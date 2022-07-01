Từng bị khuyên 'đưa con cho chồng nuôi', cuộc sống của 'mẹ đơn thân' Diệp Lâm Anh giờ ra sao?

Sau khi ly hôn, Diệp Lâm Anh trở thành mẹ đơn thân của 2 nhóc tỳ khiến nhiều người luôn dành sự quan tâm đặc biệt.

Sau thời gian cố gắng nhưng bất thành với chồng doanh nhân, Diệp Lâm Anh đã dọn ra khỏi nhà chồng và bắt đầu cuộc sống mới. Trong 3 năm chung sống, cặp đôi có 2 nhóc tỳ lần lượt là bé gái tên Boorin và bé trai B.Boy. Hiện tại, các con đang được Diệp Lâm Anh nuôi dạy và chăm sóc. Mới đây, trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh đã đăng tải hình ảnh mới của cô và con gái cưng. Có thể thấy, nữ diễn viên khá bận rộn với công việc kinh doanh nhưng vẫn dành thời gian cho các con. Thậm chí, cô còn đưa cả ái nữ của mình theo lúc đi làm. Khoảnh khắc người mẹ đơn thân vừa làm việc vừa chăm nhóc tì nhận được khá nhiều sự đồng cảm của khán giả.

Diệp Lâm Anh đã đăng tải hình ảnh mới của cô và con gái cưng - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, từng có khán giả khuyên rằng cô nên trả con về cho chồng cũ nuôi mới là khôn ngoan, vì gia đình thiếu gia Đức Phạm có dư điều kiện để nuôi dưỡng các nhóc tì một cách tốt nhất. Dẫu vậy nhưng Diệp Lâm Anh vẫn phản bác lại ý kiến đó và quyết không đưa các con về cho chồng cũ chăm sóc. Người đẹp sinh năm 1989 chia sẻ: "Mình không xa con được bạn ạ. Dù bận rộn mưu sinh nhưng khi về nhà mình muốn thấy tụi nhỏ. Đó là động lực sống và làm việc của mình".

Khoảnh khắc bình yên của nữ diễn viên bên các con - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, Diệp Lâm Anh vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ nên cô sớm lấy lại tinh thần để tiếp tục sống, làm việc và hoạt động nghệ thuật. Cùng với đó, cô vẫn luôn nhận được tình yêu thương của mẹ chồng, đồng nghiệp, bạn bè nên cuộc sống của nữ diễn viên sớm trở lại bình thường. Hiện tại, sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân, cô tập trung vào công việc để ổn định kinh tế lo cho hai con.

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