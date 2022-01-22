Gắn bó từ thời sinh viên, Quyền Linh tiết lộ: 'Ngọc Sơn nổi tiếng, đi xe hơi thì tôi vẫn đi trông xe đạp ở rạp hát'

Mới đây, MC Quyền Linh bồi hồi nhớ về kỷ niệm, tiết lộ mối thân tình ít người biết với Ngọc Sơn thuở mới vào nghề.
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Mới đây, trong chương trình "Hát cho ngày mai", ca sĩ Ngọc Sơn lần đầu tiết lộ hầu hết các ca khúc anh sáng tác đều gọi cho MC Quyền Linh qua nghe đầu tiên, trước khi gửi tới khán giả. Theo như chia sẻ của MC Quyền Linh, cả hai là đôi bạn thân thiết từ những ngày mà cả hai chưa có gì trong tay. Thời đó, "MC quốc dân" thường xuyên chở nam danh ca đi biểu diễn và lúc nào cũng ở bên chia sẻ cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống.
Quyền Linh bồi hồi chia sẻ: "Thời đó còn khó khăn, tôi hay chở Ngọc Sơn đi hát bằng xe đạp. Chúng tôi tới mấy sân khấu lớn như Trống Đồng, 126. Ở sân khấu nào Ngọc Sơn cũng chào kiểu đó. Tới tận bây giờ, Ngọc Sơn vẫn chào như vậy, không hề thay đổi. Tôi và Ngọc Sơn vốn là những người bạn thân thiết, từ thời cả hai chưa có gì trong tay. Thời đó, tôi thường xuyên chở Ngọc Sơn đi biểu diễn và lúc nào cũng ở bên chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống".
Nam MC tiếp tục cho biết khi "giọng ca Tình Cha" bắt đầu nổi tiếng, đi xe hơi biểu diễn thì nam MC vẫn chỉ là người giữ xe đạp ở rạp hát. Anh bộc bạch: "Tới khi Ngọc Sơn bắt đầu trở thành người nổi tiếng, đi xe hơi thì tôi vẫn phải đi trông xe đạp ở rạp hát Hòa Bình. Tuy lúc đó đã có sự khác biệt về vị trí nghề nghiệp nhưng chúng tôi lúc nào cũng xem nhau là những người bạn thân thiết nhất. Cho tới thời điểm hiện tại, khi đứng trên cùng một sân khấu này, chúng tôi đều gọi nhau bằng hai tiếng bạn hiền".
Cho tới thời điểm hiện tại, khi đứng trên sân khấu, cả Quyền Linh và Ngọc Sơn đều gọi nhau bằng hai tiếng "bạn hiền". Hiện tại, cả hai đều là những nghệ sĩ có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí Việt và được nhiều đàn em kính trọng. Thế nhưng ít ai biết được, tình bạn keo sơn, thân thiết này đã được duy trì và kéo dài trong suốt gần 40 năm qua.