Minh Khắc xuất sắc đoạt ngôi Á vương 1 Man of the Year 2022

Sau cuộc thi The Next Gentleman, Nguyễn Minh Khắc - Á quân 1 đã trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Được biết, anh chàng sinh năm 1992 tại TP HCM. Anh cao 1,82 m cùng body múi nào ra múi nấy, đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM và hiện là người mẫu. Sau quá trình rèn luyện bản thân và trau dồi những kiến thức xã hội, Minh Khắc đã lên đường sang Bali để chinh chiến. Khi được đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Man Of The Year, Minh Khắc đã được nhiều người kì vọng về một thành tích tốt.

Minh Khắc - Ảnh: Missosology