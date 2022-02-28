MC Quyền Linh tiết lộ đồ cổ LẠ trong căn biệt thự 100 tỷ của 'bạn thân' Ngọc Sơn

Hậu trường 28/02/2022 20:52

Mới đây, MC Quyền Linh hé lộ mối thân tình hơn 30 năm với danh ca Ngọc Sơn: "Chúng tôi lớn lên từ chiếc cà mên có mắm ruốc với cơm nguội".

Quyền Linh gây bất ngờ khi xuất hiện trên sóng livestream cùng danh ca Ngọc Sơn. Cả hai cho biết đang ghi hình dự án "Du hành ký ức" và cùng ôn lại nhiều kỷ niệm thưở hàn vi tại nhà của nam danh ca. Theo chia sẻ từ Quyền Linh, nam MC và Ngọc Sơn gắn bó từ khi mới vào nghề. Họ từng học chung trường Nghệ thuật Sân khấu 2, nay là trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Nam MC chia sẻ: "Dù hiện tại thế nào chúng tôi vẫn luôn nhớ về những kỷ niệm xưa. Cả hai từng học chung một lớp, ở chung ký túc xá, ăn chung mâm và ngủ chung giường... những khoảnh khắc ấy đã theo cả hai đến tận bây giờ".

Nói về tình bạn với Quyền Linh, nam danh ca dí dỏm chia sẻ thêm: "Chúng tôi từng ở chung ký túc xá, ở chung một phòng, ăn chung một mâm, ngủ cùng một chiếc giường tầng. Tính đến nay đã hơn 30 năm".

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MC Quyền Linh hé lộ mối thân tình hơn 30 năm với danh ca Ngọc Sơn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Ngọc Sơn khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi hé lộ kỷ vật là một chiếc xe đạp peugeot đời đầu, từng được Quyền Linh chở đi diễn thời mới vào nghề. Bên cạnh đó là hộp cà mèn đựng thức ăn. Đây là 2 món "đồ cổ" đã gắn bó suốt quãng đời sinh viên đi học của đôi nghệ sĩ.

Theo chia sẻ, chiếc xe đạp cũ kỹ được Ngọc Sơn treo trân trọng ngay trên tường ở cửa ra vào. Nam ca sĩ chia sẻ đây là phương tiện mà anh dùng để đi lại trong những ngày đầu đi hát vất vả. Do đó, sau này dù đã nổi tiếng và di chuyển bằng xe hơi, nhưng mỗi khi nhìn lại chiếc xe này, anh biết trân trọng những gì mình đang có.

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Ngọc Sơn khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi hé lộ kỷ vật là một chiếc xe đạp peugeot đời đầu và hộp cà mèn đựng thức ăn - Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, MC Bạn muốn hẹn hò còn tiết lộ về giai đoạn "đồng cam cộng khổ" cùng Ngọc Sơn thời sinh viên. Anh nghẹn ngào nói: "Mẹ Ngọc Sơn rất hay gửi mắm ruốc kho thịt cho con trai. Ngọc Sơn ăn từ năm này qua tháng nọ, còn chia cho tôi nữa. Tôi có một cái cà mên, ăn đồ Ngọc Sơn cho không hết là cất vô lại. Cứ như thế, chúng tôi lớn lên từ chiếc cà mên có mắm ruốc với cơm nguội…".

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