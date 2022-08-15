Sau lùm xùm phát ngôn, Cát Phượng tiếp tục dính nghi vấn đụng chạm "dao kéo"

Năm 2004, Cát Phượng có kết hôn với diễn viên Thái Hòa và có sinh một đứa con trai. Năm 2006, vợ chồng Cát Phượng ly hôn, Cát Phượng phải một mình nuôi con, cuộc ly hôn của vợ chồng cô làm cho nhiều khán giả hâm mộ hối tiếc.

Nghệ sĩ Cát Phượng sinh năm 1970 được biết đến là một diễn viên hài, diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh cố từng đoạt giải Mai Vàng nữ diễn sân khấu được yêu thích nhất.

Kể từ khi chính thức công khai chia tay với Kiều Minh Tuấn, cuộc sống của Cát Phượng đã có nhiều sự thay đổi tích cực. Cô ngày càng trở nên xinh đẹp và tràn đầy sức sống hơn. Hiện tại nữ diễn viên chỉ tập trung vào công việc và chăm sóc quý tử đầu lòng.

Sau đó, nữ diễn viên trải qua mối tình sâu đậm với nam diễn viên Kiều Minh Tuấn, cứ ngỡ sau những thăng trầm trong cuộc sống, cô sẽ có một cái kết đẹp với người yêu kém tuổi. Nhưng mới đây, cả hai đã chính thức thông báo đường ai nấy đi.

Nữ diễn viên được các khán giả dành lời khen cho nhan sắc ngày càng xinh đẹp trẻ trung.

Tuy nhiên mới đây trên trang cá nhân, Cát Phượng không khỏi bức xúc trước ý kiến cho rằng cô đã đụng "dao kéo" trên khuôn mặt. Ngoài ra người đẹp đã khéo léo đáp trả bằng việc thẳng thắn chứng minh diện mạo chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Nữ diễn viên bất ngờ nhận một tin nhắn từ khán giả, tài khoản này cho rằng cô đã đụng chạm "dao ké" vảo bộ phận mũi và cũng không quên để lại nhận xét khiếm nhã.

Một tài khoản người hâm mộ để lại lời khen cho nhan sắc của Cát Phượng hiện tại nhưng lại cho rằng cô đã sửa mũi để nâng cấp nhan sắc.

Đáp trả nghi vấn của người hâm mộ, Cát Phượng cho biết cô chưa từng cắt và nhấn mí mắt: "Nắng xuyên qua lá, còn này là nắng xuyên qua cái cần cổ. Dạ thưa các chị em yêu thương! Cho Cát xin nói hai điều này nè: Mắt của Cát chưa cắt mí nhấn mí ạ, Cát vẫn còn đang dán mí, nên chị em mình có thấy miếng dán mí lồi lên không?".

Đồng thời nữ diễn viên còn thẳng thắn khẳng định sống mũi của cô hoàn toàn không chỉnh sửa: "Còn cái mũi của Cát là mũi tự nhiên, cao tự nhiên không có sửa ạ. Cát hai lần cà cho sóng mũi thấp xuống. Lần ba Cát sẽ chịu đau xíu để cà cho nó thấp nữa. Sỗng mũi cao lận đận đủ đường các chị ạ".

Cát Phượng khoe ảnh cận mặt khẳng định không đụng chạm thẩm mỹ.

Nhiều netizen cho rằng cách ứng xử của Cát Phượng vô cùng văn minh, lịch sự và đã giành nhiều lời khen cho nữ diễn viên. Ngoài ra, nhiều người còn khuyên nữ diễn viên nên để tâm thanh tịnh, cho cuộc sống "dễ thở" hơn, cô không cần phải bận tâm đến những bàn tán của dư luận "ác ý".

Người hâm mộ an ủi, khuyên Cát Phượng hãy sống cho bản thân

Đáng nói, đáp lại lại lời của người này, Cát Phượng nửa đùa nửa thật việc sắp tới cô sẽ "đập hết" và sửa toàn bộ. Nhiều người tỏ ra vui vẻ trước lời tuyên bố "bất lực" này của nữ diễn viên nhưng không ít người cho rằng có thể cô sẽ làm thật và mong cô hãy giữ sức khỏe của mình trước.

Hiện tại, nữ diễn viên đã trông tươi tắn hơn, khi nói về nghiệp diễn, cô cũng đã có những trải lòng về khoảng thời gian đầy khó khăn ấy. Hơn hai mươi năm sống trọn vẹn với nghề diễn viên, dường như Cát Phượng gánh chịu trên đôi vai sự khổ ải nhiều hơn những điều may mắn. Nhưng như là cái nghiệp đã vận vào thân, như bị… bùa mê, như một người tình chỉ chực làm khổ mình, như một đứa con mình phải đeo mang, không ít lần rớt nước mắt với nó nhưng chị vẫn không thể nào rời bỏ. Bởi trong muôn trùng cái khổ lụy đó, vẫn còn lấp lánh những niềm vui cho chị. Nghề diễn đã cho chị cảm giác được sống trong hạnh phúc, để mỗi khi ra đường, đi đến các tỉnh xa, khán giả nhận ra chị, đến nắm tay thăm hỏi chị. Đó chính là động lực để Cát Phượng tiếp tục đeo bám cái khổ của nghề.

Nhan sắc ngày một "lên hương" của nữ diễn viên

Nói về tình yêu, hiện cô chỉ muốn dành thời gian cho bản thân và quý tử của mình. Có thể nói, sau 2 lần đổ vỡ trong tình yêu, nữ diễn viên đã quá mệt mỏi, trong một thời gian dài tinh thần của nữ diễn viên đã chịu nhiều đả kích. Đứng dậy sau những nỗi đau, Cát Phượng của bây giờ đều được khen về nhan sắc ngày càng thăng hạng, có lẽ cô nàng đã biết cách thương yêu chính bản thân mình hơn trước.