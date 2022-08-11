Bị chê liên tục khoe vợ trẻ mà quên con, 'vua cá Koi' gay gắt: 'Đừng động đến con tôi'

Hậu trường 11/08/2022 12:17

Doanh nhân Thắng Ngô giận dữ đáp trả khi bị đụng chạm đến chuyện riêng tư.

Sau đám cưới diễn ra vào tháng 5/2022, "vua cá Koi" và ca sĩ Hà Thanh Xuân đang tận hưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc. Được biết, thời gian qua doanh nhân U50 đã bay sang Mỹ để hội ngộ cùng vợ, vì Hà Thanh Xuân chủ yếu hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại. Cả hai chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, mặc kệ những lời bàn tán không hay.

Mới đây nhất, đại gia Thắng Ngô tiết lộ vật phẩm Hà Thanh Xuân chuẩn bị cho chồng khi xa nhau, doanh nhân 7X kể: "Vợ lo mình đói nên gói cho ít thực phẩm mang theo. Nửa đêm sực nhớ, nhờ các em nấu gói mì mà cả khu nhốn nháo hỏi thăm".

Bị chê liên tục khoe vợ trẻ mà quên con, 'vua cá Koi' gay gắt: 'Đừng động đến con tôi' - Ảnh 1
"Vua cá Koi" hạnh phúc khi được vợ quan tâm từng chút một. Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về hôn nhân viên mãn của "vua cá Koi" khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, câu chuyện vui bỗng chuyển hướng khi xuất hiện một số bình luận tiêu cực.

Người mắng Thắng Ngô là "chồng đểu" và mang sự sống chết ra mỉa mai, kẻ lại nhắc ông xã Hà Thanh Xuân nên chia sẻ nhiều hơn về con cái...

Ngay lập tức, Thắng Ngô đã đáp trả với lời lẽ gay gắt: "Đừng động đến con tôi. Cút!"; "Lôi chuyện con cái của người khác ra nói cũng là một hành động côn đồ, vô văn hoá."

Bị chê liên tục khoe vợ trẻ mà quên con, 'vua cá Koi' gay gắt: 'Đừng động đến con tôi' - Ảnh 2
Bị chê liên tục khoe vợ trẻ mà quên con, 'vua cá Koi' gay gắt: 'Đừng động đến con tôi' - Ảnh 3
Bị chê liên tục khoe vợ trẻ mà quên con, 'vua cá Koi' gay gắt: 'Đừng động đến con tôi' - Ảnh 4
Đại gia Thắng Ngô không ngại đáp trả những người đụng chạm đến chuyện đời tư. Ảnh: Chụp màn hình

Bình luận của "Vua cá Koi" đã nhận được nhiều sự đồng tình và ủng hộ của cư dân mạng. Nhiều người cũng lên tiếng bênh vực nam doanh nhân và cho rằng đây là chuyện riêng tư của anh, tốt nhất người ngoài không nên xen vào.

Bị chê liên tục khoe vợ trẻ mà quên con, 'vua cá Koi' gay gắt: 'Đừng động đến con tôi' - Ảnh 5
"Vua cá Koi" và vợ trẻ - ca sĩ Hà Thanh Xuân. Ảnh: FBNV

Sau đám cưới được tổ chức vào đầu tháng 5 vừa qua, "vua cá Koi" và Hà Thanh Xuân hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Nguyên nhân đến từ việc dân tình phát hiện cách đây 2 năm, nam doanh nhân vẫn còn xuất hiện trên một chương trình truyền hình nói những lời "ngôn tình", chia sẻ sự cảm kích trước những hy sinh của người vợ cũ. Vậy mà giờ đây, nam đại gia này đã sánh đôi bên người mới trẻ đẹp.

Nhiều người săm soi khoảng cách tuổi tác giữa hai người, việc cặp đôi mới gặp mặt từ tháng Ba nhưng đến tháng Năm đã làm đám cưới… khiến Hà Thanh Xuân bị nghi ngờ là “tiểu tam” chen chân vào gia đình doanh nhân Thắng Ngô.

Trước nghi vấn "giàu đổi bạn, sang đổi vợ", Thắng Ngô khẳng định, mình và vợ cũ chia tay văn minh. Ngoài chu cấp tiền cho con hàng tháng, nam doanh nhân cũng để vợ cũ đứng tên vận hành trang trại cá Koi do bản thân gây dựng bao năm và nhiều tài sản khác.

Sau đó, chính vợ cũ của "vua cá Koi" cũng lên tiếng phủ nhận Hà Thanh Xuân là người thứ 3, cho biết cuộc hôn nhân đổ vỡ do hai người trong cuộc không tìm được tiếng nói chung.

 

'Vua cá Koi' lộ vẻ ngoài già chát khi đứng cạnh Lam Trường dù nhỏ tuổi hơn

'Vua cá Koi' lộ vẻ ngoài già chát khi đứng cạnh Lam Trường dù nhỏ tuổi hơn

Đứng cạnh "ông chú trẻ mãi không già" của showbiz Việt, "vua cá Koi" vô tình để lộ dấu hiệu tuổi tác, như đàn anh dù kém nam ca sĩ 1 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   vua cá Koi Hà Thanh Xuân Thắng Ngô

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 25 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 25 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 55 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An