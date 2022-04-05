Diệp Lâm Anh bất ngờ tiết lộ đã có 'người đặc biệt' hậu tuyên bố ly hôn với chồng thiếu gia

Diệp Lâm Anh cho biết cô sẵn sàng gác lại tất cả, bỏ hết công việc khi người này gọi mình.
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Diệp Lâm Anh đang có cuộc sống độc thân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hậu tuyên bố ly hôn với thiếu gia Đức Phạm, cựu người mẫu không chỉ dành thời gian cho công việc và chăm sóc con cái mà còn tận hưởng những giây phút vui vẻ cùng bạn bè.
Mới đây, trên trang cá nhân, cô bất ngờ tiết lộ đã có một "người đặc biệt" mà chỉ cần người này gọi là cô sẵn sàng gác lại mọi việc để đến bên.
Cụ thể, khi đăng tải bức hình mới trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh đã ghi chú bằng một dòng trạng thái đậm màu tình yêu: "Em đã có plan (kế hoạch) cho tối nay rồi...Nhưng anh đã gọi thì em sẵn sàng bỏ hết. Ngày mai em còn nhiều công việc lắm. Nhưng anh buồn thì tới sáng em cũng sẵn lòng hầu hạ anh. Người mà mình có thể chia sẻ hết những điều khùng điên nhất hay bất ổn nhất. Chắc hẳn cũng đâu đó xàm như nhau:)))".
Chia sẻ mới nhất của Diệp Lâm Anh nhanh chóng gây chú ý với khán giả. Tuy nhiên, "người đặc biệt" đó không phải là một người đàn ông mà lại là cô bạn thân của Diệp Lâm Anh. Bên cạnh đó, quan điểm của Diệp Lâm Anh cũng được rất nhiều người quan tâm. Qua đó, có thể nhận định rằng dù đã ly hôn, nhưng nếu tìm được người phù hợp, cô nàng vẫn sẽ sẵn sàng làm nhiều thứ cho 'nửa kia' của mình.
Thời gian qua, Diệp Lâm Anh là cái tên nhận được nhiều chú ý với câu chuyện ly hôn cùng ông xã thiếu gia Đức Phạm. Cuộc hôn nhân tốt đẹp của cả hai tan vỡ là điều khiến người hâm mộ cảm thấy cực kỳ tiếc nuối.
Từ sau nỗi buồn tình cảm, Diệp Lâm Anh cũng cho mình và các con một cuộc sống mới, người đẹp dọn ra ở riêng, tập trung cho công việc kinh doanh cũng như làm từ thiện.
Với người hâm mộ, cô vẫn giữ kết nối bằng trang cá nhân và thỉnh thoảng đăng tải những bức ảnh khoe nhan sắc xinh đẹp, thần thái tươi tắn cùng cuộc sống của người mẹ đơn thân, thế nên, việc chia sẻ dòng trạng thái về chuyện tình cảm cá nhân của cô đã khiến dân tình bất ngờ.
Hiện tại, Diệp Lâm Anh vẫn điều hành các thương hiệu trà sữa, thời trang và louge. "Bà mẹ 2 con" được khen ngợi vì bản lĩnh hậu sóng gió gia đình và ngày càng xinh đẹp, quyến rũ hơn.