Sau thời gian dịch bệnh căng thẳng, MC Quyền Linh vẫn không quên lời hứa của mình với cặp vợ chồng nghèo khi bất ngờ quay trở lại, bỏ tiền túi của mình để xây một tiệm tạp hóa nhỏ cho gia đình.

Là MC dẫn dắt cho nhiều chương trình về các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, việc MC Quyền Linh đứng đằng sau hậu trường bỏ tiền túi của mình ra để giúp đỡ nhiều gia đình đã không còn là điều xa lạ với khán giả. Mới đây, MC Quyền Linh tiếp tục khiến nhiều khán giả xúc động khi đứng ra giúp đỡ một cặp vợ chồng lớn tuổi có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Đó là vợ chồng chú Đặng Văn Út (59 tuổi) và cô Nguyễn Thị Kim Khuê (61 tuổi) khiến Quyền Linh và nhiều khán giả phải xót xa trước cuộc sống khó khăn, đầy nước mắt. Cụ thể, năm 20 tuổi, cô Khuê bị tai biến, phải sống gần một đời với khuôn mặt biến dạng. Khi về một nhà với chú Đặng Văn Út, sự yêu thương săn sóc của nhà chồng đã giúp cô mở lòng, vượt qua sự tự ti.

Bên nhau vì tình yêu không suy nghĩ đắn đo gì nhiều, tuy nhiên, cái nghèo và nghịch cảnh của số phận vẫn mãi không buông tha cho cuộc đời 2 vợ chồng. Để sống qua ngày và trang trải nợ nần, cô chú phải đi bán vé số kiếm từng đồng. Tuy nhiên, chú Út bất ngợ bị tai biến tay, cô Khuê thì bệnh tật liên miên khi bị hở van tim ba lá, thiếu máu cơ tim, nhịp tim chậm. Có với nhau 3 người con trai, nhưng mỗi người con của cô chú đều phải đi một nơi để kiếm sống và giúp ba mẹ trả nợ. Riêng anh Đặng Văn Phong (con út) dù chưa lập gia đình nhưng đã bị tai nạn lao động đứt lìa đôi tay. Bệnh tật nghèo khổ cứ thế liên tục đeo bám gia đình của cặp vợ chồng nghèo.

Hoàn cảnh của cặp vợ chồng đã lên sóng chương trình vào năm ngoái, thời điểm đó, MC Quyền Linh đã hứa sẽ quay lại để giúp đỡ cô chú có thêm điều kiện phát triển kinh tế, không phải dãi nắng dầm mưa bán vé số lo từng bữa ăn qua ngày. Sau thời gian dịch bệnh căng thẳng, nam MC đã giữ trọn lời hứa của mình khi bất ngờ khi bí mật đến thăm và thực hiện việc xây dựng cho cặp vợ chồng một tiệm tạp hóa nhỏ tại Bình Dương. MC Quyền Linh mang đến cho cô chú các loại hàng hóa như: khẩu trang, nước rửa tay, bột giặt,... lấp đầy các kệ hàng. Ngoài ra, anh còn góp thêm cho vợ chồng cô chú 10 triệu để có vốn làm ăn, nhập hàng hóa. Đặc biệt, MC Quyền Linh cũng hỗ trợ tiền để người con trai út là anh Văn Phong có vốn lấy rau về bán kiếm thêm thu nhập. MC Quyền Linh bày tỏ: "Tôi sẽ xây dựng một tiệm tạp hóa nhỏ cho cô chú rồi đặt tên là tiệm Tình trăm năm. Tiệm tạp hóa này là tình yêu thương của mọi người kết nối với nhau để giúp đỡ cô chú làm ăn. Tôi chúc cô chú năm mới buôn may bán đắt để cuộc sống khá giả hơn". Cũng trong tập phát sóng tuần này, MC Quyền Linh còn bí mật giả dạng người qua đường đến thăm các trường hợp khác một cách bất ngờ. Sự xuất hiện của MC Quyền Linh khiến các nhân vật không khỏi bất ngờ. Ai cũng tỏ ra ấm lòng với sự chu đáo, tình cảm chân thành của nam MC.

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