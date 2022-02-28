Nghệ sĩ Việt Hương và rất nhiều sao Việt vô cùng bàng hoàng trước thông tin diễn viên nhí Ốc Bảo Bảo qua đời vì bị sóng cuốn trôi tại Vũng Tàu.

Tối ngày 27/2, showbiz Việt phủ một màu tang thương khi nam diễn viên trẻ Ốc Bảo Bảo - người thủ vai Út Khoa trong bộ phim truyền hình đình đám "Gạo Nếp Gạo Tẻ" qua đời ở độ tuổi 19. Theo nguyên nhân được người nhà chia sẻ, nam diễn viên bị sóng biển cuốn trôi hôm 25/2 ở biển Vũng Tàu, sau đó 2 ngày mới tìm thấy thi thể. Ngay khi biết tin, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Việt Hương đã để lại những lời chia sẻ đầy xúc động. Trước sự ra đi đột ngột của nam diễn viên nhỏ tuổi tài năng, nữ danh hài vô cùng choáng váng và hoang mang. Được biết, Việt Hương và Bảo Bảo từng đóng chung với nhau trong một dự án phim.

"Con ơi! Nghe choáng váng hoang mang nãy giờ! Vai chính phim Mặt Trời Con Ở Đâu? Đúng như cái tên phim. Con ở đâu sao ra đi lạnh lẽo vậy 2 ngày mới tìm thấy con. Chào con Bảo ơi!... Đau thương" - nghệ sĩ Việt Hương ngậm ngùi viết trên trang cá nhân. Sự ra đi của nam diễn viên Bảo Bảo ở cái tuổi còn quá trẻ để lại không ít tiếc thương cho làng phim Việt lẫn khán giả. Trên trang cá nhân, rất nhiều sao Việt đã vô cùng bàng hoàng và để lại lời tiễn biệt trước sự ra đi của nam diễn viên tài năng bạc mệnh.

Cùng đóng vai chị em trong bộ phim "Gạo Nếp Gạo Tẻ", trên trang cá nhân, diễn viên Thúy Ngân nghẹn ngào viết: "Tạm biệt Út Khoa Gạo Nếp Gạo Tẻ. Nhớ mãi nụ cười của em. Về trời bình yên em nhé". NSND Hồng Vân cũng có dòng trạng thái đầy xúc động khi nhắc nhớ về Út Khoa: "Chả bao giờ nghĩ đến điều khủng khiếp này. Sân khấu mình đang chuẩn bị xếp lại vở Gác cũ - vở diễn duy nhất con tham gia. Vậy mà! Mẹ Mai muốn gặp con để xem qua hai năm dịch bệnh cách ly thì Út Khoa cao lên được bao nhiêu, để còn tìm vai kép cho con. Vậy mà! Mẹ Mai và cả gia đình Gạo nếp gạo tẻ nhớ con. Má Vân và cả ê-kíp Gác cũ tạm biệt con, mong con siêu thoát. Tiếc quá một diễn viên thông minh, cần cù, ngoan ngoãn". Trong sáng nay ngày 28/2, thi hài diễn viên nhí Ốc Bảo Bảo cũng đã được đưa từ Vũng Tàu về TP.HCM và tổ chức tang lễ tại nhà. Tang lễ của diễn viên nhí chỉ diễn ra trong vòng 1 tiếng. Sau đó linh cữu được đưa đi hoả táng vào lúc 9 giờ sáng nay. Nhìn khung cảnh đau thương của người thân tại tang lễ Ốc Bảo Bảo, không ít người phải bật khóc vì em ra đi khi mới 19 tuổi, để lại nỗi mất mát lớn cho gia đình. Thi thể nam diễn viên được đưa từ Vũng Tàu về TP.HCM tổ chức tang lễ tại nhà. (Ảnh: Pháp Luật và Bạn đọc) Ốc Bảo Bảo sinh năm 2003, từng có thời gian đầu quân cho sân khấu kịch Hồng Vân. Nam diễn viên trẻ từng góp vai trong vở Gã thợ may, Gác cũ, phim thiếu nhi Một lần đi bụi... Đặc biệt nhất phải kể đến vai diễn Út Khoa trong "Gạo nếp gạo tẻ" được xem là thành công nhất của Bảo Bảo.

Xót xa lời kể về thời khắc sao nhí 'Gạo Nếp Gạo Tẻ' gặp tai nạn đuối nước ở Vũng Tàu Thời điểm Bảo Bảo bị sóng biển cuốn trôi còn có 3 người khác gặp nạn nhưng nam diễn viên là người duy nhất không được đội cứu hộ tìm thấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/viet-huong-choang-vang-khi-nghe-tin-ut-khoa-gao-nep-gao-te-qua-doi-sao-con-ra-di-lanh-leo-vay-452604.html