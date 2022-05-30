Hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh nhan sắc ngày càng thăng hạng đến cả netizen cũng phải xin 'vía': 'Bí quyết để ngày càng trẻ đẹp như này với ạ'

Hậu trường 30/05/2022 14:21

Sau ly hôn nhan sắc của mẹ bỉm sữa 2 con Diệp Lâm Anh càng khiến người hâm mộ phải xuýt xoa vì quá đẹp.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội. Cô từng có thời gian hoạt động nghệ thuật chăm chỉ với nhiều vai trò như vũ công, ca sĩ, diễn viên. Diệp Lâm Anh được biết đến rộng rãi khi tham gia Vietnam’s Next top Model 2010. Năm 2013, cô giành ngôi quán quân chương trình Cuộc đua kỳ thú.

Hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh nhan sắc ngày càng thăng hạng đến cả netizen cũng phải xin 'vía': 'Bí quyết để ngày càng trẻ đẹp như này với ạ' - Ảnh 1
Nữ diễn viên Diệp Lâm Anh - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn với doanh nhân Nghiêm Đức, kém cô 1 tuổi, vào năm 2018, người hâm mộ cũng ít được thấy nữ diễn viên hoạt động nhiều trong làng giải trí mà dành thời gian chăm sóc con và hậu thuẫn phía sau chồng nhiều hơn. 

Hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh nhan sắc ngày càng thăng hạng đến cả netizen cũng phải xin 'vía': 'Bí quyết để ngày càng trẻ đẹp như này với ạ' - Ảnh 2
Hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh nhan sắc ngày càng thăng hạng đến cả netizen cũng phải xin 'vía': 'Bí quyết để ngày càng trẻ đẹp như này với ạ' - Ảnh 3
Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Cuộc hôn nhân của họ từng được công chúng ngưỡng mộ. Hai người cưới nhau vào tháng 5/2018 sau 3 năm hẹn hò. Sau 3 năm chung sống, hai thiên thần nhỏ (một trai, một gái) lần lượt ra đời. Tại thời điểm đó không ít người hâm mộ tỏ ra có phần ghen tị trước mối tình đẹp và gia đình hạnh phúc của cả 2.

Tưởng chừng như mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn nữa dành cho Diệp Lâm Anh nhưng đến đầu năm 2022, nữ diễn viên đã bất ngờ thừa nhận nhân duyên giữa cô và Nghiêm Đức đã chấm dứt. Cô chia sẻ: “Trước đó, tôi và chồng ‘chiến tranh lạnh’ dù sống chung nhà. Hiện hôn nhân chúng tôi không thể cứu vãn được nữa’. Khi được hỏi về việc liệu có người thứ ba hay không, Diệp Lâm Anh từ chối trả lời. 

Hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh nhan sắc ngày càng thăng hạng đến cả netizen cũng phải xin 'vía': 'Bí quyết để ngày càng trẻ đẹp như này với ạ' - Ảnh 4
Hậu hôn nhân nữ diễn viên sinh năm 1989 sở hữu nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh: chụp màn hình

Mới đây, trên trang cá nhân Diệp Lâm Anh đăng tải bộ hình với body không thể "nóng bỏng" hơn khiến người xem bị cuốn hút không thể rời mắt. Có thể thấy dù đã là mẹ 2 con nhưng nhan sắc của người đẹp sinh năm 1989 vẫn cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ như tuổi đôi mươi.

Hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh nhan sắc ngày càng thăng hạng đến cả netizen cũng phải xin 'vía': 'Bí quyết để ngày càng trẻ đẹp như này với ạ' - Ảnh 5
 Hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh nhan sắc ngày càng thăng hạng đến cả netizen cũng phải xin 'vía': 'Bí quyết để ngày càng trẻ đẹp như này với ạ' - Ảnh 6

Khán giả không ngớt lời khen ngợi nhan sắc của Diệp Lâm Anh - Ảnh: chụp màn hình

Hiện tại cuộc sống của người đẹp kể từ sau khi nói lời chia tay với Nghiêm Đức vẫn đang tiến triển tốt đẹp, cô được netizen nhận xét là nhan sắc có phần lên hạng, yêu đời hơn xưa so với thời điểm cách đây khoảng 1 năm. 

Từ khóa:   Diệp Lâm Anh Diệp Lâm Anh ly hôn diệp lâm anh ly hôn chồng thiếu gia

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 5 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 17 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 7 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 7 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 19 giờ 32 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 7 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 7 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 22 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An