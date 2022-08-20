Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My từ lâu đã là cặp đôi nhận được sự chú ý đặc biệt từ truyền thông. Cả 2 chưa từng khoe mẽ hay đăng ảnh ồn ào lên trang cá nhân nhưng lại thường bị bắt gặp ở các sự kiện hay khoảnh khắc đi chơi cùng nhau trên phố. Nàng WAGs của làng bóng Việt tất nhiên cũng sở hữu profile xịn sò và sở hữu nhan sắc "không phải dạng vừa".

Ngoài những cuộc đua về nhan sắc của mỹ nhân Việt, hành trình tìm ra chủ nhân vòng eo nhỏ nhất Vbiz bấy lâu vẫn thu hút sự quan tâm từ khán giả. "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh từng khiến fan mê mẩn vì vòng 2 thon gọn đến khó tin, cô sở hữu vòng eo "con kiến" 56 cm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vòng eo của Ngọc Trinh cũng thay đổi theo cân nặng của cô nàng, nhưng chưa khi nào người đẹp xuất hiện với vòng eo vượt quá 60. Cùng ngắm nhìn những mỹ nhân showbiz cạnh tranh số đo vòng eo siêu nhỏ với Ngọc Trinh.

Doãn Hải My được nhiều người biết tới hơn sau khi lọt vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, bạn gái Đoàn Văn Hậu còn gây ấn tượng bởi vòng eo con kiến chỉ vỏn vẹn 55 cm.

Thậm chí, vì số đo vòng eo quá nhỏ nên người đẹp sinh năm 2001 từng khiến mẹ ruột phải hoang mang, hiểu lầm. Cô kể: "Mẹ Mai bảo là, eo con trông như chỉnh ý. Em phải đính chính lại ngay vì em không có bóp ảnh. Eo con 55, chỉnh nữa thì ghê lắm trời!". Qua đó, Doãn Hải My cũng khẳng định cô không chỉnh sửa ảnh hay bóp eo quá mức giống như nhiều người hiểu lầm.

Vì số đo vòng eo quá nhỏ nên người đẹp sinh năm 2001 từng khiến mẹ ruột phải hoang mang, hiểu lầm - Ảnh: Internet

Body của cô nàng càng ngày càng đẹp lên. Vòng eo càng ngày càng thon gọn - Ảnh: Internet

Vòng eo thon gọn nhưng nổi cộm sọc bụng săn chắc gây mê fans khi mặc áo tắm - Ảnh: Internet

Để sở hữu vòng eo thắt rõ này, ngoài do cơ địa được thừa hưởng từ bố mẹ, Doãn Hải My đã xây dựng ý thức giữ được cơ thể khỏe mạnh nhờ vào việc tập gym khi chỉ mới 15 tuổi. Bên cạnh đó, cô kết hợp chế độ ăn uống hợp lý và uống sữa tăng chiều cao để có được đôi chân dài miên man như hiện tại. Ngoài ra, chạy bộ và bơi lội cũng là hai bộ môn được người đẹp sinh năm 2001 ưa thích và thường xuyên tập luyện.

Á hậu Phương Nhi

Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, có số đo 3 vòng: 80-57-88 cm, cô là người đẹp có vòng eo nhỏ nhất cuộc thi. Với chiều cao 1m70, vòng eo không chút mỡ thừa giúp Phương Nhi tự tin khoe dáng trong những bộ bikini hai mảnh hay đầm dạ hội lộng lẫy.

Vòng eo không chút mỡ thừa giúp Phương Nhi tự tin khoe dáng trong những bộ bikini hai mảnh - Ảnh: Internet

Trước khi đến với cuộc thi nhan sắc, Phương Nhi bày tỏ cô chưa từng biết đi giày cao gót và rất nhút nhát trước đám đông - Ảnh: Internet

Trước khi đến với cuộc thi nhan sắc, Phương Nhi bày tỏ cô chưa từng biết đi giày cao gót và rất nhút nhát trước đám đông. Tuy nhiên, sau nhiều tháng chinh phục các thử thách, Phương Nhi dần phá bỏ giới hạn của bản thân. Cô tự tin catwalk trên giày cao gót 15 cm, tạo dáng quyến rũ khi chụp hình hay thuyết trình tiếng Anh để bày tỏ quan điểm của bản thân.

