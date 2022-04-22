Hậu ly hôn chồng doanh nhân, Diệp Lâm Anh bất ngờ 'tuyên bố' đã tìm được 'hạnh phúc mới'?

Mới đây, Diệp Lâm Anh bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân phương pháp bản thân dùng để cải thiện tâm trạng mỗi khi gặp quá nhiều áp lực và mệt mỏi trong cuộc sống "Cảnh thật chill và tốt cho tâm trạng của Cún".

Sau ly hôn chồng, Diệp Lâm Anh như "lão hóa ngược" khi càng ngày càng trẻ đẹp, quyến rũ. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều khiến khán giả "mắt chữ A miệng chữ O" bởi vẻ đẹp long lanh, thần thái sang chảnh khiến nhiều người phải thốt lên câu: "Người phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai".

Trong ảnh, Diệp Lâm Anh gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp cùng nụ cười tỏa nắng. Không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc thăng hạng, cô nàng còn khiến người hâm mộ trầm trồ bởi đôi chân dài trắng muốt, nuột nà không chút tỳ vết.

Nhìn khung cảnh xung quanh thì có vẻ người đẹp 8X đang có chuyến dã ngoại ngoài trời cùng bạn bè. Cảm giác thoải mái của chuyến đi chính là "liều thuốc" giúp tâm trạng nữ diễn viên tốt hơn. Và đây cũng là điều mang đến hạnh phúc, niềm vui cho cô mỗi khi cảm thấy buồn phiền, bức bối.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989, là nghệ sĩ tham gia nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát và nhảy múa. Cô từng đóng một số phim như Siêu nhân X, Con ma nhà họ Vương, Vệ sĩ Sài Gòn, Lục Vân Tiên. Tháng 5/2018, cô lên xe hoa với doanh nhân Đức Phạm. Sau khi kết hôn, cô sinh hai con và tập trung chăm sóc gia đình, cùng chồng kinh doanh

Diệp Lâm Anh và chồng cũ doanh nhân - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chiều ngày 31/10/2021, trên trang cá nhân, Đức Phạm bất ngờ thông báo cả hai đã ly thân từ lâu và đang làm thủ tục li dị. Sau đó, Diệp Lâm Anh đã phủ nhận chuyện này, đồng thời khẳng định cả hai chỉ cãi cọ chứ không đến mức ly hôn như chồng nói.

Thế nhưng, một thời gian sau, nữ diễn viên thừa nhận chuyện đổ vỡ. Diệp Lâm Anh chia sẻ lý do hôn nhân đổ vỡ là do ông xã có người phụ nữ khác.

Diệp Lâm Anh ngày càng xinh đẹp - Ảnh: Internet

Mong rằng, người đẹp Diệp Lâm Anh sẽ tìm được nhiều 'hạnh phúc mới' trong tương lai.