Chuyện tình Matt Liu, Hương Giang kết thúc, CĐM khui lại loạt câu nói “xuyên tim” mà chàng CEO dành cho bạn gái cũ: Ngôn tình để làm gì rồi vẫn bỏ nhau?

Hậu trường 20/08/2022 12:21

Tuyển tập những câu nói ngọt thấu chân răng của Matt Liu dành cho Hương Giang trước đỗ vỡ: "Nếu em chọn anh thì em không cần hỏi anh đang ở đâu nữa. Vì anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em"

Tối hôm qua (19/8), mạng xã hội rần rần trước thông tin Hương GiangMatt Liu xác nhận chia tay "mỗi người một ngã rẻ". Bắt đầu quen biết từ tháng 8/2020, trong chương trình “Người ấy là ai?”, Hương Giang – Matt Liu lun thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả, trải qua vô vàn thị phi cùng tin đồn quen nhau để PR. Vậy nhưng, sau 2 năm nên duyên, cả 2 quyết định đường ai nấy đi.

Chuyện tình Matt Liu, Hương Giang kết thúc, CĐM khui lại loạt câu nói “xuyên tim” mà chàng CEO dành cho bạn gái cũ: Ngôn tình để làm gì rồi vẫn bỏ nhau? - Ảnh 1
Hương Giang thông báo tin trên trang cá nhân (Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang)
Chuyện tình Matt Liu, Hương Giang kết thúc, CĐM khui lại loạt câu nói “xuyên tim” mà chàng CEO dành cho bạn gái cũ: Ngôn tình để làm gì rồi vẫn bỏ nhau? - Ảnh 2
Cặp đôi nên duyên trong "Người Ấy Là Ai" (Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang) 

Ngay sau khi có thông báo chia tay, các fan lần lượt "đào lại" những lời ngôn tình ngọt lịm tim mà Matt Liu dành cho Hương Giang. Nổi tiếng là một CEO lãng tử, Matt Liu khiến các fan xuýt xoa vì những lời đường mật từng dành cho nữ nghệ sĩ. Những câu nói của Matt Liu đã từng khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng, dân tình xuýt xoa vì quá ngọt ngào.

Chuyện tình Matt Liu, Hương Giang kết thúc, CĐM khui lại loạt câu nói “xuyên tim” mà chàng CEO dành cho bạn gái cũ: Ngôn tình để làm gì rồi vẫn bỏ nhau? - Ảnh 3

Đọc lại những phát ngôn bá đạo ngày ấy, các fan đều cảm thấy vô cùng nuối tiếc cho chuyện tình 2 người. Nói với nhau những lời này để làm gì khi cuối cùng vẫn bỏ nhau?

"Cá tính của anh là một người thích sự cẩn trọng. Cẩn trong cẩn thận không để em bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Trọng trong luôn coi trọng em.

 "Em à, anh không phải là người Việt nhưng câu nói này vô cùng quan trọng nên anh sẽ dùng tiếng Việt để em cảm nhận rõ nhất sự chân thành của anh." 

"Nếu em chọn anh thì em không cần hỏi anh đang ở đâu nữa. Vì anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em"

"Anh đến để tìm Hương Giang"

"Em nói cho bố mẹ em biết về Giang hết rồi, Bố mẹ bảo "cố lên"."

"Em à, cuối cùng gặp được nhau là do ý trời, nhưng có thể ở cạnh nhau hay không vẫn là do ý em. Cảm ơn em vì đã chọn anh"

Nóng: Hương Giang xác nhận chia tay Matt Liu, phản ứng của đàng trai gây ngỡ

Có thể thấy trong khoảng thời gian yêu nhau, Matt Liu đã dành cho Hương Giang rất nhiều tình cảm và sự trân trọng. Hai người cũng chia tay nhau trong hòa bình, vẫn hứa sẽ luôn quan tâm và ủng hộ nhau trên con đường phía trước. 

Matt Liu tiếp tục có động thái 'cực phũ' giữa nghi vấn chia tay Hương Giang, CĐM thêm lí do để dự đoán cặp đôi đã đường ai nấy đi

Matt Liu tiếp tục có động thái 'cực phũ' giữa nghi vấn chia tay Hương Giang, CĐM thêm lí do để dự đoán cặp đôi đã đường ai nấy đi

Hành động mới đây của Matt Liu đã khiến dân tình không khỏi hoàng mang, nhiều khán giả dự đoán phải chăng cặp đôi đã chính thức tan vỡ sau thời gian mặn nồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hương Giang - Matt Liu Hương Giang Matt Liu Hương Giang Matt Liu chia tay Hương Giang - Matt Liu chính thức chia tay Matt Liu - Hương Giang kết thúc câu nói ngôn tình

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 2 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 43 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 53 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 37 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 21 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An