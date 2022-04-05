Lấy chồng đại gia hơn 26 tuổi, Phan Như Thảo từng bị mỉa 'hám của', sau 6 năm mới hé lộ lý do này

Cụ thể, Phan Như Thảo chia sẻ: "Người đàn ông cuồng vợ con hôm nay mua được mấy cái khung hình đẹp thế là hí hửng thay hình mới cho vợ con lia lịa. Chọn chồng thì phải chọn người đáng yêu đúng không các chị em nhỉ? Đáng yêu quá đi".

Mới đây, trên trang cá nhân, người mẫu Phan Như Thảo lần đầu chia sẻ về chuyện "chọn chồng" khiến nhiều người phải suy ngẫm. Cô cũng không ngần ngại gọi đại gia Đức An là "người đàn ông cuồng vợ con" và tiết lộ rằng "chọn chồng thì phải chọn người đáng yêu".

Cô được chồng mua khung hình và thay hình mới cho - Ảnh: FB Phan Như Thảo

Những chia sẻ chân thành của Phan Như Thảo khiến hội chị em vô cùng thích thú. Phía dưới bài đăng của người mẫu, có không ít người bày tỏ sự ghen tị với tổ ấm hạnh phúc của Phan Như Thảo.

Nhiều người ghen tị với tổ ấm hạnh phúc của cô nàng - Ảnh chụp màn hình

"Chọn đúng người phụ nữ nên cuộc sống là như thế đó", "Ngưỡng mộ gia đình chị quá", "Qúa xá đáng yêu luôn chị", "Big fan của Phan Như Thảo đây mà:)))", "Quá đáng yêu luôn", "Ông chồng quốc dân đây mà", "Nhất em Thảo rồi",... là một số bình luận của cư dân mạng hết lời khen ngợi.

Cuộc hôn nhân của người mẫu Phan Như Thảo và đại gia Đức An từng tốn nhiều giấy mực của báo chí và sự quan tâm của công chúng. Từ chân dài sáng giá của làng người mẫu, Phan Như Thảo quyết định từ bỏ sự nghiệp để làm vợ. Thời điểm Phan Như Thảo về chung nhà với đại gia Đức An đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Không những là về khoảng cách tuổi tác khá chênh lệch, mà còn chuyện đại gia Đức An từng kết hôn làm nhiều người e ngại cho cô nàng.

Nhiều người còn mỉa mai cho rằng Phan Như Thảo "hám của" khi quyết định lấy người đàn ông hơn mình tận 26 tuổi, thậm chí vị đại gia này đã từng có 3 đời vợ.

Bỏ ngoài tai lời ra tiếng vào từ dư luận, Phan Như Thảo vẫn nên duyên vợ chồng cùng đại gia Đức An. Ban đầu, cuộc sống vợ chồng có nhiều xáo trộn, biến động vì sự xuất hiện ồn ào của người vợ cũ đại gia Đức An.

Tổ ấm hạnh phúc của Phan Như Thảo - Ảnh: FB Phan Như Thảo

Thời gian sau đó, cả hai có với nhau cô con gái đầu lòng, cuộc sống gia đình ngày càng hạnh phúc khiến mọi người phải ghen tị, khi cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đầy yêu thương, sự chăm sóc chu đáo đầy tận tình của chồng đại gia.

Có thể nói sau 6 năm, đại gia Đức An ngày càng yêu thương vợ con hơn. Cuộc sống của Phan Như Thảo giờ đây sung sướng như "bà hoàng", được chồng yêu chiều và nắm giữ trong tay vô số bất động sản có giá trị. Có không ít người bày tỏ sự ghen tị với tổ ấm hạnh phúc của Phan Như Thảo.