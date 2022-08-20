Màn cầu hôn LGBT nữ - nữ khiến Trấn Thành và dàn cố vấn bật khóc vì xúc động

Tập cuối của Người ấy là ai phát sóng tối 19/8, người ngồi ghế nóng không phải là phái nữ như thường lệ mà thay vào đó là sự xuất hiện của "soái ca" Hồng Thái cùng 5 "bóng hồng" xinh đẹp, tài năng là Thìn Bùi, Anh Thư, Uyển Chi, Vy Thỏ và Minh Minh. Cuối cùng, nam chính đã thành công "chốt đơn" cô nàng Vy Thỏ. Cặp đôi nắm tay nhau ra về trong sự chúc phúc của mọi người. Bên cạnh hành trình đi tìm tình yêu của chàng trai thì màn lộ diện của một trong những cô gái có mặt trên sân khấu đã khiến MC Trấn Thành và dàn cố vấn bất ngờ đến xúc động.

Minh Minh bộc bạch: "Bản thân tôi thuộc cộng đồng LGBT + (đồng tính, song tính và chuyển giới - PV) nên có rất nhiều điều khó nói, phải cất giữ trong lòng. Tôi cũng chỉ mới "come out" (công khai giới tính - PV) trong năm nay thôi. May mắn là tôi và bạn gái được mọi người chấp nhận và ủng hộ".

Theo đó, Minh Minh là cô gái tiếp theo bước đến phần lộ diện. Đến Trấn Thành cũng phải nói rằng ca này rất khó đoán vì trước đó đã có một màu đỏ, một màu xanh và một màu tím lần lượt ra về. Cả ban cố vấn đều lựa chọn màu tím cho cô nàng. Đúng như dự đoán, Minh Minh xuất hiện khi cô đang màu tím và đã có một nửa kia.

Minh Minh tiết lộ bạn gái của mình không thuộc cộng đồng LGBT+ mà là "một cô gái thuần túy từ ngoại hình đến tính cách". Hai người đến với nhau bằng việc kết bạn trên mạng xã hội. Sau thời gian trò chuyện, cả hai quyết định đi đến mối quan hệ nghiêm túc. Khi mọi người tò mò về danh tính của "nàng thơ" nắm giữ trái tim Minh Minh thì Anh Thư - cô gái bị loại trong vòng đầu tiên của chương trình - bước ra.

Minh Minh xuất hiện khi cô đang màu tím và đã có một nửa kia - Ảnh: Internet

Siêu mẫu Minh Tú cho biết cô đã "nổi da gà" vì quá bất ngờ trước sự sắp xếp của chương trình. Anh Thư tâm sự cô không quan tâm nhiều đến vấn đề giới tính mà tin vào tình yêu "sét đánh" và trân quý cảm giác "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Cô cũng gửi lời cảm ơn đến đấng sinh thành vì đã tin tưởng, ủng hộ chuyện tình của mình.

Cô nàng cũng chia sẻ: "Trước giờ, bạn gái thể hiện tình cảm với em rất nhiều, ngược lại em rất ít thể hiện. Cùng là con gái với nhau, ai cũng muốn được một người quỳ xuống để cầu hôn mình. Em đã được rồi thì bây giờ…".

vừa dứt lời Anh Thư liền quỳ xuống cầu hôn Minh Minh: "Chị có muốn trọn đời trọn kiếp này ở bên em không?". Và hạnh phúc hơn cả, Minh Minh lập tức đồng ý.

Màn cầu hôn của 2 nhân vật nữ tại sân khấu Người ấy là ai - Ảnh: Internet

Chứng kiến khoảnh khắc có 1-0-2 tại sân khấu Người ấy là ai, nhiều thành viên trong dàn cố vấn vô cùng xúc động và bật khóc. MC Trấn Thành cố giữ bình tĩnh và lấy tay lau nước mắt.

Nhiều thành viên trong dàn cố vấn vô cùng xúc động và bật khóc - Ảnh: Internet

Có mặt trong chương trình, mẹ của Anh Thư cũng bật khóc, chia sẻ: "Thú thật lúc đầu, tôi có hơi đau khi con nói đang yêu một người chị. Tuy nhiên, tôi cấm cản, gạt đi tình cảm của hai đứa thì cũng không được. Người đau đầu tiên sẽ là con mình vì nó sẽ không hạnh phúc. Cho nên, tôi đã đón nhận sự thật!".

Mẹ của Anh Thư cũng bật khóc khi chứng kiến khoảnh khắc này - Ảnh: Internet

Chứng kiến màn cầu hôn ấn tượng này, siêu mẫu Minh Tú cho rằng câu chuyện sẽ truyền cảm hứng, động lực cho những người thuộc cộng đồng LGBT+.