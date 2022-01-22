Gắn bó từ thời sinh viên, Quyền Linh tiết lộ: 'Ngọc Sơn nổi tiếng, đi xe hơi thì tôi vẫn đi trông xe đạp ở rạp hát'

Mới đây, trong chương trình "Hát cho ngày mai", ca sĩ Ngọc Sơn lần đầu tiết lộ hầu hết các ca khúc anh sáng tác đều gọi cho MC Quyền Linh qua nghe đầu tiên, trước khi gửi tới khán giả. Theo như chia sẻ của MC Quyền Linh, cả hai là đôi bạn thân thiết từ những ngày mà cả hai chưa có gì trong tay. Thời đó, "MC quốc dân" thường xuyên chở nam danh ca đi biểu diễn và lúc nào cũng ở bên chia sẻ cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống.

MC Quyền Linh và ca sĩ Ngọc Sơn - Ảnh: Internet

Quyền Linh bồi hồi chia sẻ: "Thời đó còn khó khăn, tôi hay chở Ngọc Sơn đi hát bằng xe đạp. Chúng tôi tới mấy sân khấu lớn như Trống Đồng, 126. Ở sân khấu nào Ngọc Sơn cũng chào kiểu đó. Tới tận bây giờ, Ngọc Sơn vẫn chào như vậy, không hề thay đổi. Tôi và Ngọc Sơn vốn là những người bạn thân thiết, từ thời cả hai chưa có gì trong tay. Thời đó, tôi thường xuyên chở Ngọc Sơn đi biểu diễn và lúc nào cũng ở bên chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống".