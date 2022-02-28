Thời điểm Bảo Bảo bị sóng biển cuốn trôi còn có 3 người khác gặp nạn nhưng nam diễn viên là người duy nhất không được đội cứu hộ tìm thấy.

Tối 27/2, thông tin Ốc Bảo Bảo (SN 2003, nam diễn viên nhí vào vai "Út Khoa" trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ) đột ngột qua đời vì bị sóng cuốn trôi khi đi tắm biển Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khiến dư luận bàng hoàng, xót xa. Theo thông tin của VTC news, Trung tâm Quản lý và hỗ trợ du khách thành phố Vũng Tàu cho biết, trưa 25/2, trung tâm nhận được tin báo có một nhóm người bị sóng biển cuốn trôi nên đã huy động đội cứu hộ khẩn trương ra cứu nạn.

Thi thể của nam diễn viên được tìm thấy sau 3 ngày gặp tai nạn đuối nước - Ảnh: Internet Sau đó, có 3 người đã được cứu sống. Tuy nhiên, theo lời kể của những nạn nhân này, trong nhóm còn có một người mất tích đó là Ốc Bảo Bảo. Tuy nhiên, đến sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều 27/2, một ghe cào đã phát hiện thi thể nam diễn viên ngoài biển và đưa vào bờ. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, thi thể của Bảo Bảo được bàn giao cho gia đình đưa về TP.HCM lo hậu sự. Được biết, tang lễ của nam diễn viên nhí được diễn ra vào sáng 28/2 và được hỏa táng vào lúc 9h sáng cùng ngày.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng Bảo Bảo đã sớm bộc lộ tài năng diễn xuất. Cậu bé gây ấn tượng trong lòng khán giả với các vai diễn trong nhiều bộ phim: Mặt Trời Con Đang Ở Đâu, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Gia Đình Vui Nhộn,... Việt Hương cũng không khỏi xót xa khi nghe tin Bảo Bảo đột ngột ra đi - Ảnh: FBNV Khi biết được tin dữ, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Việt Hương cũng bày tỏ sự xót xa, thương tiếc cho Bảo Bảo. Cụ thể, nữ nghệ sĩ chia sẻ về kỉ niệm 2 người cùng nhau tham gia phim "Mặt trời con đang ở đâu". Việt Hương viết: "Con ơi! Nghe choáng váng hoang mang nãy giờ. Vai chính phim "Mặt trời con ở đâu?" Đúng như cái tên phim. Con ở đâu sao ra đi lạnh lẽo vậy 2 ngày mới tìm thấy con. Chào con Bảo ơi. Diễn viên trẻ Bảo Bảo ra đi ở biển Vũng Tàu, do đuối nước 2 ngày mới thấy em! Đau thương".

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