Hậu rời chương trình bị tố lừa đảo, Ngọc Sơn bất ngờ báo 'tin vui' liên quan đến Hồ Văn Cường

Hậu trường 26/02/2022 14:35

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, danh ca Ngọc Sơn bất ngờ đăng tải dòng trạng thái khiến nhiều người quan tâm.

Thời gian gần đây, nam ca sĩ Hồ Văn Cường không may khi dính vào chương trình bị tố lừa đảo trắng trợn. Theo đó, chương trình âm nhạc Hồ Văn Cường, Phương Mỹ Chi tham gia đầu tháng 1 bị tố lừa đảo, quỵt tiền trắng trợn, khán giả yêu cầu hoàn tiền thì không trả lời riêng cho những người hâm mộ của Hồ Văn Cường đã bỏ gần 400 triệu mua vé.

Mới đây, danh ca Ngọc Sơn bất ngờ báo "tin vui" khiến nhiều người quan tâm. Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ thông tin về chương trình mới có sự góp mặt của hai thầy trò Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường đến toàn thể khán giả yêu mến anh cả hai.

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Danh ca Ngọc Sơn thông báo tin vui - Ảnh: Chụp màn hình

Nguyên văn đoạn chia sẻ của nam danh ca: "Danh Ca Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường cùng các nghệ sỹ Châu Thanh, Thanh Thảo, Hoàng Châu, Dương Ngọc Thái, Quách Tuấn Du, Lương Gia Huy, Châu Ngọc Tiên, Chu Bin, Quỳnh Như… sẽ trình diễn trong chương trình chào mừng 200 năm danh xưng Ninh Bình (1822-2022) - 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992-1/4/2022). Được biết, đây là chương trình với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đáng chú ý Hồ Văn Cường cũng sẽ tham dự và biểu diễn trên sân khấu. Thông tin ngay khi được danh ca Ngọc Sơn đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm và lời chúc mừng từ người hâm mộ 2 thầy trò Ngọc Sơn – Hồ Văn Cường".

Ngay sau khi bài viết được chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã gửi lời chúc mừng đến hai thầy trò: "Xin chúc mừng thầy Ngọc Sơn có tâm, chúc mừng cháu Hồ Văn Cường có người thầy tuyệt vời. Chúc mừng các anh, chị em nghệ sĩ. Xin chúc mừng", "Quá tuyệt vời luôn cảm ơn bầu Thụy và Ngọc Sơn đã giúp đỡ cho Cường lại được nghe hai bác cháu hát rồi. Chúc mừng! Hồ Văn Cường hãy để tiếng hát của con du dương bay cao bay xa mãi nhé",...

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Nhiều người gửi lời chúc mừng đến hai thầy trò Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường - Ảnh: Chụp màn hình

Thời gian qua, sau khi rời khỏi nhà Phi Nhung, với sự giúp đỡ của bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường đang từng bước viết tiếp đam mê âm nhạc. Theo chia sẻ mới đây của Ngọc Sơn, những chương trình biểu diễn của nam ca sĩ sinh năm 2003 đều hoàn toàn độc lập, không hề mang danh nghĩa của anh, toàn bộ số tiền thù lao sẽ do phía Cường nắm giữ.

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