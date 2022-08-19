Matt Liu tiếp tục có động thái 'cực phũ' giữa nghi vấn chia tay Hương Giang, CĐM thêm lí do để dự đoán cặp đôi đã đường ai nấy đi

Hành động mới đây của Matt Liu đã khiến dân tình không khỏi hoàng mang, nhiều khán giả dự đoán phải chăng cặp đôi đã chính thức tan vỡ sau thời gian mặn nồng.

Những ngày vừa qua, thông tin Hương Giang và Matt Liu dính nghi vấn lục đục khiến nhiều người xôn xao và chú ý. Nhiều netizen đã đặt nghi vẫn liệu có phải chuyện tình cảm Matt Liu và Hương Giang đã tan vỡ? Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Matt Liu lại khiến dân tình hoang mang khi thay đổi ảnh bìa chụp chung với Hương Giang bằng một hình ảnh khác. Cụ thể, nam CEO chia sẻ: "Chỉ có một thứ quý giá hơn thời gian của chúng ta, và đó là người mà chúng ta chọn để dành nó"

Matt Liu bất ngờ thay đổi ảnh bìa, xóa ảnh có Hương Giang - Ảnh: FBNV Trước đó không lâu, Matt Liu cũng gây chú ý khi đăng tải hai chữ The end (tạm dịch: Kết thúc) đã khiến cho cõi mạng xôn xao bàn tán về chuyện tình cảm của cả hai. Ảnh minh họa: Internet Hiện tại, hành động "phũ phàng" này của Matt Liu khiến cộng đồng mạng không khỏi chú ý. Dưới bài viết netizen cũng tỏ ra ngỡ ngàng, đã có rất nhiều khán giả bày tỏ ý kiến và mong là cả hai vẫn đang hạnh phúc bên nhau.

"Tình yêu khiến người ta quên đi thời gian còn thời gian cũng giống như nước thuỷ chiều lên xuống nên tâm tình của con người cũng biến đổi theo thời gian. Thời gian gây cho ta những nỗi đau trong lòng thì nhất định thời gian sẽ dần dần hàn gắn lại vết thương đó. Hãy ngồi lại bên nhau để thời gian sẽ hàn gắn lại sự hạnh phúc của 2 em nhé MattLiu- Hương Giang" "Ồ nô, anh chị mà chia tay thì sao tôi sao dám tin vào tình iu nựa huhuhu" "Mong là không có chuyện gì xảy ra. Hi vọng 2 anh chị vẫn hạnh phúc" "Qua thấy đang story the end là đã biết rồi, buồn và tiếc cho một cặp đôi rất đẹp" "Mới đu cặp này đc mới đây luôn á=)) hông lẽ chia tay thật sao? Sầu" "Mong anh chị đừng chia tay buồn lắm" Hương Giang và Matt Liu gặp gỡ nhau trong một show hẹn hò vào 2 năm trước. Sau khi kết đôi thành công, cả hai tiếp tục duy trì quan hệ tình cảm. Sau nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, hai năm qua, bạn trai doanh nhân luôn là người đồng hành cũng nữ ca sĩ. Hiện tại, trong khi cộng đồng mạng đang xôn xao, Hương Giang và bạn trai vẫn giữ im lặng.

Nghi vấn Matt Liu và Hương Giang đã đường ai nấy đi? Dòng trạng thái mới của Matt Liu trên trang cá nhân đang nhận được sự quan tâm của toàn cư dân mạng.

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