'Vợ Giám đốc CDC Đông Bình' - Hoàng Yến, U50 khoe nhan sắc cực nóng bỏng trong loạt ảnh 'hút mắt', thể hiện đẳng cấp không thua kém bất kì nữ nhân Việt nào

Sao Việt 08/08/2022 11:48

Ở tuổi U50, bà mẹ 3 con Hoàng Yến, người đóng vợ Giám đốc CDC Đông Bình trong phim "Đấu trí" vẫn gây trầm trồ bởi vóc dáng nóng bỏng, số đo ba vòng 93-63-93 cm, khiến người hâm mộ khó tin cô đã ở tuổi U50.

Diễn viên Hoàng Yến (sinh năm 1976) để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả sau khi đảm nhận vai 'cô Xuyến' trong phim 'Về nhà đi con', đồng cảm với nhân vật trải qua 4 đời chồng, lẳng lơ, đa tình, ngoài đời Hoàng Yến cũng trải qua 4 cuộc hôn nhân đầy sóng gió.

Trải những thăng trầm trong cuộc sống nhưng 'cô Xuyến' Hoàng Yến vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, thân hình gợi cảm. 'Phụ nữ phải thật yêu mình. Mỗi ngày đều phải yêu mình nhiều thêm. Mỗi ngày như vậy ta sẽ hạnh phúc hơn với năng lượng yêu bản thân do chính ta mang lại', nữ diễn viên quan niệm.  

'Vợ Giám đốc CDC Đông Bình' - Hoàng Yến, U50 khoe nhan sắc cực nóng bỏng trong loạt ảnh 'hút mắt', thể hiện đẳng cấp không thua kém bất kì nữ nhân Việt nào - Ảnh 1
'Cô Xuyến' từng trải qua 4 cuộc hôn nhân ngoài đời đầy sống gió.

Không chỉ diễn xuất ấn tượng, dễ dàng đảm nhận những vai diễn khó nhằn, khán giả còn biết đến cô bởi sắc vóc xinh đẹp, nuột nà, trẻ trung dù đã chạm ngưỡng 50. 

Nữ diễn viên 'Về nhà đi con' thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân của mình loạt ảnh nóng bỏng, gợi cảm đến nghẹt thở. Cô thường chia sẻ, việc chăm sóc và làm đẹp mỗi ngày chính là để phục vụ cho bản thân, để bản thân luôn là phiên bản tốt nhất, để đến đáp công ơn sinh thành của cha mẹ. 

'Vợ Giám đốc CDC Đông Bình' - Hoàng Yến, U50 khoe nhan sắc cực nóng bỏng trong loạt ảnh 'hút mắt', thể hiện đẳng cấp không thua kém bất kì nữ nhân Việt nào - Ảnh 2
Nhan sắc U50 khiến nhiều chị em ganh tỵ. 

 'Vợ Giám đốc CDC Đông Bình' - Hoàng Yến, U50 khoe nhan sắc cực nóng bỏng trong loạt ảnh 'hút mắt', thể hiện đẳng cấp không thua kém bất kì nữ nhân Việt nào - Ảnh 3'Vợ Giám đốc CDC Đông Bình' - Hoàng Yến, U50 khoe nhan sắc cực nóng bỏng trong loạt ảnh 'hút mắt', thể hiện đẳng cấp không thua kém bất kì nữ nhân Việt nào - Ảnh 4'Vợ Giám đốc CDC Đông Bình' - Hoàng Yến, U50 khoe nhan sắc cực nóng bỏng trong loạt ảnh 'hút mắt', thể hiện đẳng cấp không thua kém bất kì nữ nhân Việt nào - Ảnh 5'Vợ Giám đốc CDC Đông Bình' - Hoàng Yến, U50 khoe nhan sắc cực nóng bỏng trong loạt ảnh 'hút mắt', thể hiện đẳng cấp không thua kém bất kì nữ nhân Việt nào - Ảnh 6

'Vợ Giám đốc CDC Đông Bình' - Hoàng Yến, U50 khoe nhan sắc cực nóng bỏng trong loạt ảnh 'hút mắt', thể hiện đẳng cấp không thua kém bất kì nữ nhân Việt nào - Ảnh 7
Hoàng Yến chăm mặc bạo, để lộ những đường nét quyến rũ sau những bộ biki nóng bỏng khiến dân tình xuýt xoa 'rừng càng già càng cay'. 

Mới đây trong chuyến du lịch với gia đình ở biển Mỹ Khê, Đà Nẵng, nữ diễn viên gây 'náo loạn' mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh diện bikini khoe dáng nóng bỏng. 

