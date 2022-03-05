MC Quyền Linh ra tay giúp đỡ NS Hồng Sáp và NS Mạc Can khi chứng kiến tình cảnh mưu sinh vất vả, bệnh tật của cả 2

Hậu trường 05/03/2022 16:35

Ở tuổi U90, nghệ sĩ Hồng Sáp và nghệ sĩ Mạc Can hiện vẫn đang phải sống trong hoàn cảnh vô cùng éo le khi người thì bệnh tật, người thì vất vả mưu sinh qua ngày.

Từng là những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc với khán giả nhiều năm về trước, thế nhưng ở độ tuổi xế chiều, nhiều nghệ sĩ dần bị khán giả lãng quê. Dành cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật, thế nhưng khi tuổi đã già các nghệ sĩ phải vô cùng vất vả mưu sinh từng ngày để kiếm cơm, có người thì bệnh tật hành hạ nằm một chỗ. 

Vừa qua, làm MC dẫn dắt cho chương trình “Du hành ký ức”, MC Quyền Linh đã đến gặp nghệ sĩ Hồng Sáp và nghệ sĩ Mặc Can. Bước vào làm nghệ thuật từ năm 14 tuổi, hiện tại, nghệ sĩ Hồng Sáp đã 86 tuổi, không còn xuất hiện nhiều trên sân khấu mà làm công tác trang phục cho các hậu bối sau này để trang trải cuộc sống.

MC Quyền Linh ra tay giúp đỡ NS Hồng Sáp và NS Mạc Can khi chứng kiến tình cảnh mưu sinh vất vả, bệnh tật của cả 2 - Ảnh 1

Dù không còn xuất hiện trên truyền hình, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt bà, nhiều khán giả lập tức nhận ra ngay vì ký ức tuổi thơ gắn liền với các bộ phim có nữ nghệ sĩ đóng. Nghệ sĩ Hồng Sáp tiết lộ với Quyền Linh, mỗi đêm theo đoàn đi lo trang phục, bà nhận được 300 nghìn đồng. Kinh tế eo hẹp nhưng nữ nghệ sĩ một mình nuôi cháu từ năm 2 tuổi đến nay đã hai mươi mấy tuổi.

NS Hồng Sáp cho biết chồng bà đã mất hơn 30 năm, tuy nhiên, vì không có kinh tế và phương tiện đi lại nên bà không thể tới thắp hương thường xuyên cho chồng. Nhân dịp Quyền Linh đến thăm, nữ nghệ sĩ được đưa đi thăm chồng, trước di ảnh của ông, bà khóc nấc khiến ai cũng xót xa.

MC Quyền Linh ra tay giúp đỡ NS Hồng Sáp và NS Mạc Can khi chứng kiến tình cảnh mưu sinh vất vả, bệnh tật của cả 2 - Ảnh 2

Chia sẻ về nghệ sĩ Hồng Sáp, Quyền Linh xúc động: “Cô Sáp như một cái bóng của nghệ thuật có khi nhiều người không nhớ, cả cuộc đời cô chỉ đóng vai phụ. Hy vọng anh em mình sẽ cố gắng kết nối những vai diễn dành cho cô”.

Quyền Linh sau đó tiếp tục đưa NS Hồng Sáp đi thăm NS Mạc Can. Tình cảnh của ông thời gian qua cũng được nhiều người biết đến khi bị bệnh tật hành hạ lại cộng thêm cả khó khăn về tiền bạc. Nghệ sĩ Hồng Sáp cho biết, năm xưa chính nghệ sĩ Mạc Can đã dìu dắt bà vào nghiệp diễn xuất. Vai diễn trong “Hoàng tử cứu mẹ” đến bây giờ vẫn giúp bà ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

MC Quyền Linh ra tay giúp đỡ NS Hồng Sáp và NS Mạc Can khi chứng kiến tình cảnh mưu sinh vất vả, bệnh tật của cả 2 - Ảnh 3

Chứng kiến cả hai nghệ sĩ gạo cội sống trong tình cảnh khó khăn, Quyền Linh không thể ngồi yên. Cuối chương trình, anh gửi chút quà nhỏ mong nghệ sĩ Mạc Can và Hồng Sáp cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. NS Mạc Can từ chối muốn nhường lại phần mình cho Hồng Sáp thế nên MC Quyền Linh đã cố gắng thuyết phục hết lời ông mới chịu nhận.

 

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Từ khóa:   MC Quyền Linh Mạc Can Hồng Sáp

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