Bảo Thy dính nghi vấn mang thai lần 2 vì loạt ảnh lộ bụng to, mặt sưng bất thường

Trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, giờ đây, Bảo Thy đang có một cuộc sống hạnh phúc bên ông xã đại gia và cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, mới đây, 'công chúa bong bóng' để lộ bằng chứng đang mang thai lần 2 khiến dân tình ngỡ ngàng.

Bảo Thy từng là một ca sĩ đình đám vào những năm 2000, cùng thời với Noo Phước Thịnh, Minh Hằng, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh... Cô bắt đầu trở nên nổi tiếng và nhận được sự chú ý của công chúng khi tham gia cuộc Miss Audition 2006. Trong chương trình này, Bảo Thy và Vương Khang lựa chọn trình bày hai ca khúc nhạc Hàn lời Việt mang tên 10 minutes và Please tell me why. Chính nhờ màn biểu diễn này đã giúp tên tuổi của Bảo Thy vụt sáng. Sau khi nhận được sự quan tâm của công chúng, Bảo Thy từ bỏ ý định đi du học và theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Thời kì hoàng kim của 'công chúa bong bóng' từng khiến người hâm mộ điên đảo. Khi đang ở thời kì sự nghiệp thành công vang dội sau một thời gian nỗ lực xây dựng, bất ngờ năm 2019, Bảo Thy bất ngờ tuyên bố lên xe hoa với bạn trai doanh nhân Phan Lĩnh. Đám cưới của nữ ca sĩ khiến công chúng vô cùng ngỡ ngàng vì trước đó Bảo Thy hiếm khi vướng tin đồn hẹn hò.

Năm 2019, nữ ca sĩ chính thức lên xe hoa về chung nhà với doanh nhân Phan Lĩnh. Cuộc sống sau khi kết hôn của các sao Việt luôn là đề tài thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Sau khi kết hôn, Bảo Thy tập trung vào chăm sóc gia đình và công việc kinh doanh cũng như hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Sau thời gian kết hôn với chồng doanh nhân, cả hai cũng sớm đón thêm quý tử đầu lòng. Giống như nhiều sao Việt khác, Bảo Thy luôn giấu kín việc mang thai và khuôn mặt của con trai để đảm bảo sự riêng tư. Thời gian gần đây, cô còn tập tành sản xuất Vlog để ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình khiến khán giả vô cùng tò mò vì diện mạo của cậu quý tử.

Nữ ca sĩ dành toàn bộ thời gian cho việc chăm sóc con đầu lòng, cô thường xuyên chia sẻ loạt ảnh chụp cùng quý tử trên trang cá nhân của mình. Được khoảng thời gian không lâu khi hạ sanh con đầu lòng, mới đây dân mạng còn được phen ngỡ ngàng trước loạt hình ảnh của nữ ca sĩ. Mẹ bỉm vướng nghi vấn đang bầu bí lần 2 chỉ vì vẻ ngoài quá đỗi khác lạ dưới ống kính camera thường. Mẹ bỉm xuất hiện trong một live stream với vòng 2 lộ rõ to, cùng khuôn mặt sưng bất thường. Người hâm mộ cho rằng trông cô có vẻ đầy đặn so với những bức anh cô đang trên trang cá nhân. Trước những hình ảnh khiến dân tình phải đặt dấu chấm hỏi, nhiều ý kiến trái chiều để lại bên dưới. Trong khi một số người nghi ngờ người đẹp lại có tin vui thì có người lại cho rằng đây chỉ là hình ảnh trong MV mới của Bảo Thy mà thôi. Khán giả cho rằng đây chỉ là hóa trang để đóng cho MV sắp tới mà thôi. Trước đó vài tháng, Bảo Thy cũng từng vướng nghi vấn đang bầu bí lần 2 chỉ vì góc chụp gây hiểu lầm. Nữ ca sĩ đăng bức ảnh bế con trai đi chơi vào cuối tuần, nhiều người cũng nhanh chóng để ý vòng 2 lùm lùm của Bảo Thy. Vòng 2 to bất thường của nữ ca sĩ cũng từng 'bị phốt' là mang thai lần 2. Trước những ý kiến của người hâm mộ, nữ ca sĩ cũng nhanh chóng phản hồi hài hước khiến dân tình được phen phì cười. Bảo Thy 'bóc phốt' ông xã vì khả năng chụp hình 'đỉnh' đến mức làm người khác nghĩ cô có thêm em bé. Nữ ca sĩ đang có cuộc sống vô cùng viên mãn bên chồng doanh nhân, cuộc sống giàu sang đến mức ai cũng phải ngưỡng mộ. Việc nữ ca sĩ mang thai lần 2, nếu là thật thì chắc hẳn sẽ là tin vui không chỉ là tin vui của cô và chồng mà còn đối với cộng đồng người hâm mộ cực lớn của 'công chúa bong bóng'.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-thy-dinh-nghi-van-mang-thai-lan-2-vi-loat-anh-lo-bung-to-mat-sung-bat-thuong-489554.html