhân, chồng Diệp Lâm Anh xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ khiến dân tình 'ngã ngửa' - Ảnh 4
Diệp Lâm Anh và chồng ly thân nhiều tháng qua. Ảnh: Internet

 

"Tiểu tam" bị đồn thổi chen ngang vào hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia là người mẫu Quỳnh Thư. Bởi thời điểm đó, nhiều hình ảnh thân mật của Đức Phạm và chân dài này liên tục bị rò rỉ ra bên ngoài. Từ đây, ồn ào Diệp Lâm Anh bị phản bội và Quỳnh Thư là người thứ 3 bắt đầu nổ ra. 

Trước nghi vấn "tiểu tam", Quỳnh Thư cho biết sự thật sẽ có ngày được phơi bày, mong dư luận chờ đợi.

Trong khi đó, Đức Phạm viết trên trang cá nhân: "Tôi và Diệp Lâm Anh đã có những trục trặc trong hôn nhân không thể cứu vãn và ly thân từ tháng 1/2021. Còn vấn đề là gì thì chính Diệp Lâm Anh là người hiểu rõ nhất, tôi không muốn đem ra bàn tán, vì thế sự thật không liên quan đến những tin đồn gần đây".

 

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Từ khóa:   Diệp Lâm Anh chồng Diệp Lâm Anh Đức Phạm

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