Cát Phượng lộ gương mặt mệt mỏi, đờ đẫn, khán giả xót xa khi biết lý do "tất cả vì con trai"

Những chia sẻ mới nhất của của Cát Phượng khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Mới đây, Cát Phượng vừa chia sẻ dòng trạng thái thu hút sự chú ý từ khán giả. Theo đó, cô hé lộ việc dù mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng thức vì con trai. Cô bộc bạch: “Buồn ngủ quá đê. Mắt lờ đờ, mở hết lên rồi nhưng phải cố ngồi đợi vậy. Tất cả vì con trai”. Bài viết mới đây của Cát Phượng nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. (Ảnh: FB Nghệ sĩ Cát Phượng) Đính kèm dòng trạng thái, cô còn đăng tải đoạn clip ngắn, cho thấy gương mặt mệt mỏi. Có thể thấy, trải qua những đổ vỡ trong chuyện tình cảm, những tâm sự của cô về cuộc sống khiến cho nhiều người đồng cảm. Động thái này của vợ cũ Thái Hòa khiến cho nhiều người xót xa và để lại bình luận động viên cho cô khi một mình nuôi con.

Trước đó, cô cũng khiến nhiều người bất nhờ khi tuyên bố chuyện bán hàng online để nuôi con khi đăng tải dòng trạng thái: “Chắc sắp tới Cát chạy xe chuyên chở hàng online, giao hàng online kiếm tiền nuôi con. Có ai ủng hộ Cát không?” Bài viết trước đó của Cát Phượng khiến nhiều người xôn xao. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng) Trải qua 2 lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, giờ đây Cát Phượng đang là bà mẹ đơn thân, một mình nuôi con. Được biết, con trai cô nay đã trưởng thành, có chiều cao vượt trội và khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi thành tích học tập đáng nể. Cách đây không lâu, Cát Phượng vô cùng tự hào khi con trai trở thành thủ khoa đầu ra một trường quốc tế.

Con trai Cát Phượng có chiều cao vượt trội và sở hữu thành tích học tập đáng nể. Thời gian trước, Cát Phượng từng tiết lộ về sự đồng hành của chồng cũ trên hành trình nuôi con, cô cho biết: “Anh Hòa hỗ trợ tôi một nửa học phí của Bom. Điều đó khiến tôi đỡ áp lực về kinh tế. Có lúc, anh Hòa đi họp phụ huynh ở trường hay qua nhà đưa Bom đi ăn uống. Trong mắt anh ấy, Bom như thanh niên trưởng thành, có thể cởi mở chia sẻ nhiều vấn đề với nhau. Vì thế, tình cảm của 2 bố con khăng khít lắm”. Cát Phượng được mọi người biết đến là một nữ diễn viên hài, diễn viên kịch và diễn viên điện ảnh. Cô từng kết hôn với diễn viên Thái Hòa và có sinh một đứa con trai. Năm 2006, vợ chồng Cát Phượng ly hôn, Cát Phượng phải một mình nuôi con, cuộc ly hôn của vợ chồng cô làm cho nhiều khán giả hâm mộ hối tiếc. Hiện tại, khi chồng cũ đã hạnh phúc bên gia đình mới thì cô vừa kết thúc mối tình 12 năm với diễn viên Kiều Minh Tuấn. Sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, giờ đây nữ diễn viên tập trung vào công việc và chăm sóc con trai. Diễn viên Cát Phượng

Sau lùm xùm phát ngôn, Cát Phượng tiếp tục dính nghi vấn đụng chạm "dao kéo" Thời gian gần đây, Cát Phượng liên tục dính lùm xùm, thị phi không đáng có. Sau khi lên tiếng xin lỗi vụ Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng, mới đây nữ diễn viên tiếp tục bị "gọi tên" vào nghi vấn "dao kéo".

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