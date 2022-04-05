Giữa "rừng xa hoa" của làng giải trí Việt, NSƯT Quyền Linh lại chẳng hề lạc lõng với phong cách sống và ăn mặc giản dị. Ngay cả bản thân nam nghệ sĩ cũng phải thừa nhận rằng anh không quan tâm đến chuyện đẹp xấu, chỉ cần ai cũng vui là được.

Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong mới đây, NSƯT Quyền Linh đã có những chia sẻ vô cùng thú vị xoay quanh đời sống cá nhân của mình. Dưới cương vị là một nghệ sĩ nổi tiếng, nam MC lại cho biết, anh thích lối sống giản dị và thoải mái và không quan tâm đến chuyện thời trang. Hình tượng giản dị thường ngày của Quyền Linh - Ảnh: Internet NSƯT Quyền Linh chia sẻ, bà xã của anh là một người rất quan tâm đến việc ăn mặc, nhưng bản thân anh trái lại là một người đơn giản và xuề xòa. Nhiều khi vợ đã chuẩn bị sẵn trang phục để anh đi làm, nhưng vì tiện tay nên thường mặc quần áo trong tủ mà không quan tâm đến kiểu dáng hay màu sắc, cũng vì thế mà anh rất hay bị vợ la rầy.

Quyền Linh thú nhận rằng, anh không quan tâm bản thân ra sao, chỉ cần vợ và con gái đẹp là được - Ảnh: Internet Nói về lý do lựa chọn phong cách sống lẫn trang phục giản dị, NSƯT Quyền Linh tâm sự rằng, anh không thấy phù hợp khi khoác lên mình một bộ vest sang trọng. Trái lại, nam nghệ sĩ cho hay, anh rất đề cao sức khỏe và năng lượng tích cực, chỉ cần tâm trạng của mình thoải mái mới là điều quan trọng nhất. Ngoài ra, Quyền Linh cũng khẳng định chưa từng cảm thấy lạc lõng giữa một showbiz chỉ toàn những thứ xa hoa, anh chỉ quan trọng cách sống của mình ra sao để mọi người thương là được. "Tôi không quan trọng mình đẹp hay xấu. Tôi quan trọng là mình sống sao để mọi người quý, mọi người thương mình là được. Tôi xấu hơn người khác tôi cũng vui. Tôi thích nhìn người ta đẹp hơn mình." - NSƯT Quyền Linh tâm sự.

Nam nghệ sĩ có thể 'dễ dãi' với bản thân nhưng lại khó tính khi lựa chọn vai diễn - Ảnh: Internet Có thể xuề xòa trong ăn mặc và có lối sống khá bình dị nhưng NSƯT Quyền Linh lại vô cùng khó tính khi lựa chọn các vai diễn. Tuy xuất phát điểm là một diễn viên, những năm gần đây công chúng không còn được thấy anh trong vai trò này nữa, Quyền Linh lý giải do mình không chọn được vai diễn nào phù hợp cả. Nam nghệ sĩ khẳng định dù có dễ tính với mọi thứ thì khi anh diễn xuất, nhân vật trong phim phải phù hợp với anh, đó là "cái tâm của nghề" mà Quyền Linh theo đuổi. "Có thể tôi ăn mặc lôi thôi, lếch thếch, không quan tâm đến thời trang, không quan tâm đến ăn uống nhưng tôi quan tâm đến vai diễn dữ lắm. Những vai diễn mà tôi nhận phải hợp với tôi, tôi phải làm đúng với cái tâm của mình thì tôi mới làm." - NSƯT Quyền Linh bộc bạch.

Ca sĩ tỷ phú giàu nhất Việt Nam giản dị ngồi cà phê vỉa hè cùng MC Quyền Linh Nữ ca sĩ được mệnh danh là 'tỷ phú giàu nhất Việt Nam' đã xuất hiện vô cùng giản dị bên MC Quyền Linh tại một quán cà phê vỉa hè trong khuôn khổ một chương trình giải trí.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quyen-linh-nghe-si-doc-la-cua-showbiz-viet-song-binh-di-an-mac-de-dai-nhung-vo-cung-kho-tinh-khi-chon-vai-dien-460321.html