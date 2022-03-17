Ca sĩ tỷ phú giàu nhất Việt Nam giản dị ngồi cà phê vỉa hè cùng MC Quyền Linh

Nữ ca sĩ được mệnh danh là 'tỷ phú giàu nhất Việt Nam' đã xuất hiện vô cùng giản dị bên MC Quyền Linh tại một quán cà phê vỉa hè trong khuôn khổ một chương trình giải trí.

Trong một chương trình giải trí mới đây, MC Quyền Linh đã diện một bộ trang phục giản dị mang hơi hướng người dân nam bộ xưa và chạy xe máy tới hãng đĩa Kim Lợi - cái nôi của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong những năm 1990 và 2000. Sau đó, nam MC đã khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ khi giới thiệu sự xuất hiện của nữ ca sĩ Hà Phương - người được mệnh danh là tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Hà Phương và Quyền Linh cùng nhau ngồi cà phê vỉa hè - Ảnh: Chụp màn hình Trong lần xuất hiện này của mình, Hà Phương gây bất ngờ khi bản thân vốn nổi tiếng có tài sản tỷ đô nhưng lại diện áo bà ba, đội nón lá và ngồi cà phê vỉa hè gần hãng đĩa Kim Lợi.

"Anh Quyền Linh! Em mừng quá vì được gặp anh. Em đang rất hồi hộp, nôn nao vì được trở về ký ức năm xưa. Em biết anh Quyền Linh thích uống cà phê nên mua sẵn cho anh một ly để ngồi uống cùng anh đây." - Hà Phương vui mừng thốt lên khi nhìn thấy MC Quyền Linh. Hà Phương cho hay hãng đĩa Kim Lợi là nơi đã khiến cho cô nhiều giọng ca được biết đến rộng rãi hơn - Ảnh: Chụp màn hình Hà Phương cho hay hãng đĩa Kim Lợi là nơi đã khiến cho nhiều giọng ca được biết đến rộng rãi hơn như Đình Văn, Ngọc Sơn, Ngọc Hải, Tài Linh, Thùy Trang, Trần Sang, Yến Hòa, Mai Tuấn, Hồng Vân, Minh Thuận… Nữ ca sĩ còn bồi hồi nhớ lại bài hát đầu tiên mà cô thu âm tại đây là Sông quê, song ca với với nam ca sĩ Đình Văn.

Sau đó, vì quá cao hứng, Hà Phương đã cất lên giọng hát của mình với ca khúc Sông Quê, khiến cho MC Quyền Linh phải cảm thán: "Trời ơi, lần đầu tiên tôi được nghe Hà Phương hát mộc ngoài đường phố như thế này. Không ánh đèn sân khấu, không ban nhạc, lại lẫn tạp âm đường phố, nhưng tiếng hát Hà Phương vẫn ngọt ngào vô cùng". Ba chị em Hà Phương - Minh Tuyết - Cẩm Ly đều là các ca sĩ nổi tiếng - Ảnh: Internet Theo đó, Hà Phương là em ruột của ca sĩ Cẩm Ly và là chị của giọng ca Minh Tuyết. Khác với hai chị em của mình, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hà Phương "rời bỏ cuộc chơi" sớm nhất để lấy chồng và di cư sang Mỹ. Hãng đĩa Kim Lợi của nhạc sĩ Minh Vy cũng là nơi đưa tên tuổi của cô đến được với công chúng. Gia đình hạnh phúc của ca sĩ Hà Phương - Ảnh: Internet Thời đỉnh cao sự nghiệp, Hà Phương trung thành với thể loại dân ca trữ tình quê hương. Ở thời điểm hiện tại, nắm trong tay gia tài tỷ đô, cô đôi khi mới xuất hiện tại một số chương trình lớn để ủng hộ các đồng nghiệp hay bạn bè thân thiết của mình.

Minh Tuyết sang thăm nhà chị gái Hà Phương, hé lộ không gian sống của 'người Việt giàu nhất tại Mỹ' Sau một thời gian dài mới hội ngộ nhau, Hà Phương đón Noel cùng em gái Minh Tuyết trong căn biệt thự triệu đô với nhiều góc sống ảo khiến dân tình trầm trồ không ngớt.

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