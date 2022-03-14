MC Quyền Linh bật khóc khi được ôm con trong những ngày chống dịch

MC Quyền Linh chia sẻ, những ngày chống dịch là lúc mà anh buồn và nhớ con nhất nhưng vẫn không dám ôm con vì sợ lây dịch bệnh cho các các bé.

Mới đây trong một chương trình truyền hình, MC Quyền Linh sau khi nghe xong tâm sự của một vị điều dưỡng trong thời gian chống dịch đã không thể về nhà vì lo sẽ lây bệnh cho người thân, chỉ có thể gặp vợ và hai con khi gọi video cho nhau... đã kể lại câu chuyện của mình những ngày tham gia chống dịch.

Quyền Linh đã kể lại câu chuyện của mình và con gái trong giai đoạnanh tham gia chống dịch - Ảnh: Internet

Theo đó, Quyền Linh chia sẻ, bản thân của anh cũng giống như vị điều dưỡng này, những ngày tham gia vào công tác chống dịch thì anh vô cùng nhớ cô công chúa nhỏ ở nhà nhưng lại không dám ôm con một lần nào vì lo ngại dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đến con. Khi nhớ con quá thì anh và các con sẽ nói chuyện qua điện thoại chứ không gặp nhau trực tiếp được.

“Những ngày tháng chống dịch mình nhớ con quá mà không biết làm sao để ôm con. Lúc đó, hai ba con mỗi người ở riêng một phòng rồi cứ gọi điện cho nhau." - Quyền Linh nói.

Vì sợ con bị bệnh nên dù cho có về nhà thì anh cũng không dám ôm con - Ảnh: FBNV

Sau đó, nam MC kể lại một hành động vô cùng cảm động của con gái mình. Cụ thể, con gái gái của Quyền Linh đã gọi anh ra trước của phòng, lấy chăn trùm lên người anh rồi ôm anh thật chặt, lúc đó anh cho biết bản thân anh vì quá cảm động mà khóc ở trong chăn.

"Có hôm con nó nói: ‘Ba ơi ba, ba ra trước cửa phòng đi, con có cách ôm ba rồi’. Lúc mình vừa bước ra thì hai đứa con nó trùm nguyên chiếc chăn lên người mình rồi nó vòng tay ôm cái chăn. Linh đứng trong chăn mà nước mắt rơi hoài luôn vậy đó." - Quyền Linh kể lại.

Hai cô con gái của Quyền Linh nhận được nhiều lơi fkhen về nhan sắc - Ảnh: FBNV

Được biết, hình ảnh về hai cô con gái Mai Thảo Ngọc (2008) và Mai Thảo Linh (2005) thường được Quyền Linh và bà xã đăng tải lên MXH. Tuy chỉ là những khoảnh khắc bình thường nhưng hai cô công chúa của nam MC nhận được nhiều lời tán dương về nhan sắc của mình.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mc-quyen-linh-bat-khoc-khi-duoc-om-con-trong-nhung-ngay-chong-dich-455631.html