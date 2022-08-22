Minh Khắc xuất sắc đoạt ngôi Á vương 1 Man of the Year 2022

Sau cuộc thi The Next Gentleman, Nguyễn Minh Khắc - Á quân 1 đã trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Được biết, anh chàng sinh năm 1992 tại TP HCM. Anh cao 1,82 m cùng body múi nào ra múi nấy, đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM và hiện là người mẫu. Sau quá trình rèn luyện bản thân và trau dồi những kiến thức xã hội, Minh Khắc đã lên đường sang Bali để chinh chiến. Khi được đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Man Of The Year, Minh Khắc đã được nhiều người kì vọng về một thành tích tốt.

Vào tối ngày 21/8 theo giờ Việt Nam, chung kết cuộc thi Man of the Year đã diễn ra với chiến thắng thuộc về đại diện đến từ Cộng Hòa Séc. Nguyễn Minh Khắc của Việt Nam xuất sắc cán đích ở ngôi vị á vương 1. Trong suốt 2 tuần ở Indonesia, Minh Khắc luôn nằm trong top các thí sinh có phần thể hiện tốt. Trên trang cá nhân, học trò Hà Anh liên tiếp khoe hình ảnh bên các thí sinh nước bạn cho thấy sự hòa đồng, thích nghi nhanh chóng.

Tại các phần thi phụ, Minh Khắc ghi điểm với trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ Thánh Gióng, anh cũng chọn sở trường ca hát để thể hiên tại đêm thi tài năng. Tất cả những điều đó cộng hưởng với sự nỗ lực tỏa sáng trong đêm bán kết, chung kết đã đưa Minh Khắc cán đích á vương 1 Man of the Year 2022.

Minh Khắc ghi điểm với trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ Thánh Gióng, anh cũng chọn sở trường ca hát để thể hiên tại đêm thi tài năng - Ảnh: Internet

Trước thềm chung kết, Minh Khắc có tâm sự rằng do lịch trình dày đặc cùng với sự thay đổi thời tiết, khác biệt về ẩm thực nên anh có sụt 2 kg, nhưng tất cả những điều đó không làm lung lay ý chí của ngựa chiến - quý ông Minh Khắc.

Với danh hiệu á vương 1, Minh Khắc cũng góp phần củng cố vị thế của dải sash Việt trên đấu trường nam vương. Xứng tầm cường quốc khó ai có thể sánh bằng.