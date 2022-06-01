Diệp Lâm Anh nghẹn ngào viết tâm thư, tiết lộ 'nguồn động lực' để vượt qua biến cố hôn nhân

Hậu trường 01/06/2022 19:42

Mới đây, Diệp Lâm Anh đã có những trải lòng dài trên trang cá nhân khiến ai nấy đều thấy đồng cảm và xúc động.

Trên trang cá nhân, vào ngày 1/6, Diệp Lâm Anh đăng tải một tâm thư dài đầy xúc động gửi tới 2 thiên thần bé nhỏ của mình. Cô viết: "Gửi Boorin và B.boy của mẹ Cún. Hôm nay là quốc tế thiếu nhi, ngày mà mẹ muốn viết vài dòng cho Boorin và B.boy. Chắc sau này các con mới có thể đọc và hiểu được những tâm sự này của mẹ nhưng mẹ cứ để ở đây, nơi mà mẹ chỉ muốn chia sẻ những điều tốt đẹp và tích cực trong cuộc sống.

 

"Ngoài công việc, bạn bè là điều tuyệt vời nhất, là hình ảnh của các con mỗi ngày một lớn lên. Boorin 3 tuổi rưỡi và B.boy 2 tuổi rưỡi rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Nhớ ngày mẹ mới sinh em B.boy chưa đầy 24 tiếng mà mẹ cố gắng xuất viện để có mặt trong tiệc thôi nôi của Boorin vì muốn em có cả bố và mẹ ở bên cạnh. Trong 2 năm liền mẹ đã có 2 em và đây là điều mà giờ khi nhìn lại là điều tuyệt vời nhất mà mẹ có trong đời, mẹ hai con nghẹn ngào chia sẻ.

Diệp Lâm Anh nghẹn ngào viết tâm thư, tiết lộ 'nguồn động lực' để vượt qua biến cố hôn nhân - Ảnh 1Diệp Lâm Anh nghẹn ngào viết tâm thư, tiết lộ 'nguồn động lực' để vượt qua biến cố hôn nhân - Ảnh 2
Những dòng chia sẻ trên trang cá nhân của Diệp Lâm Anh khiến cư dân mạng đồng cảm - Ảnh: FBNV

Cô buồn vì không cho các con một gia đình đầy đủ nhưng cô luôn yêu thương hai con của mình một cách vô điều kiện để các bé không cảm thấy tủi thân hay thấy thiếu tình yêu thương. Cô tâm sự: "Mẹ biết thời gian qua mẹ tập trung nhiều vào công việc để mẹ có thể vững vàng lo cho các con. Tất cả những gì mẹ làm là để Boorin và B.boy được đầy đủ và hạnh phúc nhất trong khả năng của mẹ. Boorin và B.boy chính là động lực để mẹ Cún có thể vượt qua những sóng gió và biến cố tưởng chừng như đã khiến mẹ gục ngã. Các con chính là ánh sáng trong những tháng ngày tối tăm của mẹ. Mỗi khi buồn phiền nhìn các con nằm ngủ bình yên trong vòng tay mẹ thì mọi điều còn lại không còn quan trọng nữa. Rồi mẹ sẽ già đi và các con sẽ lớn lên. Điều mẹ muốn là khi mẹ còn bao nhiêu sức lực ở hiện tại thì mẹ đều cố gắng vì Boorin và B.boy".

Diệp Lâm Anh nghẹn ngào viết tâm thư, tiết lộ 'nguồn động lực' để vượt qua biến cố hôn nhân - Ảnh 3
Diệp Lâm Anh nghẹn ngào gửi lời nhắn tới con - Ảnh: FBNV

"Chị hai Boorin siêu quậy nhưng cực kỳ thông minh và tình cảm. Hồi nhỏ thì hay bắt nạt em B.boy nhưng giờ chị 2 đã lớn hơn rồi, biết bảo vệ em và phụ mẹ dọn dẹp nhà nữa. Em B.boy thì hơi còi và hay nhõng nhẽo. Nhưng B.boy của mẹ rất tình cảm và yêu chị 2, đi đâu cũng nhớ tới chị Boorin rồi hỏi Boorin đâu rồi. Mẹ hy vọng 3 chúng mình sẽ luôn yêu thương và ở bên nhau khi con còn nhỏ. Khi con trưởng thành, khi con lập gia đình hay khi mẹ già đi. Mẹ vẫn luôn là mẹ Cún xinh đẹp và lực sĩ của cả Boorin và B.boy. Mẹ không thể cho các con được tổ ấm đủ đầy nhưng mẹ Cún chắc chắn sẽ luôn yêu thương hai em vô điều kiện", Diệp Lâm Anh chia sẻ tiếp.

Trước đó, thông tin cựu người mẫu ly hôn chồng đại gia được đông đảo dân tình quan tâm và theo dõi. Cô cho rằng mình và chồng cũ đã hết duyên nên cho nhau con đường riêng. Hiện tại, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết sau đổ vỡ hôn nhân. Đồng thời, cô hiện đang tập trung kinh doanh và tận hưởng cuộc sống bình yên bên hai nhóc tỳ.

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Sau ly hôn nhan sắc của mẹ bỉm sữa 2 con Diệp Lâm Anh càng khiến người hâm mộ phải xuýt xoa vì quá đẹp.

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