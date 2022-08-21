Sau khi thông báo kết hôn, Anh Tú - Diệu Nhi đang chuẩn bị cho hôn lễ, đã gửi thiệp mời đến bạn bè, đồng nghiệp.

Trưa ngày 21/8, nam diễn viên Anh Tú gây chấn động mạng xã hội khi chia sẻ bức ảnh cô bạn gái Diệu Nhi cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn cùng dòng trạng thái: "Trên tay Trần Thị Diệu Nhi đang là Giấy Chứng Nhận Kết Hôn với Bùi Anh Tú".

Cặp đôi đã bên nhau 7 năm nhưng luôn giấu kín chuyện tình cảm nên việc họ công khai kết hôn nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Bức ảnh gây chấn động mạng xã hội của Anh Tú - Diệu nhi ( Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, ngay sau đó, theo xác nhận của quản lý Diệu Nhi, cặp đôi đã đăng ký kết hôn từ tháng 10/2019 tại Hà Nội chứ không phải bây giờ mới đăng kí kết hôn, và đến hiện tại cả 2 đã là vợ chồng chính thức được 3 năm.

Diệu Nhi và Anh Tú đã là vợ chồng 3 năm - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nam diễn viên Anh Tú cũng cho biết hiện tại cả 2 đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho đám cưới. Thiệp mời của cặp đôi cũng đã được gửi tới bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Vậy là sau 1 chặng đường dài cuối cùng Anh Tú và Diệu Nhi cũng chính thức trở thành vợ chồng và công khai tình cảm trước công chúng.

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