MC Thảo Vân xúc động khi được con trai làm điều bất ngờ giữa lúc tối muộn, CĐM rào rào xin cách dạy con

Hậu trường 23/08/2022 13:42

MC Thảo Vân vừa có những dòng chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân về món quà mà con trai dành tặng mình trong ngày sinh nhật.

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Thảo Vân vừa hạnh phúc chia sẻ những khoảnh khắc kỷ niệm đáng nhớ khi bước sang tuổi 52. Theo chia sẻ, cô đã có một sinh nhật đáng nhớ khi có mặt tại Lạng Sơn. Cô không thể, không muốn tổ chức gì vì lần này về đây là để tiễn bố bạn thân về trời. 

MC Thảo Vân xúc động khi được con trai làm điều bất ngờ giữa lúc tối muộn, CĐM rào rào xin cách dạy con - Ảnh 1
MC Thảo Vân đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc đón sinh nhật cùng người thân và bạn bè - Ảnh: Internet

 MC Thảo Vân xúc động khi được con trai làm điều bất ngờ giữa lúc tối muộn, CĐM rào rào xin cách dạy con - Ảnh 2

Cô viết: "Hôm qua, 21/8 sinh nhật tuổi 52 của mình. Một sinh nhật quá đặc biệt khi có mặt tại Lạng Sơn mà không thể và không muốn tổ chức gì vì thực ra lần về này là để tiễn bố của bạn thân về trời. Ông thọ lắm, 91 tuổi rồi nên con cháu cũng nhẹ lòng. Cả ngày trôi qua, cho đến tận tối muộn, một nhóm chị em đến viếng ông tình cờ biết là ngày sinh của mình đã nhất định mời ra một quán đồ nướng ngay vỉa hè để ngồi với nhau ít phút. Mấy chị em nói vui bảo xin ông cho đi chơi lát rồi về. 

Ngồi một chút thì thấy có ship mang giỏ hoa tuyệt đẹp tới, ngồi chút nữa lại thêm bánh gato cực yêu xuất hiện. Mình cứ hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, quá mức cảm động vì mấy cô em chu đáo và nhanh đến ngỡ ngàng. Tầm giờ đấy vẫn tìm được đủ mọi thứ mới phục. Cảm động đến nôn nao".

MC Thảo Vân xúc động khi được con trai làm điều bất ngờ giữa lúc tối muộn, CĐM rào rào xin cách dạy con - Ảnh 3

Và sau khi xong công việc cũng đã trở về Hà Nội và cũng tất bật. Khi về đến nhà, chưa thấy con trai và bỗng một lát sau thấy cháu gái tự dưng tắt hết mọi bóng đèn điện và mở cửa,... Sau đó, Gia Bảo bước ra với 1 chiếc bánh sinh nhật cùng một giỏ hoa li ti, xanh dịu. 

MC Thảo Vân xúc động khi được con trai làm điều bất ngờ giữa lúc tối muộn, CĐM rào rào xin cách dạy con - Ảnh 4
MC Thảo Vân xúc động khi được con trai làm điều bất ngờ trong ngày sinh nhật - Ảnh: Internet

"Ôi chao… Cái cảm giác ấm áp ngọt ngào lan toả khắp người này thật sự rất rất thích… Vẫn là một sinh nhật trọn vẹn chào tuổi mới! Cám ơn những món quà và những lời chúc tốt đẹp mọi người đã gửi tới mình trong ngày qua! Yêu thương dịu dàng", nữ MC hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân.

 MC Thảo Vân xúc động khi được con trai làm điều bất ngờ giữa lúc tối muộn, CĐM rào rào xin cách dạy con - Ảnh 5

MC Thảo Vân xúc động khi được con trai làm điều bất ngờ giữa lúc tối muộn, CĐM rào rào xin cách dạy con - Ảnh 6

"Hôm trước sinh nhật, thấy con cứ lưỡng lự, rồi xin mẹ tiền mai ăn phở sáng. Từ hôm vào học online đến giờ phải dậy sớm học, toàn phải mua phở lên cho ăn, lần này thấy xin để tự xuống ăn nên mẹ ngạc nhiên vì đâu có lúc nào chạy xuống được. Sau đó cậu lại bảo để ăn trưa, mẹ lại cho thêm phương án khác, cuối cùng cậu không lấy tiền nữa. Hóa ra cậu xin tiền là để đi mua hoa cho mẹ", nữ MC của Táo quân bày tỏ. 

Khoảnh khắc xúc động, ngọt ngào và vô cùng tình cảm của Gia Bảo dành cho MC Thảo Vân nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Phía dưới phần bình luận, nhiều người đã dành những lời khen ngợi cho sự dễ thương, đáng yêu và sự ân cần của cậu bạn dành cho MC Thảo Vân. 

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