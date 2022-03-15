Quyền Linh tiết lộ về mức cát-xê "khủng" của Ngọc Sơn: "Một ngày Ngọc Sơn đi hát bằng tôi kiếm tiền chục năm"

MC Quyền Linh và danh ca Ngọc Sơn là những người bạn gắn bó thân thiết từ thời còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, chính vì vậy, cả hai thoải mái biết về mức cát-xê của nhau.

Đều đã là những nghệ sĩ thành công và nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt, ít ai biết rằng MC Quyền Linh và Ngọc Sơn từng trải qua thời điểm sinh viên nghèo khó khăn cùng nhau. Trong chương trình "Du hành ký ức", MC Quyền Linh và danh ca Ngọc Sơn đã cùng nhau ôn nhiều kỷ niệm khi về thăm lại trường Sân khấu Điện ảnh nơi họ từng học năm xưa. Tại đây, MC Quyền Linh tiết lộ về việc từng được Ngọc Sơn dạy thanh nhạc và là người đầu tiên được nghe những sáng tác của anh: "Ngày xưa, Ngọc Sơn dạy tôi luyện thanh hay bắt tôi rúc đầu vào cái lu nước cho đỡ gây ồn ào, đỡ bị chửi. Hồi đó, Ngọc Sơn mới bắt đầu sáng tác và hầu như bài nào cũng hát cho tôi nghe đầu tiên. Tôi vẫn nhớ anh em tôi ngồi trên hành lang lầu 7 của trường, Ngọc Sơn cứ viết được câu nào lại hát luôn tôi nghe câu đó.

Quyền Linh cũng thoải mái tiết lộ về mức thu nhập khủng của Ngọc Sơn, trong khi thời điểm đó, anh vẫn đang phải chật vật kiếm sống: "Thời đó, Ngọc Sơn kiếm tiền khủng khiếp lắm, trong khi tôi vẫn phải chật vật. Một ngày Ngọc Sơn đi hát kiếm tiền bằng chục năm tôi làm, dễ sợ lắm." Tuy vậy với MC Quyền Linh, danh ca Ngọc Sơn vẫn luôn là người mộc mạc, chân tình, không hề ngôi sao, chảnh chọe: "Dù nổi tiếng và kiếm nhiều tiền nhưng Ngọc Sơn vẫn ngồi cà phê vỉa hè với tôi, uống chung lon bia. Ngọc Sơn ngày xưa là cậu học sinh thì bây giờ trở thành danh ca, nhạc sĩ, ngôi sao nhưng vẫn giữ được cái chất như hồi nào, không hề thay đổi.

Vì thế nên trưa nay, tôi sẽ đãi Ngọc Sơn một bữa cơm bình dị ở vỉa hè, nơi ngày xưa anh em tôi vẫn ngồi, 4 5 thằng uống chung ly trà đá, cốc cà phê. Chúng tôi ngày đó còn không có đủ tiền để mua cốc cà phê thứ hai" - nam MC chia sẻ. Về phía Ngọc Sơn, nam danh ca tâm sự: "Lúc nào tôi cũng vậy thôi, dù giàu có, nổi tiếng thì vẫn thích uống trà đá nhất. Cuộc đời tôi bây giờ không có gì vui bằng tình cảm, được gặp lại anh em năm xưa để cùng tâm tình, cởi mở như năm xưa. Trong cuộc sống này, không gì bằng tình cảm... Ở tuổi chúng tôi bây giờ chẳng gì quý bằng cái tình cái nghĩa, còn tình nghĩa với nhau là được" Ở thời điểm hiện tại, dù đều đã thành công và giàu có, MC Quyền Linh và danh ca Ngọc Sơn vẫn giữ thói quen với lối sống bình dị, trong đó, nếu như MC Quyền Linh thường xuyên gắn liền với hình ảnh nam MC nông dân chân chất, giúp đỡ người nghèo thì Ngọc Sơn cũng không ngoại lệ khi là nghệ sĩ thường xuyên làm từ thiện. Có được cuộc sống sung túc sau khi trải qua thời gian khốn khó, cả 2 nghệ sĩ hiểu rõ những phận đời khó khăn nên thường xuyên đứng ra giúp đỡ người nghèo.

MC Quyền Linh bị hỏng nát xe sau thời gian chống dịch, không ai dám ngồi chung vì sợ dính virus từ F0 MC Quyền Linh mới đây đã có những chia sẻ về kỷ niệm khó quên sau nhiều tháng trời ròng rã làm thiện nguyện mùa dịch của mình.

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