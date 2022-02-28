Nghệ sĩ Hồng Vân đau xót diễn viên Bảo Bảo mất ở tuổi 19: 'Chả bao giờ nghĩ đến điều khủng khiếp này'

Vừa đáp máy bay từ Mỹ vào tối ngày 27/2, NSND Hồng Vân vô cùng bàng hoàng khi biết tin diễn viên nhí Bảo Bảo đã tử vong vì bị sống cuốn trôi ở Vũng Tàu.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào sáng 28/2, đám tang của diễn viên nhí Bảo Bảo được diễn ra tại nhà riêng ở quận 8, TP.HCM. Người thân của Bảo Bảo gục khóc bên quan tài của anh. Sự ra đi của "út Khoa" là cú sốc quá lớn đối với gia đình. Đồng thời, nhiều nghệ sĩ bày tỏ niềm thương tiếc cho một tài năng trẻ. Vừa đáp máy bay từ Mỹ vào tối ngày 27/2, NSND Hồng Vân - đóng cùng Bảo Bảo phim "Gạo nếp gạo tẻ" hồi năm 2018 rằng bản thân đã rất sốc khi nghe tin dữ này. Nữ nghệ sĩ nghẹn ngào: "Trong mắt tôi, Bảo Bảo vẫn cứ là một đứa bé dù con đã 19 tuổi rồi. Tôi vẫn nhớ Bảo rất siêng năng. Con học rất chăm, vừa đóng phim vừa học mà thành tích luôn tốt. Con là "trưởng nhóm" của mấy bé Ngân Chi, Hữu Khang,... Thằng bé đang tuổi dậy thì khó ở nhưng luôn rất bao dung, chăm sóc mấy diễn viên nhí. Ở phim trường, cứ chưa tới cảnh mình là Bảo mang vở ra học. Bé ngoan lắm, dễ thương vô cùng".

Nghệ sĩ Hồng Vân đóng cùng Bảo Bảo phim Gạo nếp gạo tẻ hồi năm 2018 - Ảnh: Chụp màn hình Nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ thêm: "Sau khi đóng chung phim Gạo nếp gạo tẻ, Bảo nói với tôi rằng con rất mê kịch, muốn theo học sân khấu tôi. Tôi có nói Bảo cứ đến sân khấu mình học hoàn toàn miễn phí vì con là diễn viên đặc biệt. Dù vậy, Bảo không thu xếp được thời gian qua sân khấu tôi học. Thế là, tôi bày con qua đây đóng kịch, chủ yếu là học nghề. Con diễn thế nào, tôi sẽ dạy ngay sân khấu. Năm 2019, Bảo Bảo đã đóng vở Gác cũ ở sân khấu tôi, sau đó tham gia 1 - 2 vở nữa. Thú thật, tìm vai cho độ tuổi của con hơi khó. Dù đóng vai nhỏ nhưng con rất đúng giờ. Bảo Bảo trách nhiệm và đáng yêu vô cùng nên khi nghe tin con qua đời tôi sốc là như vậy. Tiếc cho chúng ta đã mất một diễn viên tốt trong tương lai". Nhiều nghệ sĩ thương tiếc sự ra đi bất ngờ của diễn viên Bảo Bảo - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân đã có dòng trạng thái đầy xúc động khi nhắc nhớ về Út Khoa: "Chả bao giờ nghĩ đến điều khủng khiếp này. Sân khấu mình đang chuẩn bị xếp lại vở Gác cũ - vở diễn duy nhất con tham gia. Vậy mà! Mẹ Mai muốn gặp con để xem qua hai năm dịch bệnh cách ly thì Út Khoa cao lên được bao nhiêu, để còn tìm vai kép cho con. Vậy mà! Mẹ Mai và cả gia đình Gạo nếp gạo tẻ nhớ con. Má Vân và cả ê-kíp Gác cũ tạm biệt con, mong con siêu thoát. Tiếc quá một diễn viên thông minh, cần cù, ngoan ngoãn".

NSND Hồng Vân bàng hoàng tin 'Út Khoa' của Gạo nếp gạo tẻ qua đời - Ảnh: Chụp màn hình Bảo Bảo được đánh giá là diễn viên trẻ tài năng của điện ảnh Việt. Vai diễn để lại dấu ấn lớn nhất của Bảo Bảo với công chúng là nhân vật Út Khoa trong phim "Gạo nếp gạo tẻ". Trong phim này, Bảo Bảo vào vai con trai út của vợ chồng ông Vương và bà Mai do diễn viên Mai Huỳnh và NSND Hồng Vân thủ vai. Diễn xuất của nam diễn viên nhí này vô cùng tự nhiên, có nhiều phân đoạn giàu cảm xúc và được khán giả yêu thích.

Việt Hương choáng váng khi nghe tin Út Khoa "Gạo Nếp Gạo Tẻ" qua đời: "Sao con ra đi lạnh lẽo vậy" Nghệ sĩ Việt Hương và rất nhiều sao Việt vô cùng bàng hoàng trước thông tin diễn viên nhí Ốc Bảo Bảo qua đời vì bị sóng cuốn trôi tại Vũng Tàu.

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