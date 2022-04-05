S.T Sơn Thạch chúc mừng sinh nhật Lan Ngọc, được fan 'đẩy thuyền': 'Tướng phu thê lắm nha anh chị ơi, mau về chung nhà'

Tuy nhiên trước đó không lâu, S.T Sơn Thạch và Ninh Dương Lan Ngọc đã vướng phải tin đồn nghỉ chơi khi netizen phát hiện cả hai không còn đi cùng nhau khi tham dự các sự kiện như trước. Thậm chí đến ngày sinh nhật của nam ca sĩ cũng không thấy nữ diễn viên đến chung vui. Chính sự "bất thường" này khiến không ít người nghi ngờ phải chăng cả hai đã nghỉ chơi?

Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn liên tục "đẩy thuyền", mong hai người tính đến chuyện xa hơn. "Đẹp đôi quá anh chị ơi", "Tướng phu thê lắm nha anh chị ơi, hóng ngày về chung nhà", "Anh giả bộ tặng chị bài để hát chung đi ạ",... là một số bình luận của khán giả.

Lan Ngọc vắng mặt trong sinh nhật bạn thân, điều này làm khán giả nghi ngờ cả hai "cạch mặt" nhau. - Ảnh: FB Thạch Cao Sơn Nguyễn

Trước những đồn đoán của cộng đồng mạng, Lan Ngọc đã có phản ứng khiến dân tình có thể thở phào nhẹ nhõm. Cụ thể, cả hai có màn tương tác qua lại trên mạng xã hội khi S.T Sơn Thạch để lại dòng bình luận khen ngợi thì Lan Ngọc liền hỏi nam ca sĩ rằng: "Anh nghỉ chơi em hả Ti?". Hành động đó cùng việc chúc mừng sinh nhật nữ diễn viên Cua lại vợ bầu ngày hôm nay thì rõ ràng, cả hai vẫn đang giữ được mối quan hệ tốt với nhau.

Cả hai không "cạch mặt" nhau như lời đồn - Ảnh: FB Thạch Cao Sơn Nguyễn

Từ lâu, nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc và nam ca sĩ S.T Sơn Thạch đã là những người bạn có mối quan hệ thân thiết. Thậm chí, nam nghệ sĩ từng gọi yêu Lan Ngọc là "vợ" và công khai tiết lộ với công chúng chuyện cả hai có nhiều sở thích giống nhau. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, S.T Sơn Thạch từng cho biết: "Tôi coi Lan Ngọc hơn mức một người bạn, cô ấy là gia đình nhỏ của tôi. Có nhiều điều, tôi không thể nói với ai mà chỉ nói được với Lan Ngọc. Ngược lại Lan Ngọc cũng chỉ nói với tôi. Tôi và cô ấy đã thề không bao giờ phản bội nhau." Chính vì sự thấu hiểu, tâm đầu ý hợp đó của cả hai mà công chúng nhiều lần "đẩy thuyền", mong chờ họ đến với nhau như một cặp đôi trong showbiz.

Tình bạn của S.T và Lan Ngọc thật đáng quý - Ảnh: FB Thạch Cao Sơn Nguyễn

Showbiz vốn nghiệt ngã nên khi có được những tình bạn thân thiết, thấu hiểu và có thể chia sẻ mọi thứ với mình thì thật đáng quý. Thế nên tình bạn như S.T và Lan Ngọc thật đáng trân trọng, bởi chính sự thấu hiểu lẫn nhau đó mà công chúng ngày càng mong chờ Ninh Dương Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch có thể tiến tới mối quan hệ thân thiết hơn nữa, nhưng nếu không thì cả hai vẫn là những người cho thấy các mặt tích cực trong quan hệ đồng nghiệp giữa môi trường vốn nhiều thị phi này.