Quản lí xác nhận Anh Tú - Diệu Nhi đã kết hôn từ 3 năm trước, hiện đang chuẩn bị tổ chức đám cưới

Hậu trường 21/08/2022 19:49

Sau khi thông báo kết hôn, Anh Tú - Diệu Nhi đang chuẩn bị cho hôn lễ, đã gửi thiệp mời đến bạn bè, đồng nghiệp.

Trưa ngày 21/8, nam diễn viên Anh Tú gây chấn động mạng xã hội khi chia sẻ bức ảnh cô bạn gái Diệu Nhi cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn cùng dòng trạng thái: "Trên tay Trần Thị Diệu Nhi đang là Giấy Chứng Nhận Kết Hôn với Bùi Anh Tú".

Cặp đôi đã bên nhau 7 năm nhưng luôn giấu kín chuyện tình cảm nên việc họ công khai kết hôn nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Quản lí xác nhận Anh Tú - Diệu Nhi đã kết hôn từ 3 năm trước, hiện đang chuẩn bị tổ chức đám cưới - Ảnh 1
Bức ảnh gây chấn động mạng xã hội của Anh Tú - Diệu nhi ( Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, ngay sau đó, theo xác nhận của quản lý Diệu Nhi, cặp đôi đã đăng ký kết hôn từ tháng 10/2019 tại Hà Nội chứ không phải bây giờ mới đăng kí kết hôn, và đến hiện tại cả 2 đã là vợ chồng chính thức được 3 năm.

Quản lí xác nhận Anh Tú - Diệu Nhi đã kết hôn từ 3 năm trước, hiện đang chuẩn bị tổ chức đám cưới - Ảnh 2
Diệu Nhi và Anh Tú đã là vợ chồng 3 năm - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nam diễn viên Anh Tú cũng cho biết hiện tại cả 2 đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho đám cưới. Thiệp mời của cặp đôi cũng đã được gửi tới bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Vậy là sau 1 chặng đường dài cuối cùng Anh Tú và Diệu Nhi cũng chính thức trở thành vợ chồng và công khai tình cảm trước công chúng.

HOT: Diệu Nhi - Anh Tú chính thức kết hôn, chuyện tình lâu năm đã có cái kết đầy viên mãn

HOT: Diệu Nhi - Anh Tú chính thức kết hôn, chuyện tình lâu năm đã có cái kết đầy viên mãn

Một đám cưới thế kỷ của showbiz Việt sắp sửa được diễn ra!

Xem thêm
Từ khóa:   Anh Tú - Diệu Nhi Anh Tú - Diệu Nhi kết hôn sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 49 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 1 giờ 58 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh