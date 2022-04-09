Hậu ly hôn chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh tâm sự: "Con còn nhỏ nên chưa biết chuyện của bố mẹ"

Những chia sẻ mới đây của Diệp Lâm Anh sau khi đường ai nấy đi với ông xã thiếu gia nhận được sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Vừa qua, ồn ào sứt mẻ hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia đã gây không ít xôn xao trong showbiz. Đặc biệt là khi chính nữ người mẫu xác nhận nguyên nhân dẫn đến tan vỡ là do người thứ 3 xuất hiện.

Mới đây, xuất hiện trong 1 sự kiện hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh đã có chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình với giới truyền thông. Cụ thể, khi được hỏi về chuyện con cái nghĩ gì về sự chia ly của bố mẹ, người đẹp 8x cho hay: "Hiện tại các con đều còn nhỏ cho nên nó chưa biết. Tôi nghĩ là trẻ con bây giờ rất là thông minh, nhiều khi bố mẹ không cần nói thì nó cũng sẽ cảm nhận được nhưng các bé không hỏi về chuyện đó".



Người đẹp chia sẻ các con chưa biết chuyện bố mẹ tan vỡ và cũng chưa từng hỏi - Ảnh: Internet

Diệp Lâm Anh cũng chia sẻ thêm hiện cả 2 cũng sắp xếp thời gian để có thể cùng chăm sóc các con. Lúc đi làm, nữ diễn viên sẽ đưa con về cho ông bà nội trông chừng. Sau khi làm việc xong, cô sẽ đến đón các con trở lại nhà riêng.

Còn nói về mối quan hệ với chồng hậu ly hôn, người đẹp bày tỏ: "Bây giờ rất là văn minh rồi. Không thể đi chung cùng với nhau nữa thì vẫn có thể làm bạn và dành những điều tốt nhất cho các con".

Diệp Lâm Anh cùng chồng dành thời gian chăm sóc cho các con sau ly hôn - Ảnh: Internet

Có thể thấy, sau biến cố hôn nhân, Diệp Lâm Anh vẫn cố suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Cô tập trung nhiều thời gian cho công việc kinh doanh, gặp gỡ bạn bè và chăm sóc 2 con nhỏ. Nhiều người nhận xét rằng nhan sắc của Diệp Lâm Anh ngày càng thăng hạng, xinh đẹp hết nấc.

Quỳnh Thư bất ngờ tuyên bố độc thân, ngầm xác định đã chia tay chồng Diệp Lâm Anh? Động thái mới nhất của Quỳnh Thư đã làm nhiều dấy lên tin đồn cô và chồng của Diệp Lâm Anh hiện đã "đường ai nấy đi".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-chong-thieu-gia-diep-lam-anh-tam-su-con-con-nho-nen-chua-biet-chuyen-cua-bo-me-461225.html