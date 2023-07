Bảo Thy dính nghi vấn mang thai lần 2 vì loạt ảnh lộ bụng to, mặt sưng bất thường

Bảo Thy từng là một ca sĩ đình đám vào những năm 2000, cùng thời với Noo Phước Thịnh, Minh Hằng, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh... Cô bắt đầu trở nên nổi tiếng và nhận được sự chú ý của công chúng khi tham gia cuộc Miss Audition 2006. Trong chương trình này, Bảo Thy và Vương Khang lựa chọn trình bày hai ca khúc nhạc Hàn lời Việt mang tên 10 minutes và Please tell me why. Chính nhờ màn biểu diễn này đã giúp tên tuổi của Bảo Thy vụt sáng. Sau khi nhận được sự quan tâm của công chúng, Bảo Thy từ bỏ ý định đi du học và theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Thời kì hoàng kim của 'công chúa bong bóng' từng khiến người hâm mộ điên đảo.

Khi đang ở thời kì sự nghiệp thành công vang dội sau một thời gian nỗ lực xây dựng, bất ngờ năm 2019, Bảo Thy bất ngờ tuyên bố lên xe hoa với bạn trai doanh nhân Phan Lĩnh. Đám cưới của nữ ca sĩ khiến công chúng vô cùng ngỡ ngàng vì trước đó Bảo Thy hiếm khi vướng tin đồn hẹn hò.