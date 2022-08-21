Xa vợ nửa vòng trái đất, 'vua cá Koi' nhớ quay quắt và bày tỏ tấm chân tình đầy mùi mẫn

Hậu trường 21/08/2022 20:42

Mỗi ngày, đại gia Thắng Ngô đều đăng ảnh vợ cho đỡ thương đỡ nhớ. Còn gửi đến cô những câu nói ngọt ngào trong thời gian xa nhau.

Vừa qua, được biết doanh nhân Thắng Ngô đã bay sang Mỹ hội ngộ cùng vợ - ca sĩ Hà Thanh Xuân. Tại xứ sở cờ hoa, cặp đôi thường xuyên đăng ảnh và những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. 

Tuy nhiên vì tính chất công việc, "vua cá Koi" đành tạm xa vợ và bay về Việt Nam để giải quyết công việc, còn Hà Thanh Xuân vẫn ở lại Mỹ tiếp tục cho các show diễn. 

Xa vợ dài ngày, đại gia Thắng Ngô không ngừng thể hiện nỗi nhớ gửi đến người thương. Mỗi ngày, nam doanh nhân lục ảnh cũ trong chuyến du lịch ở Mỹ và các địa điểm danh lam thắng cảnh tại Việt Nam mà hai vợ chồng từng đi để đỡ thương đỡ nhớ bà xã.

Xa vợ nửa vòng trái đất, 'vua cá Koi' nhớ quay quắt và bày tỏ tấm chân tình đầy mùi mẫn - Ảnh 1
Xa vợ nửa vòng trái đất, 'vua cá Koi' nhớ quay quắt và bày tỏ tấm chân tình đầy mùi mẫn - Ảnh 2
Xa vợ nửa vòng trái đất, 'vua cá Koi' nhớ quay quắt và bày tỏ tấm chân tình đầy mùi mẫn - Ảnh 3
"Vua cá Koi" thường xuyên đăng ảnh vợ để thể hiện nỗi nhớ. Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ thế, Thắng Ngô còn miệt mài nhấn "like" và thả tim cho hình ảnh hay status của vợ. Như mới đây, khi nữ ca sĩ khoe ảnh bay show, nam danh nhân liền để lại bình luận ngọt như mía lùi: "Chúc vợ yêu có chuyến bay an toàn nha". Qua cách xưng hô cũng đủ hiểu anh trân quý vợ cỡ nào.

Xa vợ nửa vòng trái đất, 'vua cá Koi' nhớ quay quắt và bày tỏ tấm chân tình đầy mùi mẫn - Ảnh 4
Xa vợ nửa vòng trái đất, 'vua cá Koi' nhớ quay quắt và bày tỏ tấm chân tình đầy mùi mẫn - Ảnh 5
Trong mỗi bài đăng của vợ, anh đều "thả tim" và nhắn nhủ đầy ngọt ngào. Ảnh: Chụp màn hình

Đầu tháng 5 vừa qua, "vua cá Koi" và Hà Thanh Xuân trở thành cái tên được chú ý trên các diễn đàn, trang mạng xã hội. Đám cưới của họ bên cạnh những lời chúc mừng, đồng thời cũng hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Nguyên nhân đến từ việc dân tình phát hiện cách đây 2 năm, nam doanh nhân vẫn còn xuất hiện trên một chương trình truyền hình nói những lời "ngôn tình", chia sẻ sự cảm kích trước những hy sinh của người vợ cũ. Vậy mà giờ đây, nam đại gia này đã sánh đôi bên người mới trẻ đẹp.

Nhiều người săm soi khoảng cách tuổi tác giữa hai người, việc cặp đôi mới gặp mặt từ tháng Ba nhưng đến tháng Năm đã làm đám cưới… khiến Hà Thanh Xuân bị nghi ngờ là “tiểu tam” chen chân vào gia đình doanh nhân Thắng Ngô.

Trước nghi vấn "giàu đổi bạn, sang đổi vợ", Thắng Ngô khẳng định, mình và vợ cũ chia tay văn minh. Ngoài chu cấp tiền cho con hàng tháng, nam doanh nhân cũng để vợ cũ đứng tên vận hành trang trại cá Koi do bản thân gây dựng bao năm và nhiều tài sản khác.

Sau đó, chính vợ cũ của "vua cá Koi" cũng lên tiếng phủ nhận Hà Thanh Xuân là người thứ 3, cho biết cuộc hôn nhân đổ vỡ do hai người trong cuộc không tìm được tiếng nói chung.

Bị chê liên tục khoe vợ trẻ mà quên con, 'vua cá Koi' gay gắt: 'Đừng động đến con tôi'

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Doanh nhân Thắng Ngô giận dữ đáp trả khi bị đụng chạm đến chuyện riêng tư.

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Từ khóa:   vua cá Koi Hà Thanh Xuân Thắng Ngô

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