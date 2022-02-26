Mới đây, nhiều sao Việt và khán giả đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến ca sĩ Ý Lan và gia đình.

Mới đây, một người bạn thân thiết của nữ ca sĩ Ý Lan đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh bảng cáo phó của em gái Ý Lan. Đồng thời, trang Thúy Nga - Paris Ny Night cũng gửi lời chia buồn sau sắc tới gia đình của nữ ca sĩ: "Nhận được tin chị Lê Thanh Loan (là em gái của ca sĩ Ý Lan và Quỳnh Hương vừa ra đi). Trung tâm Thúy Nga xin chân thành chia buồn cùng chị Ý Lan, Quỳnh Hương và gia đình. Mong gia đình và tất cả mọi người kiên cường vượt qua nỗi đau mất mát này".

Theo đó, em gái của Ý Lan đã trút hơi thở cuối cùng tại Mỹ, hưởng thọ 60 tuổi.

Trung tâm Thúy Nga gửi lời chia buồn đến gia đình ca sĩ Ý Lan - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi biết gia đình nữ ca sĩ gặp chuyện buồn, nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng khán giả đồng loạt gửi lời chia buồn. Bên cạnh những lời chia buồn, ai nấy cũng mong muốn rằng Ý Lan cùng gia đình có thể cố gắng vượt qua nỗi mất mát này.

Nghệ sĩ Hồng Đào viết: "Thành kính phân ưu cùng chị Ý Lan và gia đình".

Nhạc sĩ Hoài Phương - ông xã nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ: "Em xin chia buồn cùng chị Ý Lan và gia đình".

Ca sĩ Châu Ngọc Hà bình luận: "Con xin chia buồn cùng cô Ý Lan. Cầu xin ơn trên ban cho linh hồn em của cô được nhẹ nhàng nơi tiên cảnh".

Ca sĩ - Ảnh: Internet

Đáp lại lời chia buồn từ phía bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả, ca sĩ Ý Lan gửi lời cảm ơn: "Ý Lan xin cảm tạ quý vị cho tất cả những lời chia buồn, an ủi Ý Lan và gia đình cũng như cầu chúc cho em Thanh Loan của Ý Loan được ra di thanh thản. Trân trọng".

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