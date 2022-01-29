MC Quyền Linh bày tỏ: 'Tôi từng sợ đi chống dịch vì thấy mình thừa cân, dễ gặp nguy hiểm'

Hậu trường 29/01/2022 12:57

Chàng tình nguyện viên khiến MC Quyền Linh bất ngờ khi nặng tới 116 kg.

Mới đây, trong chương trình "Hát cho ngày mai" được lên sóng với sự tham gia của NSƯT Thanh Hằng, ca sĩ Cẩm Ly, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt trong vai trò giám khảo và được dẫn dắt bởi MC Quyền Linh. Trong số phát sóng lần này, gây ấn tượng nhất là tình nguyện viên Trương Trung Thành (1996, tới từ Sài Gòn).

Trước khi Trung Thành bước ra, MC Quyền Linh đã hài hước giới thiệu: "Anh chàng này to lớn hơn tôi rất nhiều, mặc bộ đồ bảo hộ nào rách bộ đó và đôi khi phải dùng dây bó, buộc cơ thể để tham gia chống dịch cho chắc chắn".

Dù biết trước về cân nặng của Trung Thành nhưng đến khi anh chàng bước ra, MC Quyền Linh vẫn phải bất ngờ thốt lên: "Trời ơi, bạn này sinh năm 1996 mà béo thế? Nhỏ tuổi mà tướng to con quá, nặng những 116 kg. Bạn phải tập thể dục đi, những người như bạn sẽ gặp nguy hiểm trong mùa dịch này".

MC Quyền Linh bày tỏ: 'Tôi từng sợ đi chống dịch vì thấy mình thừa cân, dễ gặp nguy hiểm' - Ảnh 1
MC Quyền Linh bất ngờ trước cân nặng của chàng tình nguyện viên chống dịch - Ảnh: Cắt từ clip

Nghe Quyền Linh nói vậy, Trung Thành cũng thừa nhận: "Bản thân tôi cũng biết, những người mập, thừa cân một khi trở thành F0 sẽ khó chữa trị hơn người bình thường rất nhiều.  Vì thế, tôi cũng rất sợ khi tham gia chống dịch nhưng trong tim tôi có nhiệt huyết nên tôi vẫn đi chống dịch, hỗ trợ cho người dân hết mức có thể. Hồi tôi tham gia chống dịch ở Hải Dương, bạn bè tình nguyện viên còn lấy túi ni lông bọc rồi lấy băng keo quấn lại khắp cơ thể tôi để tôi không lây nhiễm".

 

Nghe vậy, MC Quyền Linh cũng tỏ ra lo lắng: "Nếu tôi là bố mẹ bạn thì tôi cũng rất sợ khi bạn đi chống dịch, không muốn cho bạn đi. Tôi nghĩ, bạn nên ở nhà điều hành. Đến bản thân tôi cũng từng sợ đi chống dịch vì thấy mình thừa cân, dễ gặp nguy hiểm. Nhưng đi chống dịch xong tôi lại giảm cân". 

MC Quyền Linh bày tỏ: 'Tôi từng sợ đi chống dịch vì thấy mình thừa cân, dễ gặp nguy hiểm' - Ảnh 2
Thanh Hằng và Cẩm Ly bày tỏ sự ngưỡng mộ về tinh thần kiên cường của chàng tình nguyện viên chống dịch - Ảnh: Cắt từ clip

NSƯT Thanh Hằng vội bênh vài lời cho Thành Trung: "Hào khí của thanh niên Việt Nam là vậy đó Linh. Tuổi của Thành là bằng con gái út của tôi, nhưng ý chí của Thành phải nói là quá kiên cường".

Ca sĩ Cẩm Ly cũng bày tỏ: "Tôi ngưỡng mộ nhiệt huyết và tấm lòng muốn cống hiến, muốn đóng góp cho xã hội của giới trẻ hiện nay. Thành cứ yên tâm, những việc này thì thời gian đầu bố mẹ nào cũng phản đối nhưng khi đã hiểu được rồi thì bố mẹ sẽ chấp nhận và thấy được việc làm của Thành rất ý nghĩa. Nhưng việc Thành đi vào khu cách ly mà tắt điện thoại, không nghe máy mẹ là sai rồi".

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