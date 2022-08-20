Chuyện tình Matt Liu, Hương Giang kết thúc, CĐM khui lại loạt câu nói “xuyên tim” mà chàng CEO dành cho bạn gái cũ: Ngôn tình để làm gì rồi vẫn bỏ nhau?

Ngay sau khi có thông báo chia tay, các fan lần lượt "đào lại" những lời ngôn tình ngọt lịm tim mà Matt Liu dành cho Hương Giang. Nổi tiếng là một CEO lãng tử, Matt Liu khiến các fan xuýt xoa vì những lời đường mật từng dành cho nữ nghệ sĩ. Những câu nói của Matt Liu đã từng khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng, dân tình xuýt xoa vì quá ngọt ngào.

Tối hôm qua (19/8), mạng xã hội rần rần trước thông tin Hương Giang và Matt Liu xác nhận chia tay "mỗi người một ngã rẻ". Bắt đầu quen biết từ tháng 8/2020, trong chương trình “Người ấy là ai?”, Hương Giang – Matt Liu lun thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả, trải qua vô vàn thị phi cùng tin đồn quen nhau để PR. Vậy nhưng, sau 2 năm nên duyên, cả 2 quyết định đường ai nấy đi.

Đọc lại những phát ngôn bá đạo ngày ấy, các fan đều cảm thấy vô cùng nuối tiếc cho chuyện tình 2 người. Nói với nhau những lời này để làm gì khi cuối cùng vẫn bỏ nhau?

"Cá tính của anh là một người thích sự cẩn trọng. Cẩn trong cẩn thận không để em bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Trọng trong luôn coi trọng em.

"Em à, anh không phải là người Việt nhưng câu nói này vô cùng quan trọng nên anh sẽ dùng tiếng Việt để em cảm nhận rõ nhất sự chân thành của anh."

"Nếu em chọn anh thì em không cần hỏi anh đang ở đâu nữa. Vì anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em"

"Anh đến để tìm Hương Giang"

"Em nói cho bố mẹ em biết về Giang hết rồi, Bố mẹ bảo "cố lên"."

"Em à, cuối cùng gặp được nhau là do ý trời, nhưng có thể ở cạnh nhau hay không vẫn là do ý em. Cảm ơn em vì đã chọn anh"

Có thể thấy trong khoảng thời gian yêu nhau, Matt Liu đã dành cho Hương Giang rất nhiều tình cảm và sự trân trọng. Hai người cũng chia tay nhau trong hòa bình, vẫn hứa sẽ luôn quan tâm và ủng hộ nhau trên con đường phía trước.