Lan Ngọc xuất hiện cùng một sao Việt tại sân golf: Không ngại 'ẵm bồng', ôm cổ cực tình tứ

Ninh Dương Lan Ngọc được khán giả ưu ái tặng cho danh xưng 'ngọc nữ màn ảnh Việt' nhờ nhan sắc xinh đẹp và sở hữa tài năng diễn xuất tự nhiên, đỉnh cao. Cô tích cực tham gia các game show, phim điện ảnh,... bởi nét duyên dáng nên Lan Ngọc được nhiều người yêu mến và sở hữu lượng fans cực kì hùng hậu.

Ngọc nữ làng điện ảnh Việt sở hữu kho tàng phim đồ sộ - Ảnh: Internet

Mới đây, nhân dịp sinh nhật của Lan Ngọc cô nhận đuợc rất nhiều lời chúc từ người hâm mộ và bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý là đúng vào ngày sinh nhật, Lan Ngọc bất ngờ xuất hiện tại sân golf - nơi từng bị gắn mác có nhiều drama trước đó. Điều này làm netizen lại được dịp rần rần bàn tán.