Khuôn mặt thanh thoát cùng hình thể đẹp giúp Phương Nhi được nhiều fan đặt cho biệt danh "thần tiên tỷ tỷ" - Ảnh: Internet

Khuôn mặt thanh thoát cùng hình thể đẹp giúp Phương Nhi được nhiều fan đặt cho biệt danh "thần tiên tỷ tỷ".

Ca sĩ Han Sara

Vòng eo của Han Sara dừng lại ở con số 50,5cm khiến nhiều người ngỡ ngàng. nữ ca sĩ còn chụp ảnh khoe cận body săn chắc, không mỡ thừa cực mlem mlem. Từng bị nhắc nhở vì cơ thể quá gầy, Han Sara cho biết cô vẫn ăn uống đầy đủ và giữ sức khoẻ ổn định chứ không ép cân như mọi người nghĩ.

Vòng eo của Han Sara dừng lại ở con số 50,5cm khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh: Internet

Người đẹp có thể tập boxing 5 tiếng/ngày mà không thấy chán, gập bụng 200 cái mỗi ngày để sở hữu vòng hai săn chắc. Đồng thời, Han Sara cũng tiết lộ cơ địa eo nhỏ cũng là lý do giúp cô sở hữu vòng eo thắt rõ như vậy.

Han Sara cũng tiết lộ cơ địa eo nhỏ cũng là lý do giúp cô sở hữu vòng eo thắt rõ như vậy - Ảnh: Internet

Chính bởi vòng eo "quá đỉnh" của mình, Han Sara rất ưa chuộng các mẫu áo cắt xẻ và chăm diện crop top để khoe triệt để vòng 2. Về cơ địa, nữ ca sĩ vốn đã nhỏ con, mảnh mai, kèm với việc siêng năng tập luyện thể dục thể thao nên Han Sara dễ dàng kiểm soát được vòng eo của mình.

Ca sĩ Du Uyên

Du Uyên cũng nổi tiếng là mỹ nhân gợi cảm và sở hữu vòng eo siêu nhỏ của showbiz Việt. Trong những chia sẻ trên trang cá nhân, Du Uyên tiết lộ vòng eo của cô chỉ 53 cm sau một thời gian tập gym và ăn eatclean.

Du Uyên cũng nổi tiếng là mỹ nhân gợi cảm và sở hữu vòng eo siêu nhỏ của showbiz Việt - Ảnh: Internet

Du Uyên chia sẻ để có được vóc dáng chuẩn với số đo 3 vòng 78 - 53 - 87, suốt 4 tháng nghỉ dịch, nữ ca sĩ đã thực hiện chế độ eat clean (ưu tiên thực phẩm xanh, hạn chế gia vị), chủ yếu nạp năng lượng từ thịt trắng, rau củ quả, yến mạch và trái cây tốt cho sức khỏe và sắc đẹp. Thậm chí Du Uyên từng đặt ra mục tiêu giảm xuống 39 kg để vóc dáng đẹp nhất khi quay MV.

Để sở hữu vòng eo con kiến như vậy, Du Uyên đã phải tập thể dục mỗi ngày, uống nhiều nước, ăn nhiều rau củ quả - Ảnh: Internet

"Vì chị rất thích ốm nên chị đã từ bỏ vô số sở thích ăn uống của mình, ví dụ bánh ngọt, tất cả các loại nước ngọt... Dù rất thèm nhưng mỗi lần nhìn thấy chị đều tư nhủ không được ăn, không được uống nó, nó sẽ làm mình lão hóa nhanh và mập lên, sẽ không đẹp. Vì ở tuổi của chị chị rất dễ bị mập lên và lão hóa", tình cũ Đạt G cho hay.