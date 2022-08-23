'Đẻ con gái thùy mị nết na': Winnie số 2 không ai số 1

Hậu trường 23/08/2022 19:20

Người ta vẫn hay nói đẻ con gái cho thùy mị, nết na vì tâm lý cho rằng những cô công chúa sẽ bớt nghịch ngợm. Thế nhưng ngắm nhìn những Khoảnh khắc 'tấu hài' của Winnie và Ông Cao Thắng, cộng đồng mạng đã nhanh chóng quay xe.

Tiểu công chúa nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng từ nhỏ đã là một cô bé hiếu động, tinh nghịch. Dù là con gái những cô nhóc này lại vô cùng lắm trò, thường xuyên khiến cộng đồng mạng thích thú bởi loạt biểu cảm vô cùng ngộ nghĩnh, hay pha đủ trò. Cũng vì vậy mà Đông Nhi và Ông Cao Thắng không ít lần cũng mệt "bở hơi tai" vì cô công chúa này.

'Đẻ con gái thùy mị nết na': Winnie số 2 không ai số 1 - Ảnh 1
Dù là con gái những cô nhóc này lại vô cùng lắm trò - Ảnh: Internet

Mới đây, Đông Nhi chia sẻ loạt khoảnh khắc "tấu hài" của Ông Cao Thắng và ái nữ trên trang cá nhân, cùng dòng chú thích: "Trời đất ơi, mẹ đang đi quay hình nhận được tin nhắn hình ảnh của ba, mẹ xém té ngửa".

'Đẻ con gái thùy mị nết na': Winnie số 2 không ai số 1 - Ảnh 2
Hai bố con mặt mũi lấm lem làm Đông Nhi muôn phần bất lực - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc lầy lội trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng khiến ai nấy đều không nhịn được cười. Có thể thấy, Ông Cao Thắng chiều con số 2 thì không ai số 1. Ông Cao Thắng sẵn sàng làm "chuột bạch" để con gái thể hiện tài năng vẽ vời. 

Dưới bài viết, khán giả bày tỏ sự thích thú:

- Quá trời quá đất. Có sự đồng lõa của ba nên công chúa hơi hớn hở. U mê gia đình này quá đi, cưng thật sự.

- Dòng tin nhắn 2 anh chị ngọt ngào nổi da gà luôn. Winnie siêu quậy mà cũng đáng yêu ghê.

- Không đẻ con gái đời không nể. Bà Winnie quậy quá trời, cưng xỉu.       

'Đẻ con gái thùy mị nết na': Winnie số 2 không ai số 1 - Ảnh 3
Cũng chính vì lanh lợi nên Winnie thường đóng vai trò là "cây hài nhí" - Ảnh: Internet

Với sự thông minh, lém lỉnh vốn có, cô bé Winnie luôn mang một nguồn năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh. Cũng chính vì lanh lợi nên Winnie thường đóng vai trò là "cây hài nhí", nghịch ngợm đủ trò khiến lúc nào gia đình cũng phải cử người trông coi. Nhờ vậy, Winnie cũng trở thành một trong những nhóc tì được yêu mến nhất Vbiz.       

'Đẻ con gái thùy mị nết na': Winnie số 2 không ai số 1 - Ảnh 4                                                                                                                          Từng khoảnh khắc cute lạc lối của Winnie đều được mẹ Nhi nhanh chóng bắt trọn khiến ai ai cũng đều bị "đốn tim" trước cô bé này. Kể từ khi ái nữ ra đời, Đông Nhi - Ông Cao Thắng nhanh chóng gia nhập cuồng con. Những khoảnh khắc đời thường của con gái được vợ chồng nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội.     

'Đẻ con gái thùy mị nết na': Winnie số 2 không ai số 1 - Ảnh 5
Winnie nhà Ông Cao Thắng - Đông Nhi lại được mệnh danh là nhóc tỳ "ngậm thìa vàng" - Ảnh: Internet

Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là ngôi sao hàng đầu Vbiz, không quá ngạc nhiên khi bé Winnie nhà Ông Cao Thắng - Đông Nhi lại được mệnh danh là nhóc tỳ "ngậm thìa vàng". Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Winnie đã sở hữu lượng fan hùng hậu không thua kém gì bố mẹ. 

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Từ khóa:   Winnie Ông Cao Thắng - Đông Nhi con gái Đông Nhi

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