Những hình ảnh đời thường của nữ diễn viên, có thể thấy cô thường lựa chọn trang phục khoe được lợi thế hình thể sau những lần thẩm mỹ. Hiện nữ diễn viên sở hữu số đo ba vòng 93-63-93 cm hoàn hảo. Tỉ lệ cơ thể khiến nhiều phụ nữ phải trầm trồ nghưỡng mộ, số đo được cho là rất khó để có được đối với một phụ nữ U50. 

'Vợ Giám đốc CDC Đông Bình' - Hoàng Yến, U50 khoe nhan sắc cực nóng bỏng trong loạt ảnh 'hút mắt', thể hiện đẳng cấp không thua kém bất kì nữ nhân Việt nào - Ảnh 8'Vợ Giám đốc CDC Đông Bình' - Hoàng Yến, U50 khoe nhan sắc cực nóng bỏng trong loạt ảnh 'hút mắt', thể hiện đẳng cấp không thua kém bất kì nữ nhân Việt nào - Ảnh 9

'Vợ Giám đốc CDC Đông Bình' - Hoàng Yến, U50 khoe nhan sắc cực nóng bỏng trong loạt ảnh 'hút mắt', thể hiện đẳng cấp không thua kém bất kì nữ nhân Việt nào - Ảnh 10
Gần dây, cô vừa thực hiện phẩu thuật để thu nhỏ vòng 2 nhờ đó mà body của nữ diễn viên không hề thua kém bất kì mỹ nhân làng giải trí Việt nào ở hiện tại. 

Gần đây, Hoàng Yến cũng vừa đảm nhận vai phụ bà Loan - vợ ông Túng (Thanh Bình đóng), Giám đốc CDC tỉnh Đông Bình trong bộ phim Đấu trí. Dù không xuất hiện nhiều trên phim nhưng nữ diễn viên sinh năm 1976 vẫn đầu tư nhiều công sức, thể hiện thành công hình ảnh một bà vợ người có chức quyền, đanh đá ghê gớm nhưng cũng rất yếu đuối, dễ thao túng. Trong phim, cô chuộng phong cách thời trang gợi cảm nhưng vẫn phù hợp với độ tuổi. 

'Vợ Giám đốc CDC Đông Bình' - Hoàng Yến, U50 khoe nhan sắc cực nóng bỏng trong loạt ảnh 'hút mắt', thể hiện đẳng cấp không thua kém bất kì nữ nhân Việt nào - Ảnh 11

'Vợ Giám đốc CDC Đông Bình' - Hoàng Yến, U50 khoe nhan sắc cực nóng bỏng trong loạt ảnh 'hút mắt', thể hiện đẳng cấp không thua kém bất kì nữ nhân Việt nào - Ảnh 12
Vai bà Loan - vợ ông Túng (Thanh Bình đóng), Giám đốc CDC tỉnh Đông Bình trong bộ phim Đấu trí.

Không chỉ sở hữu nhan sắc 'cực phẩm' nhờ chăm chỉ 'nâng cấp' bản thân mỗi ngày, mà trong công việc, cô được đánh giá là một người rất nghiêm túc. Chia sẻ với truyền thông về vai bà Loan, Hoàng Yến tâm sự: 'Dù vai của tôi khá ngắn, chỉ mấy chục phân đoạn quay thôi, nhưng tôi tin bản thân rất trân trọng công việc nghề nghiệp của mình. Đây là công việc giúp tôi đến gần hơn với khán giả. Thêm vào đó, tôi rất yêu quý và trân trọng đạo diễn Danh Dũng qua những bộ phim và những ngày tháng được làm việc cùng anh. Vì vậy tôi rất hào hứng với bộ phim này và dành thời gian để đi quay'. 

'Vợ Giám đốc CDC Đông Bình' - Hoàng Yến, U50 khoe nhan sắc cực nóng bỏng trong loạt ảnh 'hút mắt', thể hiện đẳng cấp không thua kém bất kì nữ nhân Việt nào - Ảnh 13

Có thể thấy dù chỉ là những vai diễn nhỏ, nhưng nữ diễn viên luôn đặt toàn bộ công sức vào vai diễn, có thể thấy thành công của điều đó chính là dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Mỗi khi nhắc đến vai diễn nào đó của cô, khán giả tự khắc nhớ đến cái tên Hoàng Yến vì lối diễn chân thật và hình ảnh đầu tư chỉnh chu. 

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