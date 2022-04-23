Hậu ly hôn với chồng đại gia, Diệp Lâm Anh xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện, gây bất ngờ khi được 'mỹ nam bí ẩn' tháp tùng ra về sau sự kiện

Kể từ sau khi ly hôn với ông xã giàu có, cuộc sống tình cảm của Diệp Lâm Anh cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ rất nhiều.

Xuất hiện tại sự kiện tại show thực tế, Diệp Lâm Anh gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, cộng thêm sự quyến rũ ''chết người'' do bộ đầm hở vai mà cô nàng lựa chọn, khiến mẹ bỉm sữa 2 con trở thành một trong những ngôi sao nổi bật nhất tại sự kiện của Hương Giang vào tối ngày hôm qua.

Diệp Lâm Anh xinh đẹp hết nấc tại sự kiện của Hương Giang - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý và tò mò về cô nàng trong sự kiện vào tối ngày hôm qua, hẳn phải là khoảnh khắc netizen bắt gặp người đẹp, được ''mỹ nam bí ẩn'' hộ tống lên xe ra về.

Diệp Lâm Anh bên cạnh người đàn ông bí ẩn - Ảnh: chụp màn hình

Dù chỉ xuất hiện bên cạnh nhau vài giây ngắn ngủi, trên đoạn đường di chuyển đến xế xịn, nhưng anh chàng bí ẩn này, chăm sóc Diệp Lâm Anh một cách rất chu đáo, khi có những hành động tinh tế đối với người đẹp, cả 2 cũng đã có giây phút trò chuyện khá thân mật. Netizen khi nhìn vào khoảnh khắc đó, không khỏi tò mò về người đàn ông bí ẩn đó với Diệp Lâm Anh có mối quan hệ như thế nào, bởi nhìn vào hành động tinh tế, chăm sóc của anh với cô nàng không khỏi khiến netizen cảm thấy ngọt ngào dành cho cặp đôi.

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