Lan Ngọc xuất hiện cùng một sao Việt tại sân golf: Không ngại 'ẵm bồng', ôm cổ cực tình tứ

Bất ngờ xuất hiện tại sân golf - nơi từng bị gắn mác có nhiều drama, Lan Ngọc có hành động lạ vào đúng ngày sinh nhật của mình. Điều này làm netizen được dịp bàn tán xôn xao.
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Ninh Dương Lan Ngọc được khán giả ưu ái tặng cho danh xưng 'ngọc nữ màn ảnh Việt' nhờ nhan sắc xinh đẹp và sở hữa tài năng diễn xuất tự nhiên, đỉnh cao. Cô tích cực tham gia các game show, phim điện ảnh,... bởi nét duyên dáng nên Lan Ngọc được nhiều người yêu mến và sở hữu lượng fans cực kì hùng hậu.
Mới đây, nhân dịp sinh nhật của Lan Ngọc cô nhận đuợc rất nhiều lời chúc từ người hâm mộ và bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý là đúng vào ngày sinh nhật, Lan Ngọc bất ngờ xuất hiện tại sân golf - nơi từng bị gắn mác có nhiều drama trước đó. Điều này làm netizen lại được dịp rần rần bàn tán.
Cụ thể, trên trang cá nhân Thùy Anh đăng tải những hình ảnh 'tình tứ' cùng Lan Ngọc, kèm dòng trạng thái: "Em không đồng ý làm người yêu chị đâu". Cả hai cùng tạo dáng siêu "lầy lội" tại sân golf, làm người hâm mộ phải "dở khóc dở cười" với độ hài hước của cặp đôi này. Được biết Lan Ngọc và Thùy Anh là đồng nghiệp, từng có cơ duyên hợp tác với nhau trong bộ phim Gái Già Lắm Chiêu và cũng là bạn bè thân thiết trong giới showbiz Việt.
Bên dưới bài đăng, Lan Ngọc lập tức tự khen bản thân mình: "Chị quá dễ cưng", khiến dân mạng không khỏi thích thú vì sự duyên dáng của cô nàng. Đồng thời, nhiều người cũng bày tỏ sự yêu mến đến cặp chị em này.