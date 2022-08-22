Minh Khắc xuất sắc đoạt ngôi Á vương 1 Man of the Year 2022

Hậu trường 22/08/2022 09:18

Đại diện Việt Nam - Minh Khắc đoạt được danh hiệu Á vương 1, khiến fans sắc đẹp đứng ngồi không yên.

Sau cuộc thi The Next Gentleman, Nguyễn Minh Khắc - Á quân 1 đã trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Được biết, anh chàng sinh năm 1992 tại TP HCM. Anh cao 1,82 m cùng body múi nào ra múi nấy, đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM và hiện là người mẫu. Sau quá trình rèn luyện bản thân và trau dồi những kiến thức xã hội, Minh Khắc đã lên đường sang Bali để chinh chiến. Khi được đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Man Of The Year, Minh Khắc đã được nhiều người kì vọng về một thành tích tốt.

Minh Khắc xuất sắc đoạt ngôi Á vương 1 Man of the Year 2022 - Ảnh 1
Minh Khắc - Ảnh: Missosology

 Minh Khắc xuất sắc đoạt ngôi Á vương 1 Man of the Year 2022 - Ảnh 2

Vào tối ngày 21/8 theo giờ Việt Nam, chung kết cuộc thi Man of the Year đã diễn ra với chiến thắng thuộc về đại diện đến từ Cộng Hòa Séc. Nguyễn Minh Khắc của Việt Nam xuất sắc cán đích ở ngôi vị á vương 1. Trong suốt 2 tuần ở Indonesia, Minh Khắc luôn nằm trong top các thí sinh có phần thể hiện tốt. Trên trang cá nhân, học trò Hà Anh liên tiếp khoe hình ảnh bên các thí sinh nước bạn cho thấy sự hòa đồng, thích nghi nhanh chóng.

Minh Khắc xuất sắc đoạt ngôi Á vương 1 Man of the Year 2022 - Ảnh 3
Nguyễn Minh Khắc của Việt Nam xuất sắc cán đích ở ngôi vị á vương 1 cuộc thi Man of the Year - Ảnh: Missosology
Minh Khắc xuất sắc đoạt ngôi Á vương 1 Man of the Year 2022 - Ảnh 4
Minh Khắc luôn nằm trong top các thí sinh có phần thể hiện tốt tại cuộc thi - Ảnh: Internet

 Minh Khắc xuất sắc đoạt ngôi Á vương 1 Man of the Year 2022 - Ảnh 5

Tại các phần thi phụ, Minh Khắc ghi điểm với trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ Thánh Gióng, anh cũng chọn sở trường ca hát để thể hiên tại đêm thi tài năng. Tất cả những điều đó cộng hưởng với sự nỗ lực tỏa sáng trong đêm bán kết, chung kết đã đưa Minh Khắc cán đích á vương 1 Man of the Year 2022. 

Minh Khắc xuất sắc đoạt ngôi Á vương 1 Man of the Year 2022 - Ảnh 6
 Minh Khắc ghi điểm với trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ Thánh Gióng, anh cũng chọn sở trường ca hát để thể hiên tại đêm thi tài năng - Ảnh: Internet

 Minh Khắc xuất sắc đoạt ngôi Á vương 1 Man of the Year 2022 - Ảnh 7

Trước thềm chung kết, Minh Khắc có tâm sự rằng do lịch trình dày đặc cùng với sự thay đổi thời tiết, khác biệt về ẩm thực nên anh có sụt 2 kg, nhưng tất cả những điều đó không làm lung lay ý chí của ngựa chiến - quý ông Minh Khắc. 

Với danh hiệu á vương 1, Minh Khắc cũng góp phần củng cố vị thế của dải sash Việt trên đấu trường nam vương. Xứng tầm cường quốc khó ai có thể sánh bằng. 

Xa vợ nửa vòng trái đất, 'vua cá Koi' nhớ quay quắt và bày tỏ tấm chân tình đầy mùi mẫn

Xa vợ nửa vòng trái đất, 'vua cá Koi' nhớ quay quắt và bày tỏ tấm chân tình đầy mùi mẫn

Mỗi ngày, đại gia Thắng Ngô đều đăng ảnh vợ cho đỡ thương đỡ nhớ. Còn gửi đến cô những câu nói ngọt ngào trong thời gian xa nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Minh Khắc Nam Vương Man of the Year

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 48 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 1 giờ 57 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh