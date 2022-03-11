Quyền Linh đạp xe cũ mèm tới biệt thự Ngọc Sơn, hé lộ về cuộc sống thiếu thốn, ăn chung mâm ngủ chung giường với nhau

Hậu trường 11/03/2022 10:13

MC Quyền Linh và danh ca Ngọc Sơn mới đây đã cùng nhau ôn lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ thời sinh viên nghèo khó. Ít ai biết rằng, 2 nghệ sĩ từng là cặp bạn vô cùng thân thiết trên ghế nhà trường.

Dẫn dắt trong chương trình "Du hành ký ức", MC Quyền Linh mới đây đã ghé đến thăm nhà danh ca Ngọc Sơn và cùng nhau ôn nhiều kỷ niệm. Đặc biệt, Quyền Linh không di chuyển bằng xe hơi sang nhà nam ca sĩ mà thay vào đó bằng một chiếc xe đạp cũ mèm.

Quyền Linh đạp xe cũ mèm tới biệt thự Ngọc Sơn, hé lộ về cuộc sống thiếu thốn, ăn chung mâm ngủ chung giường với nhau - Ảnh 1

 Diện một đôi dép tổ ong, mặc quần bạc màu, đeo chiếc cặp chéo cũ cất bên trong một số đồ đạc từ thời xa xưa, Quyền Linh khiến danh ca Ngọc Sơn vô cùng bất ngờ. Sau khi đạp xe đạp tới biệt thự nhà Ngọc Sơn, Quyền Linh chia sẻ: "Tôi mặc như vậy để gợi lại ký ức năm xưa cả hai cùng đi học. Hôm nay, tôi muốn rủ Ngọc Sơn tới trường Sân khấu, nơi chúng tôi gắn bó kỷ niệm suốt thời gian tuổi trẻ.

Tôi đi xe đạp nên đề nghị Ngọc Sơn cũng phải lôi chiếc xe đạp ngày xưa ra đi cùng tôi... Tôi nghĩ đây cũng là ký ức không thể nào quên của rất nhiều người vì gắn với thế hệ sinh viên nghèo như tôi ngày xưa. Ngày đó, tôi và bạn tôi Ngọc Sơn hay dùng những đồ vật này khi đi học. Chúng tôi cùng nhau đạp xe trên đường tới trường".

Quyền Linh đạp xe cũ mèm tới biệt thự Ngọc Sơn, hé lộ về cuộc sống thiếu thốn, ăn chung mâm ngủ chung giường với nhau - Ảnh 2

Nhìn hình ảnh của Quyền Linh, Ngọc Sơn cũng vô cùng bồi hồi xúc động, được biết cả 2 cùng nhiều nghệ sĩ khác như Lý Hải là những người bạn thân thiết khi ngồi trên ghế nhà trường. "Ngày xưa anh em tôi hay đựng cơm với mắm ruốc để đem đến trường ăn. Mắm ruốc mẹ tôi làm ngon tuyệt đỉnh"

Quyền Linh chia sẻ thêm: "Hồi đó, tôi và Ngọc Sơn ở chung cùng nhau trong ký túc xá trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Chúng tôi cùng ăn chung một mâm, ngủ chung một giường. Ký túc xá chúng tôi ngày đó có mấy anh em gồm tôi, Ngọc Sơn, Lý Hải, chơi thân thiết lắm.

Quyền Linh đạp xe cũ mèm tới biệt thự Ngọc Sơn, hé lộ về cuộc sống thiếu thốn, ăn chung mâm ngủ chung giường với nhau - Ảnh 3

Đáng bất ngờ đó chính là không chỉ Quyền Linh mà Ngọc Sơn cũng vẫn còn giữ lại chiếc xe đạp thời sinh viên của mình. Nam ca sĩ vào phòng khách trong nhà, lôi chiếc xe đạp cũ treo trên tường xuống để đạp về trường Sân khấu cùng MC Quyền Linh. Anh chia sẻ: "Đây là chiếc xe đạp đã gắn bó với Ngọc Sơn từ khi còn rất khó khăn. Nó chở cả cuộc đời Ngọc Sơn, từ những năm tháng đầu tiên đi hát lót tại quận 10".

Quyền Linh đạp xe cũ mèm tới biệt thự Ngọc Sơn, hé lộ về cuộc sống thiếu thốn, ăn chung mâm ngủ chung giường với nhau - Ảnh 4

Từng cùng nhau trải qua thời sinh viên nghèo khó, ở thời điểm hiện tại, cả MC Quyền Linh và danh ca Ngọc Sơn đều đã là những nghệ sĩ thành công và nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt. Với sự nghiệp thành công, cả hai hiện cũng đã sở hữu cho mình khối tài sản khủng với nhiều biệt thự và xế hộp đắt đỏ.

Dù thành công và giàu có, cả hai nghệ sĩ đều vẫn giữ lối sống bình dị, trong đó, nếu như MC Quyền Linh thường xuyên gắn liền với lối sống bình dân, giản dị thì Ngọc Sơn lại nổi tiếng là nghệ sĩ thường xuyên làm từ thiện. Có được cuộc sống sung túc sau khi trải qua thời gian khốn khó, Ngọc Sơn và MC Quyền Linh hiểu rõ những phận đời khó khăn nên thường xuyên đứng ra giúp đỡ người nghèo. 

 

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