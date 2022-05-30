Hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh nhan sắc ngày càng thăng hạng đến cả netizen cũng phải xin 'vía': 'Bí quyết để ngày càng trẻ đẹp như này với ạ'

Sau ly hôn nhan sắc của mẹ bỉm sữa 2 con Diệp Lâm Anh càng khiến người hâm mộ phải xuýt xoa vì quá đẹp.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội. Cô từng có thời gian hoạt động nghệ thuật chăm chỉ với nhiều vai trò như vũ công, ca sĩ, diễn viên. Diệp Lâm Anh được biết đến rộng rãi khi tham gia Vietnam’s Next top Model 2010. Năm 2013, cô giành ngôi quán quân chương trình Cuộc đua kỳ thú. Nữ diễn viên Diệp Lâm Anh - Ảnh: Internet Sau khi kết hôn với doanh nhân Nghiêm Đức, kém cô 1 tuổi, vào năm 2018, người hâm mộ cũng ít được thấy nữ diễn viên hoạt động nhiều trong làng giải trí mà dành thời gian chăm sóc con và hậu thuẫn phía sau chồng nhiều hơn.

Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet Cuộc hôn nhân của họ từng được công chúng ngưỡng mộ. Hai người cưới nhau vào tháng 5/2018 sau 3 năm hẹn hò. Sau 3 năm chung sống, hai thiên thần nhỏ (một trai, một gái) lần lượt ra đời. Tại thời điểm đó không ít người hâm mộ tỏ ra có phần ghen tị trước mối tình đẹp và gia đình hạnh phúc của cả 2. Tưởng chừng như mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn nữa dành cho Diệp Lâm Anh nhưng đến đầu năm 2022, nữ diễn viên đã bất ngờ thừa nhận nhân duyên giữa cô và Nghiêm Đức đã chấm dứt. Cô chia sẻ: “Trước đó, tôi và chồng ‘chiến tranh lạnh’ dù sống chung nhà. Hiện hôn nhân chúng tôi không thể cứu vãn được nữa’. Khi được hỏi về việc liệu có người thứ ba hay không, Diệp Lâm Anh từ chối trả lời.

Hậu hôn nhân nữ diễn viên sinh năm 1989 sở hữu nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh: chụp màn hình Mới đây, trên trang cá nhân Diệp Lâm Anh đăng tải bộ hình với body không thể "nóng bỏng" hơn khiến người xem bị cuốn hút không thể rời mắt. Có thể thấy dù đã là mẹ 2 con nhưng nhan sắc của người đẹp sinh năm 1989 vẫn cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ như tuổi đôi mươi.

Khán giả không ngớt lời khen ngợi nhan sắc của Diệp Lâm Anh - Ảnh: chụp màn hình Hiện tại cuộc sống của người đẹp kể từ sau khi nói lời chia tay với Nghiêm Đức vẫn đang tiến triển tốt đẹp, cô được netizen nhận xét là nhan sắc có phần lên hạng, yêu đời hơn xưa so với thời điểm cách đây khoảng 1 năm.

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