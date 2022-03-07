MC Quyền Linh bị hỏng nát xe sau thời gian chống dịch, không ai dám ngồi chung vì sợ dính virus từ F0

Vào khoảng thời gian giãn cách xã hội, MC Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ vô cùng tích cực trong công tác thiện nguyện. Hằng ngày, nam nghệ sĩ ròng rã trên những chuyến xe chở lương thực thực phẩm đến cho bà con nghèo, thậm chí, MC Quyền Linh đã phải sống xa vợ và 2 con gái trong suốt nhiều tháng trời, để có thể yên tâm giúp đỡ bà con trong mùa dịch bệnh.

Mới đây, dẫn dắt trong chương trình "Hát cho ngày mai" với sự tham gia của ca sĩ Cẩm Ly , nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, MC Quyền Linh đã có chia sẻ gây chú ý về kỷ niệm sau nhiều tháng thiện nguyện chống dịch của mình.

Anh kể: "Thời gian dịch bệnh căng thẳng tại Sài Gòn, tất cả thành viên trong gia đình tôi đều nhiễm Covid. Trong đó, bố mẹ tôi đã già ngoài 60 tuổi và đứa con nhỏ nhất mới chỉ 9 tháng tuổi. Khi biết cả gia đình đều nhiễm bệnh, tôi vô cùng sốc, áp lực và tự trách mình dù không biết nguồn lây từ đâu.

Xuất hiện tại chương trình, anh Trần Hữu Tài (tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch, Giám đốc công ty dịch vụ về mẹ bầu và bé) chia sẻ câu chuyện mùa dịch của bản thân và bày tỏ sự ngưỡng mộ với MC Quyền Linh, nam nghệ sĩ chính là tấm gương mà anh noi theo để làm những việc ý nghĩa.

"Sau khi đã khỏi bệnh, tôi quyết định tham gia chống dịch bởi tôi hiểu hơn ai hết những người F0 bị cách ly phải gặp rất nhiều khó khăn trong việc mua thực phẩm, thuốc men. Tôi rất ngưỡng mộ anh Quyền Linh và theo gương của anh để làm những điều có ý nghĩa".

Nghe những tâm sự của anh Hữu Tài, MC Quyền Linh cũng liền lên tiếng kể về kỉ niệm của bản thân sau thời gian chống dịch. Nam MC cho biết sau đợt dịch, xe của anh bị hỏng nặng, banh chành, không chạy được nữa vì đã ròng rã chở bệnh nhân cùng lương thực suốt hơn 5 tháng dịch.

Thậm chí, đến giờ, vẫn có người sợ không dám ngồi xe Quyền Linh vì sợ bị lây virus: "Sau khi đi chống dịch về, tôi đưa xe ra hàng sửa mà không chỗ nào dám nhận vì nó quá nát rồi. Đến tận bây giờ, vẫn có người không dám ngồi lên xe tôi vì người ta bảo xe tôi từng chở F0 nên virus vẫn còn bên trong. Họ sợ bị lây virus từ xe tôi.

Tôi thấy đây cũng là một sự cống hiến và niềm vui. Sau này con bạn lớn lên chắc chắn sẽ tự hào về những gì mà ba nó đã làm".

Nghe vậy, ca sĩ Cẩm Ly bày tỏ: “Con cái hay nhìn theo cha mẹ để hành xử và tạo nên lối sống, suy nghĩ về sau. Thông qua những việc mình làm, bạn Tài muốn dạy cho con mình cách sống tử tế với xã hội. Đây là điều rất hay mà tôi nghĩ mình cũng phải học hỏi ở bạn".