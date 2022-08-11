Bị chê liên tục khoe vợ trẻ mà quên con, 'vua cá Koi' gay gắt: 'Đừng động đến con tôi'

Mới đây nhất, đại gia Thắng Ngô tiết lộ vật phẩm Hà Thanh Xuân chuẩn bị cho chồng khi xa nhau, doanh nhân 7X kể: "Vợ lo mình đói nên gói cho ít thực phẩm mang theo. Nửa đêm sực nhớ, nhờ các em nấu gói mì mà cả khu nhốn nháo hỏi thăm".

Sau đám cưới diễn ra vào tháng 5/2022, " vua cá Koi " và ca sĩ Hà Thanh Xuân đang tận hưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc. Được biết, thời gian qua doanh nhân U50 đã bay sang Mỹ để hội ngộ cùng vợ, vì Hà Thanh Xuân chủ yếu hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại. Cả hai chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, mặc kệ những lời bàn tán không hay.

Người mắng Thắng Ngô là "chồng đểu" và mang sự sống chết ra mỉa mai, kẻ lại nhắc ông xã Hà Thanh Xuân nên chia sẻ nhiều hơn về con cái...

Chia sẻ về hôn nhân viên mãn của "vua cá Koi" khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, câu chuyện vui bỗng chuyển hướng khi xuất hiện một số bình luận tiêu cực.

Ngay lập tức, Thắng Ngô đã đáp trả với lời lẽ gay gắt: "Đừng động đến con tôi. Cút!"; "Lôi chuyện con cái của người khác ra nói cũng là một hành động côn đồ, vô văn hoá."

Đại gia Thắng Ngô không ngại đáp trả những người đụng chạm đến chuyện đời tư. Ảnh: Chụp màn hình

Bình luận của "Vua cá Koi" đã nhận được nhiều sự đồng tình và ủng hộ của cư dân mạng. Nhiều người cũng lên tiếng bênh vực nam doanh nhân và cho rằng đây là chuyện riêng tư của anh, tốt nhất người ngoài không nên xen vào.

"Vua cá Koi" và vợ trẻ - ca sĩ Hà Thanh Xuân. Ảnh: FBNV

Sau đám cưới được tổ chức vào đầu tháng 5 vừa qua, "vua cá Koi" và Hà Thanh Xuân hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Nguyên nhân đến từ việc dân tình phát hiện cách đây 2 năm, nam doanh nhân vẫn còn xuất hiện trên một chương trình truyền hình nói những lời "ngôn tình", chia sẻ sự cảm kích trước những hy sinh của người vợ cũ. Vậy mà giờ đây, nam đại gia này đã sánh đôi bên người mới trẻ đẹp.

Nhiều người săm soi khoảng cách tuổi tác giữa hai người, việc cặp đôi mới gặp mặt từ tháng Ba nhưng đến tháng Năm đã làm đám cưới… khiến Hà Thanh Xuân bị nghi ngờ là “tiểu tam” chen chân vào gia đình doanh nhân Thắng Ngô.

Trước nghi vấn "giàu đổi bạn, sang đổi vợ", Thắng Ngô khẳng định, mình và vợ cũ chia tay văn minh. Ngoài chu cấp tiền cho con hàng tháng, nam doanh nhân cũng để vợ cũ đứng tên vận hành trang trại cá Koi do bản thân gây dựng bao năm và nhiều tài sản khác.

Sau đó, chính vợ cũ của "vua cá Koi" cũng lên tiếng phủ nhận Hà Thanh Xuân là người thứ 3, cho biết cuộc hôn nhân đổ vỡ do hai người trong cuộc không tìm được tiếng nói chung.