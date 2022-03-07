MC Quyền Linh bị hỏng nát xe sau thời gian chống dịch, không ai dám ngồi chung vì sợ dính virus từ F0

Hậu trường 07/03/2022 10:46

MC Quyền Linh mới đây đã có những chia sẻ về kỷ niệm khó quên sau nhiều tháng trời ròng rã làm thiện nguyện mùa dịch của mình.

Mới đây, dẫn dắt trong chương trình "Hát cho ngày mai" với sự tham gia của ca sĩ Cẩm Ly, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, MC Quyền Linh đã có chia sẻ gây chú ý về kỷ niệm sau nhiều tháng thiện nguyện chống dịch của mình.

Vào khoảng thời gian giãn cách xã hội, MC Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ vô cùng tích cực trong công tác thiện nguyện. Hằng ngày, nam nghệ sĩ ròng rã trên những chuyến xe chở lương thực thực phẩm đến cho bà con nghèo, thậm chí, MC Quyền Linh đã phải sống xa vợ và 2 con gái trong suốt nhiều tháng trời, để có thể yên tâm giúp đỡ bà con trong mùa dịch bệnh. 

MC Quyền Linh bị hỏng nát xe sau thời gian chống dịch, không ai dám ngồi chung vì sợ dính virus từ F0 - Ảnh 1

Xuất hiện tại chương trình, anh Trần Hữu Tài (tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch, Giám đốc công ty dịch vụ về mẹ bầu và bé) chia sẻ câu chuyện mùa dịch của bản thân và bày tỏ sự ngưỡng mộ với MC Quyền Linh, nam nghệ sĩ chính là tấm gương mà anh noi theo để làm những việc ý nghĩa.

Anh kể: "Thời gian dịch bệnh căng thẳng tại Sài Gòn, tất cả thành viên trong gia đình tôi đều nhiễm Covid. Trong đó, bố mẹ tôi đã già ngoài 60 tuổi và đứa con nhỏ nhất mới chỉ 9 tháng tuổi. Khi biết cả gia đình đều nhiễm bệnh, tôi vô cùng sốc, áp lực và tự trách mình dù không biết nguồn lây từ đâu.

"Sau khi đã khỏi bệnh, tôi quyết định tham gia chống dịch bởi tôi hiểu hơn ai hết những người F0 bị cách ly phải gặp rất nhiều khó khăn trong việc mua thực phẩm, thuốc men. Tôi rất ngưỡng mộ anh Quyền Linh và theo gương của anh để làm những điều có ý nghĩa".

MC Quyền Linh bị hỏng nát xe sau thời gian chống dịch, không ai dám ngồi chung vì sợ dính virus từ F0 - Ảnh 2

Nghe những tâm sự của anh Hữu Tài, MC Quyền Linh cũng liền lên tiếng kể về kỉ niệm của bản thân sau thời gian chống dịch. Nam MC cho biết sau đợt dịch, xe của anh bị hỏng nặng, banh chành, không chạy được nữa vì đã ròng rã chở bệnh nhân cùng lương thực suốt hơn 5 tháng dịch. 

Thậm chí, đến giờ, vẫn có người sợ không dám ngồi xe Quyền Linh vì sợ bị lây virus: "Sau khi đi chống dịch về, tôi đưa xe ra hàng sửa mà không chỗ nào dám nhận vì nó quá nát rồi. Đến tận bây giờ, vẫn có người không dám ngồi lên xe tôi vì người ta bảo xe tôi từng chở F0 nên virus vẫn còn bên trong. Họ sợ bị lây virus từ xe tôi.

MC Quyền Linh bị hỏng nát xe sau thời gian chống dịch, không ai dám ngồi chung vì sợ dính virus từ F0 - Ảnh 3

Tôi thấy đây cũng là một sự cống hiến và niềm vui. Sau này con bạn lớn lên chắc chắn sẽ tự hào về những gì mà ba nó đã làm".

Nghe vậy, ca sĩ Cẩm Ly bày tỏ: “Con cái hay nhìn theo cha mẹ để hành xử và tạo nên lối sống, suy nghĩ về sau. Thông qua những việc mình làm, bạn Tài muốn dạy cho con mình cách sống tử tế với xã hội. Đây là điều rất hay mà tôi nghĩ mình cũng phải học hỏi ở bạn".

Thương cảm trước hoàn cảnh éo le của đôi vợ chồng già bệnh tật, MC Quyền Linh có hành động đầy ý nghĩa

Thương cảm trước hoàn cảnh éo le của đôi vợ chồng già bệnh tật, MC Quyền Linh có hành động đầy ý nghĩa

Sau khi biết được hoàn cảnh khó khăn của đôi vợ chồng già, mang nhiều bệnh tật nhưng phải bán vé số hằng ngày để mưu sinh, MC Quyền Linh đã có hành động đầy ý nghĩa.

Xem thêm
Từ khóa:   MC Quyền Linh MC Quyền Linh hỗ trợ chống dịch Cẩm Ly Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 5 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 6 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 7 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?