Ngọc Sơn công khai cát xê 'cao ngất trời' của Hồ Văn Cường, quản lí cố nghệ sĩ Phi Nhung có động thái kỳ lạ, ẩn tình 'gian gian díu díu'

Mới đây, Ngọc Sơn tiết lộ tình trạng hiện tại của Hồ Văn Cường, choáng nhất là mức cát xê lên đến cả trăm triệu đồng mỗi show diễn. Chính vì thế quản lý Phi Nhung liên tục bị réo tên trên khắp các diễn đàn MXH.

Sau những ồn ào với công ty cũ, Hồ Văn Cường rời khỏi công ty của mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường và gia đình đã dọn ra ở riêng, sinh sống trong một căn nhà cấp 4. Thời gian gần đây, sau khi đã ổn định tâm trạng và cảm xúc hậu loạt biến cố, lại có thêm sự giúp đỡ của nam danh ca và bầu Thụy mà con nuôi Phi Nhung đã có nhiều show diễn và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm làm nghề.

Mới đây danh ca Ngọc Sơn đã có những chia sẻ về cát xê "khủng" của Hồ Văn Cường khiến dân mạng vô cùng ngạc nhiên. Theo Thanh Niên, Ngọc Sơn chia sẻ về tình trạng hiện tại của Hồ Văn Cường, cũng như cát xê cho những show diễn vừa qua: "Với Ngọc Sơn thì Cường là cậu bé ngoan ngoãn, dễ dạy và dễ bảo. Cường sẽ đóng góp cho xã hội nhiều lắm. Giúp đỡ Cường bằng cách tạo ra những show diễn cho Cường hát. Không phải là cộng theo, mang theo show của Ngọc Sơn nhưng mà show của Cường có tên riêng đàng hoàng, có sự trân trọng, hát nhiều bài và hát hay.

Thay vì tặng Cường xây nhà xây cửa, chuyện đó nhạy cảm lắm thì chúng tôi tạo điều kiện cho Cường đi hát, cho Cường vẫn đứng trên đôi chân của chính mình. Thì hiện cát xê của Cường cũng khoảng 200 triệu/show và đương nhiên có giấy tờ kí đàng hoàng. Bởi vậy nên hiện Cường có cuộc sống chắc chắn là ổn định rồi", Ngọc Sơn cho biết. Hồ Văn Cường xuất sau hàng loạt ồn ào thời gian qua. Ngay sau chia sẻ của danh ca Ngọc Sơn, quản lí của cố nghệ sĩ Phi Nhung lập tức bị réo tên. Trước đây người quản lý từng tiết lộ cát xê của Hồ Văn Cường không cao, thậm chí Phi Nhung phải cho “đính kèm” mới có show để diễn. Khi bị nhắc đến liên tục, vị quản lý thân cận của cố ca sĩ không hề đáp trả. Thay vào đó, Diễm Phạm lại có những bài đăng đặc biệt lên trang cá nhân. Tối 12/1, quản lý chia sẻ link bài hát “Ai chung tình được mãi” do Hoài Lâm cover kèm chú thích đáng chú ý: “Gian gian díu díu mập mờ”. Bài đăng chia sẻ của Diễm Phạm khi liên tục bị nhắc tên Ngày 13/1, quản lý tiếp tục chia sẻ lại sự kiện âm nhạc của Phi Nhung tổ chức, có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ đặc biệt có cả Hồ Văn Cường, diễn ra vào năm 2018. Bài chia sẻ về kỉ niệm của người quản lí Những loạt ồn ào về chuyện tiền nong sau khi cố nghệ sĩ Phi Nhung mất, Diễm Phạm đã lên tiếng giải thích và chấm dứt hợp đồng với Hồ Văn Cường, tuy nhiên đến hiện tại mọi động thái của nhân vật này vẫn được sư luận đặc biệt quan tâm.

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